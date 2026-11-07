Phiên bản Windows đang được người dùng chờ đợi hơn cả Windows 12

Microsoft được cho là đang lên kế hoạch tung bản nâng cấp lớn dành cho Windows 11 vào năm 2027, với trọng tâm là cải thiện hiệu suất và độ tin cậy. Được gọi là 27H2, phiên bản này dự kiến trở thành bản nâng cấp lớn nhất kể từ phiên bản 24H2 ra mắt năm 2024.

Microsoft muốn tập trung cải tổ Windows 11 thay vì ra mắt Windows 12 vào năm sau?

Công ty cũng đang phát triển các hình nền mặc định mới và tiếp tục nỗ lực cải thiện hiệu suất của Windows. Theo phóng viên Tom Warren từ The Verge, Microsoft dự định biến Windows 11 27H2 thành một bản nâng cấp toàn diện, thay thế hoặc cập nhật đáng kể các thành phần cốt lõi thay vì chỉ kích hoạt các tính năng đã có sẵn trên máy tính của người dùng.

Bản cập nhật 27H2 hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi lớn cho hệ thống, khác biệt so với các phiên bản 25H2 và 26H2, vốn chỉ được phân phối qua các gói kích hoạt nhỏ. Microsoft đã giải thích rằng các phiên bản này chia sẻ một nền tảng dịch vụ cơ bản, cho phép nâng cấp thông qua các bản tải xuống nhỏ và chỉ cần một lần khởi động lại trên các hệ thống đủ điều kiện.

Quá trình nâng cấp lên Windows 11 27H2 sẽ tương tự như quá trình chuyển đổi toàn diện của phiên bản 24H2, có thể yêu cầu kiểm tra khả năng tương thích kỹ hơn. Báo cáo cho biết, việc thử nghiệm bản cập nhật mới trên kênh Windows Insider có thể bắt đầu sớm hơn thường lệ vào năm 2027.

Hình nền Bloom được giới thiệu cùng Windows 11 vào năm 2021 sẽ được thay thế bằng một loạt các thiết kế mới vào đầu năm sau?

Microsoft muốn lấy lại niềm tin của người dùng Windows 11

Cải thiện hiệu suất vẫn là ưu tiên hàng đầu của Microsoft. Công ty mới đây thông báo rằng các tối ưu hóa mới giúp Windows 11 phản hồi nhanh hơn tới 20% và đa nhiệm nhanh hơn tới 40% trên các hệ thống có 8 GB RAM. Những cải tiến này đã có sẵn trên các bản cài đặt Windows 11 26H2 và không chỉ dành riêng cho bản phát hành 27H2 sắp tới.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự hỗ trợ cho công nghệ Advanced Performance Extensions (APX) của Intel, có thể giúp cải thiện hiệu suất trong các ứng dụng 64 bit được tối ưu hóa trên các bộ xử lý tương thích trong tương lai. Tuy nhiên, Microsoft vẫn chưa xác nhận việc tích hợp APX vào Windows 11 27H2, và lợi ích của nó sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phần cứng và phần mềm.

Ngoài những cải tiến về hiệu suất, Microsoft cũng đang chuẩn bị thay thế hình nền Bloom quen thuộc của Windows 11 bằng một loạt thiết kế mới, dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện Microsoft Ignite 2026 vào cuối tháng này. Hình nền mới sẽ có các hình dạng gấp khúc, đầy màu sắc, với các phiên bản khác nhau dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

Microsoft đang hợp tác với Intel thử nghiệm công nghệ APX giúp Windows 11 chạy nhanh hơn.

Theo thông tin, một đợt phát hành hình nền mới rộng rãi hơn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1.2027, trước bản cập nhật lớn hằng năm của hệ điều hành. Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy Microsoft đang tập trung vào việc cải thiện Windows 11 thay vì giới thiệu Windows 12 vào năm tới, mặc dù công ty vẫn chưa chính thức loại trừ khả năng ra mắt phiên bản Windows mới.

Hiện tại, Windows 11 27H2 đang được phát triển với mục tiêu nâng cao hiệu suất, độ tin cậy và trải nghiệm người dùng, mặc dù các tính năng cuối cùng, yêu cầu phần cứng và ngày phát hành chính xác vẫn chưa được xác nhận.