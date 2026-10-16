Phiên chợ 0 đồng - Ấm tình biên cương

Tại phiên chợ, công tác chăm sóc y tế toàn diện được chú trọng đặc biệt khi Ban tổ chức phối hợp với Tổng Công ty Hợp Lực thực hiện khám tổng quát, siêu âm và phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân.

Hoạt động gồm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và chăm sóc răng miệng miễn phí. Nha khoa Như Ngọc tham gia khám, tư vấn và tặng quà chăm sóc răng miệng cho 1.500 người, trong đó sàng lọc 50 trường hợp đặc biệt khó khăn để hỗ trợ trồng răng Implant miễn phí tại Hà Nội với trị giá 35 triệu đồng mỗi suất.

Sau khi thăm khám người dân được cấp phát thuốc miễn phí

Tại chương trình, các gian hàng chợ 0 đồng được tổ chức không chỉ mang đến nguồn động viên tinh thần mà còn trao gửi những phần quà thiết thực tới người dân.

Phiên chợ được thiết kế với 6 nhóm gian hàng và hoạt động chính, gồm nhu yếu phẩm 0 đồng, hỗ trợ góc học tập cùng em đến trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền giữ gìn an ninh bản làng vì cộng đồng không ma túy, hỗ trợ dịch vụ công và thủ tục công dân số, cùng mô hình trao tặng sinh kế đồng hành cùng bà con.

Người dân nhận nhu yếu phẩm 0 đồng tại phiên chợ.

Phiên chợ đã trao tặng tổng cộng 600 suất nhu yếu phẩm, 150 suất hỗ trợ sinh kế cây giống vật nuôi, 150 suất quà cho người dân trên địa bàn các phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh, xã Thanh Nưa và 15 chiếc xe đạp dành cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại phiên chợ người dân được hỗ trợ sinh kế là cây giống, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Các hoạt động tại phiên chợ góp phần thắt chặt tình quân dân, lan tỏa tinh thần nhân ái và chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no cho đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

Với thông điệp “Chia sẻ khó khăn - Đồng hành sinh kế - Gắn kết nhân dân - Chung tay giữ bình yên bản làng, vì cộng đồng không ma túy”, hoạt động góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, lan tỏa tinh thần nhân ái sâu rộng và chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.