Phiên chợ Cơ Tu - hương sắc núi rừng

Khai mạc Phiên chợ Cơ Tu tối 14-11.

Diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-11, Phiên chợ Cơ Tu 2026 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế phong phú gồm không gian làng nghề thủ công, ẩm thực núi rừng, giao lưu nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, workshop sáng tạo và triển lãm di sản, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân, đồng bào Cơ Tu cùng du khách thập phương. Các hoạt động nổi bật bao gồm: Làng nghề truyền thống: Trực tiếp quan sát, thực hành dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ và lắng nghe nghệ nhân chia sẻ câu chuyện phía sau từng hoa văn, sản phẩm. Không gian ẩm thực "Vị của núi-Hương của rừng-Tình người bản địa": Đăng ký trải nghiệm ẩm thực Cơ Tu, trải nghiệm giã gạo, học gói và nấu bánh sừng trâu. Gian hàng OCOP & Đặc sản Hải Vân: Mua sắm nông sản sạch, đặc sản địa phương trực tiếp từ đồng bào Cơ Tu, người dân địa phương, góp phần hỗ trợ sinh kế cộng đồng. Thanh âm núi rừng & Giao lưu nghệ thuật: Trình diễn nói lý, hát lý, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa tung tung za zá và chương trình nghệ thuật cộng đồng "Miền ký ức Cơ Tu". Workshop & Trải nghiệm tương tác: Trò chơi dân gian (đi cà kheo, đẩy gậy), workshop vẽ màu đá cuội, trưng bày nông cụ - nhạc cụ và triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc màu Chợ Phiên".

Thông qua sự kiện, thành phố hướng đến thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn liền với tạo dựng sinh kế bền vững, tôn vinh các nghệ nhân giữ nghề và góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Cơ Tu trong đời sống hiện đại.