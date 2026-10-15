Phiên bản Brabus của xe điện 2 cửa Smart #2 có gì?

Theo Motor1, Smart #2 vừa chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô Paris Motor Show 2026 diễn ra ở Pháp. Không lâu sau khi giới thiệu mẫu xe điện 2 cửa, Smart đã úp mở về một phiên bản Brabus của Smart #2, nâng cấp ngoại hình và cả sức mạnh động cơ.

Hiện, Smart #2 là một mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, sử dụng một motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực, mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 11,6 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 140 km/h.

Smart #2 được trang bị hệ thống treo sau 5 liên kết duy nhất trong phân khúc. Mẫu xe điện này có giá khởi điểm 20.000 EUR, tương đương khoảng 22.420 USD.

Trong hình ảnh được Smart tiết lộ trên mạng xã hội, Smart #2 Brabus được bổ sung các chi tiết khí động học, đi kèm điểm nhấn màu đỏ và bộ lốp bản rộng. Trong quá khứ, ForTwo Brabus thế hệ 453 từng sở hữu công suất 109 mã lực với động cơ xăng, còn bản Brabus Ultimate E thuần điện có công suất tối đa 92 mã lực.

Tham khảo danh mục sản phẩm tại Trung Quốc của Geely - bên đồng sở hữu thương hiệu Smart, mẫu E2 có công suất xấp xỉ 116 mã lực, nghĩa là nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này đã sẵn sàng phương án kỹ thuật cho một phiên bản mạnh mẽ hơn của Smart #2.

Song song với đó, Motor1 cho rằng Smart #2 còn có thể được giới thiệu một phiên bản Cabrio mui xếp nối tiếp truyền thống của thế hệ ForTwo trước đây.

Nhìn chung, việc phát triển phiên bản mui trần cho Smart #2 nằm trong khả năng của Mercedes-Geely, cho phép Smart khai thác phân khúc ngách xe điện cỡ nhỏ mui xếp khá thú vị.

Phúc Hậu