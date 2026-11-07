Phiên bản di động của hệ thống ZAK-30 Citadel trở thành 'Skynex thu nhỏ'

Thông tin này được đưa ra bởi bộ phận báo chí của Tập đoàn Rostec.

Trong phiên bản cải tiến mới, module chiến đấu cũng như hệ thống radar và khí tài phát hiện mục tiêu quang học được gắn trên khung gầm xe tải 3 trục có cabin bọc thép và chân chống thủy lực có thể thu vào nhằm giữ ổn định trong quá trình bắn.

Phần phía sau khung xe được trang bị một tháp pháo điều khiển từ xa với pháo tự động, cũng như một cột ăng-ten với module quang điện tử và trạm radar dò tìm mục tiêu.

Theo nhà phát triển, điều này sẽ cho phép tổ hợp được nhanh chóng cơ động tới những cơ sở khác nhau cần được bảo vệ khỏi những mối đe dọa từ trên không.

Việc tạo ra phiên bản di động của hệ thống cũng sẽ mở rộng khả năng của những nhóm hỏa lực cơ động.

Phiên bản di động của hệ thống pháo phòng không ZAK-30 Citadel.

Trước đây, Tập đoàn Rostec chỉ trình diễn Citadel ở phiên bản cố định để phòng thủ các mục tiêu cụ thể.

Vũ khí chính của tổ hợp này là một khẩu pháo tự động 30mm, được thiết kế để chống lại máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Một yếu tố quan trọng của ZAK-30 là việc sử dụng những loại đạn dược chuyên dụng có thể lập trình với khả năng kích nổ theo kiểm soát.

Hệ thống điều khiển hỏa lực tính toán điểm kích nổ tối ưu và lập trình cho quả đạn phát nổ gần mục tiêu, tạo ra một đám mây mảnh vụn để tăng xác suất tiêu diệt.

Để phát hiện mục tiêu, hệ thống được trang bị một trạm radar và một tổ hợp quang điện tử với các kênh hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

Theo dữ liệu đã công bố, phạm vi phát hiện của UAV dạng máy bay lên tới 2km, và cự ly phá hủy hiệu quả là 1 - 1,3km.

Theo Militarnyi