Làm mới tích tuồng cổ

“Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” là một tích tuồng cổ giàu màu sắc huyền thoại, gửi gắm những xung đột về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Hình tượng Hồ Nguyệt Cô mang thân phận kỳ ảo, nhưng những giằng xé trong câu chuyện lại gần gũi với đời sống. Đó là khát vọng yêu thương, những lựa chọn và cái giá phải trả khi con người đánh mất điều mình trân quý.

Đưa tích tuồng cổ lên sân khấu kịch nói đương đại. Ảnh: Ban tổ chức

Chính chiều sâu ấy đã trở thành lý do để ê kíp lựa chọn tích truyện làm chất liệu cho vở kịch nói “Lady Fox”. Hình tượng viên ngọc được tu luyện qua hàng nghìn năm được nhìn nhận như biểu tượng của niềm tin và những giá trị quý báu được tích lũy, tôi luyện qua thời gian. Từ đó, vở diễn gợi suy ngẫm về hành trình mỗi người hoàn thiện bản thân, gìn giữ những điều tốt đẹp và đối diện với lựa chọn của mình.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Khoa Sân khấu – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thực hiện một vở kịch nói chuyển thể từ tích tuồng cổ “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”.

Tích tuồng xưa được đặt trong một cấu trúc sân khấu mới mẻ, độc đáo. Ảnh: Ban tổ chức

Dự án mang ý nghĩa thử nghiệm việc tiếp cận tác phẩm truyền thống bằng hình thức biểu đạt khác, khai thác tinh thần và giá trị cốt lõi của tích truyện. Câu chuyện xưa được đặt trong một cấu trúc sân khấu mới, tạo cơ hội để người xem hôm nay tìm thấy những vấn đề của chính mình trong số phận nhân vật.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai, vở diễn do đạo diễn, Thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền dàn dựng. Từ chất liệu tuồng cổ, đạo diễn hướng tới sự gặp gỡ giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống với phương pháp biểu đạt của kịch nói hiện đại. Không gian và thời gian sân khấu được chắt lọc, giàu tính biểu tượng. Cảnh trí được tổ chức linh hoạt, mở ra miền tưởng tượng, đồng hành với diễn biến tâm lý và cảm xúc nhân vật.

Đưa nghệ thuật tuồng đến gần khán giả trẻ

Một trong những nét riêng của vở kịch nói “Lady Fox” là việc đưa vũ đạo, hình thể truyền thống và âm nhạc dân tộc vào cấu trúc kịch nói.

Vở diễn có sự tham gia của giảng viên, sinh viên 2 trường đào tạo nghệ thuật Việt Nam và Australia. Ảnh: Ban tổ chức

Những đường nét chuyển động, nhịp điệu và động tác mang tính biểu tượng được nghiên cứu, chọn lọc, kết hợp với diễn xuất tâm lý và hành động kịch. Trong cách dàn dựng này, vũ đạo trở thành phương tiện kể chuyện, góp phần diễn tả những giằng xé nội tâm mà lời thoại khó chuyển tải trọn vẹn.

Đặc biệt, vở diễn có sự tham gia của giảng viên, sinh viên hai đơn vị đào tạo nghệ thuật của Việt Nam và Australia đem đến cho dự án một môi trường giao lưu, học hỏi nghệ thuật. Với các diễn viên trẻ, đây là hành trình làm quen với phương thức biểu diễn khác biệt, vừa xây dựng nhân vật, vừa tìm hiểu ngôn ngữ sân khấu cổ truyền.

Ngôn ngữ hình thể, vũ đạo được sử dụng khéo léo trong tác phẩm để biểu đạt nội dung thay lời thoại. Ảnh: Ban tổ chức

Diễn viên Bùi Hoàng Mai, đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô 1 chia sẻ, càng tìm hiểu, chị càng cảm thấy thương và đồng cảm với nhân vật. Những phân đoạn thể hiện giằng xé giữa tình yêu, niềm tin và mất mát khiến diễn viên thực sự bị cuốn vào thế giới nội tâm của Hồ Nguyệt Cô. “Tham gia vở kịch nói “Lady Fox” là cơ hội để tôi tìm hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ, đồng thời thử thách bản thân trong một cách biểu đạt mới”, diễn viên Bùi Hoàng Mai bày tỏ.

Đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô 2, diễn viên Sofia Piovesan Ospitia đến từ Australia có trải nghiệm đặc biệt khi lần đầu tiếp xúc sâu với sân khấu truyền thống Việt Nam. Nữ diễn viên đến từ Australia bày tỏ sự thích thú trước khả năng truyền tải cảm xúc qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, ngay cả khi không cần lời thoại. Những buổi tập có lúc khá thử thách, nhưng cũng mở ra cho chị một thế giới nghệ thuật mới mẻ, khác với nền tảng biểu diễn vốn có. Sofia Piovesan Ospitia mong muốn được đưa câu chuyện Việt Nam lên sân khấu và chia sẻ với khán giả.

Sự kết hợp giữa các nền nghệ thuật mở ra cho tác phẩm “Lady Fox” một hướng tiếp cận mới với di sản tuồng cổ Việt Nam. Từ những giá trị được chắt lọc trong tích xưa, vở diễn khơi gợi những cách sáng tạo, đưatinh hoa nghệ thuật cổ truyền tiếp tục hiện diện trên sân khấu hôm nay và tìm được tiếng nói gần gũi với khán giả trẻ.