Phía Tây Thanh Hóa tăng tốc làm đường, mở khu công nghiệp, nâng cấp sân bay

Đường sá thi công trở lại, mở trục kết nối sân bay

Nổi bật nhất là tuyến đường nối trung tâm tỉnh với sân bay Thọ Xuân, dài 23,1 km, chia làm 2 đoạn, tổng vốn sau điều chỉnh là 3.339 tỷ đồng. Theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào sân bay (vốn 1.837 tỷ đồng) hoàn thành bồi thường, tái định cư trước ngày 31/12/2026, thi công xong và bàn giao trước ngày 31/12/2027.

Cổng Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có quy mô 537 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỷ đồng; nhà đầu tư đã được thuê đất đợt 1 khoảng 72 ha và đang thi công san nền.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, cả 2 đoạn đã được điều chỉnh và gia hạn thời gian thi công đến ngày 30/11/2027. Từ ngày 1/8/2026, các nhà thầu đã thi công trở lại. Đến ngày 17/9/2026, toàn tuyến đã bàn giao 17,76 km mặt bằng, đạt 76,8%. Trên công trường hiện có 16 mũi thi công, mục tiêu hoàn thành 12 cầu trong năm 2026.

Một tuyến khác cũng đang tăng tốc là đường nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1 đi cảng Nghi Sơn, tổng vốn 1.345 tỷ đồng. Theo báo cáo tại buổi kiểm tra ngày 2/10/2026 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, dự án đã hoàn thành khoảng 52% giá trị hợp đồng, mặt bằng bàn giao được khoảng 90%.

Sân bay nâng cấp, khu công nghiệp và đô thị cùng phát triển

Với sân bay Thọ Xuân, UBND tỉnh đã xây dựng đề án kêu gọi doanh nghiệp cùng đầu tư nâng cấp, tổng nhu cầu vốn khoảng 8.200 tỷ đồng. Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Trong đó, khoảng 4.200 tỷ đồng làm theo hình thức PPP để xây nhà ga T2 công suất 3,5 triệu khách mỗi năm, sân đỗ 16 vị trí và nâng cấp nhà ga T1. Vốn ngân sách khoảng 3.815 tỷ đồng dùng cho đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn, còn khoảng 185 tỷ đồng dành cho công trình quản lý, điều hành bay.

Theo tính toán của tỉnh, cách chia vốn này giúp doanh nghiệp thu hồi vốn trong khoảng 35 năm. Hiện Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt chủ trương đầu tư. Mục tiêu đến năm 2030, sân bay đạt cấp 4E, công suất 5 triệu hành khách mỗi năm.

Về công nghiệp, Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1 của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 5/5/2025. Dự án rộng 167 ha tại phường Đông Quang và xã Đồng Tiến, tổng vốn 2.917 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2026. Đây là giai đoạn đầu của quy hoạch 645,2 ha chia làm 4 giai đoạn, dự kiến tạo ra từ 13.000 đến 40.000 việc làm.

Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2017. Ngày 10/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND cập nhật địa điểm thành xã Sao Vàng và xã Thọ Bình theo sắp xếp đơn vị hành chính mới, nhà đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng. Quy mô 537 ha, tổng vốn hơn 3.255 tỷ đồng và tiến độ được giữ nguyên. Nhà đầu tư đã được thuê khoảng 72 ha đất đợt 1, có giấy phép xây dựng san nền, giao thông và đang thi công.

Cùng khu vực, ngày 4/9/2026, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ và sân golf rộng 314,75 ha tại xã Sao Vàng và xã Lam Sơn tại Quyết định số 2854/QĐ-UBND. Ngay tại ngã tư tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân và Quốc lộ 47, Khu đô thị Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng là một trong những khu nhà ở được quy hoạch bài bản đầu tiên của vùng, nằm giữa các trục giao thông và khu công nghiệp đang được đầu tư.

Theo kế hoạch, tuyến đường nối TP Thanh Hóa với sân bay Thọ Xuân hoàn thành ngày 30/11/2027, còn Khu công nghiệp Thăng Long giai đoạn 1 triển khai đến tháng 12/2027.