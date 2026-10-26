Phiên 26/10, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đồng loạt giảm giá

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

VN-Index mất 10,6 điểm xuống 1.763,55 điểm. Thanh khoản suy giảm, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 892 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.780 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng từ cuối buổi sáng và kéo dài sang phiên chiều khiến chỉ số đảo chiều giảm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán trên diện rộng. EIB giảm mạnh nhất nhóm với 3,92%; VPB giảm 2,07%; SHB giảm 1,83%; VIB giảm 1,76%; HDB giảm 1,55%; STB giảm 1,31%; MBB giảm 1,26%; VCB giảm 1,23%; TCB giảm 1,17%; CTG giảm 1,13% và BID giảm 1,46%. ACB và MSB gần như đi ngang.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động đang được điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Sau chỉ đạo yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và chấm dứt cuộc đua lãi suất huy động, nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất niêm yết. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trên thị trường vẫn còn cao.

Cùng với ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực. SHS và ORS cùng giảm 3,13%; VCI giảm 2,3%; VIX giảm 1,57%; VND giảm 1,45% và SSI giảm 0,75%. Ở chiều ngược lại, HCM tăng 0,63%.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu giảm giá như DXG mất 3,35%; VRE giảm 2,8%; DIG giảm 1,97%; VHM giảm 0,62% và NVL giảm 0,47%. VIC đi ngược xu hướng khi tăng 0,21%. VGC tăng 4,04% và VJC tăng 1,77%.

Nhóm công nghiệp cũng chịu sức ép đáng kể khi GEX giảm 3,32%; VSC giảm 3,97%; GMD giảm 3,15% và CII giảm 2,51%. Trong nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 1,75%. Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MWG giảm 0,93%; MSN giảm 1,62%, trong khi PNJ và VPL đứng giá.

Trái với xu hướng chung, nhóm cổ phiếu năng lượng vẫn giữ được sắc xanh. BSR tăng 1,2%; PLX và GAS cùng tăng 0,56%; PVD tăng 0,27%. VIC cũng tăng nhẹ, góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Trong phiên 26/10, khối ngoại mua vào khoảng 1.247 tỷ đồng, nhưng bán ra hơn 2.139 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng gần 892 tỷ đồng trên cả ba sàn.

FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 258 tỷ đồng. Tiếp theo là HDB với 80 tỷ đồng; VPL với 69 tỷ đồng; ACB với 62 tỷ đồng và MBB với 51 tỷ đồng.

Trên thị trường, VN30-Index giảm 17,56 điểm, tương đương 0,92%, xuống 1.889,53 điểm, mức giảm mạnh hơn VN-Index. HNX-Index giảm 3,38 điểm, tương đương 1,29% xuống 259,32 điểm; UPCOM-Index giảm 0,31 điểm, tương đương 0,25% xuống 125,95 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 409 mã giảm giá; trong đó có 18 mã giảm sàn; 229 mã tăng giá và 867 mã đứng giá. Thanh khoản trên ba sàn đạt khoảng 14.533 tỷ đồng, giảm gần 20% so với phiên trước.

Diễn biến phiên đầu tuần cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và các mã vốn hóa lớn. Trong khi đó, thanh khoản giảm và hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo.