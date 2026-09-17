Phiên bản ô tô hybrid được ưa chuộng hơn máy xăng

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 8/2026, thị trường bán ra 1.388 ô tô hybrid các loại, chiếm khoảng 8% lượng xe du lịch bán ra trong tháng. Tuy tỉ trọng còn nhỏ song nhiều mẫu xe, bản hybrid đang được ưa chuộng hơn so với bản động cơ thuần xăng, cho thấy xe hybrid đang ngày càng chiếm được cảm tình từ khách hàng.

Toyota Camry HEV được ưa chuộng hơn bản máy xăng. (Ảnh: TMV).

Toyota Camry

Tháng 8/2026, Toyota Camry bán ra tổng cộng 193 xe tại Việt Nam thì có tới 192 chiếc là phiên bản hệ truyền động hybrid. Chỉ có duy nhất 1 xe động cơ thuần xăng.

Sự chênh lệch trên là rất lớn song hoàn toàn dễ hiểu vì từ cuối tháng 6, Toyota Việt Nam đã dừng bán bản máy xăng, chỉ duy nhất bản hybrid với Camry. Tuy nhiên, sự điều chỉnh dải sản phẩm này có lẽ cũng xuất phát từ việc bản hybrid được ưa chuộng hơn.

Tính từ đầu năm 2026, Toyota Camry HEV bán ra tổng cộng 767 chiếc, trong khi bản máy xăng chỉ là 76 xe.

Hiện tại, Toyota Camry bán ra hai phiên bản tại Việt Nam gồm HEV Premium và HEV Luxury, có giá bán lần lượt từ 1,32 và 1,46 tỷ đồng, đều sử dụng hệ truyền động hybrid.

Toyota Alphard bỏ bản máy xăng, chỉ còn xe hybrid tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng).

Toyota Alphard

Giống với Toyota Camry, danh mục sản phẩm đối với Alphard hiện tại chỉ còn duy nhất bản HEV có giá 4,415 tỷ đồng, không còn bản động cơ thuần xăng. Việc Alphard bỏ bản máy xăng tương đối dễ hiểu khi đây là mẫu xe hiếm hoi tại Việt Nam sau khi điều chỉnh giá nhờ ưu đãi thuế, giá bản hybrid cao cấp hơn lại thấp hơn so với bản máy xăng (4,51 tỷ đồng).

Được ví như "chuyên cơ mặt đất", những khách hàng sở hữu Toyota Alphard mong muốn một không gian êm ái, yên tĩnh và bản hybrid chắc chắn làm tốt điều này hơn bản động cơ xăng.

Tính đến hết tháng 5/2026 trước thời điểm dừng bán, Toyota Alphard HEV vẫn kinh doanh tốt hơn so với bản động cơ xăng. Còn tính hết tháng 8/2026, Toyota Alphard HEV đạt doanh số 221 chiếc trong khi bản thuần xăng chỉ bán được 11 xe.

Toyota Corolla Cross HEV có doanh số bản hybrid áp đảo so với bản máy xăng. (Ảnh: TMV).

Toyota Corolla Cross

Khác với hai mẫu xe kể trên, Toyota Corolla Cross hiện vẫn đang duy trì bán cả bản động cơ xăng lẫn hybrid. Trong nhiều tháng từ đầu năm 2026, mẫu xe không nhận được ưu đãi từ chính hãng với cả hai phiên bản song doanh số bản HEV vẫn luôn cao hơn bản máy xăng.

Tháng 8 vừa qua, Corolla Cross máy xăng bán ra 113 xe trong khi bản HEV đạt tới 287 chiếc. Tính từ đầu năm, doanh số bản HEV cao hơn, lên tới 3.559 chiếc trong khi bản máy xăng chỉ đạt 1.200 xe.

Cùng không được ưu đãi, giá bán bản HEV cao hơn nhưng lại bán được nhiều hơn, Corolla Cross là minh chứng rõ nhất cho việc khách hàng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe HEV.

Honda CR-V hệ truyền động hybrid được ưa chuộng dù giá bán cao. (Ảnh minh họa).

Honda CR-V

Bên cạnh Toyota, Honda cũng là thương hiệu ô tô Nhật Bản đang đẩy mạnh điện hóa các dòng xe tại Việt Nam. Trong đó, hãng đã lắp ráp Honda CR-V hybrid trong nước và doanh số dòng xe này cao hơn các bản động cơ xăng cộng lại.

Đáng chú ý để khách hàng dễ tiếp cận với dòng xe hybrid hơn, Honda Việt Nam đã ra mắt thêm phiên bản L của dòng xe CR-V hybrid, có giá bán cạnh tranh hơn chỉ 1,17 tỷ đồng, thấp hơn bản RS 80 triệu đồng nhưng vẫn cao hơn các bản máy xăng một cầu.

Tháng 8, doanh số Honda CR-V e:HEV L và RS đạt 195 xe trong khi các phiên bản thuần xăng cộng lại chỉ là 122 chiếc.

Tính từ đầu năm, tổng số xe Honda CR-V e:HEV bán ra cũng nhiều hơn, đạt 2.228 chiếc còn các bản máy xăng bán tổng cộng 1.977 xe.

Honda Civic e:HEV RS. (Ảnh minh họa).

Honda Civic

Có doanh số không cao song Honda Civic cũng đang cho thấy khách hàng chuộng bản hybrid hơn máy xăng.

Theo báo cáo doanh số tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, đã có tổng cộng 320 xe Honda Civic bản hybrid (999 triệu đồng) tới tay khách hàng, trong khi bản máy xăng từ (799 - 889 triệu đồng) chỉ bán được 186 xe.