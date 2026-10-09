Phía sau việc Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu Nga

Ấn Độ đang giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải là mối đe dọa áp thuế của Mỹ đối với các quốc gia mua dầu Nga. Yếu tố kinh tế từ lâu đã chi phối quyết định mua dầu của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, và những tuần gần đây cũng không phải ngoại lệ.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề tiế lộ với Bloomberg hôm 8/10, Ấn Độ đang giảm nhập khẩu dầu Nga do giá dầu Urals chủ lực của Nga được bốc lên tại các cảng Baltic tăng mạnh, hiện gần ngang bằng với giá dầu thô Trung Đông. Trong khi đó, nguồn cung dầu từ Trung Đông đã gia tăng trong những tuần gần đây khi dòng chảy qua eo biển Hormuz phục hồi.

Dầu Urals hiện được chào bán với mức giá cao hơn dầu Brent giao ngay chuẩn Dated Brent trên 10 USD/thùng. Cạnh tranh từ Trung Quốc đối với nguồn cung dầu Nga cũng đang ngày càng gay gắt.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, giá dầu Urals hiện gần tương đương với một số loại dầu thô Trung Đông, khiến các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chuyển sang lựa chọn nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh, nơi lượng dầu xuất khẩu đã tăng lên trong những tuần gần đây.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, trong bốn tuần tính đến ngày 4/10, lượng dầu thô Nga vận chuyển tới Ấn Độ đạt trung bình chỉ 310.000 thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn bốn tuần kể từ tháng 3/2022, thời điểm Ấn Độ bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga - mặt hàng từng bị phương Tây hạn chế mua vào và sau đó áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, dầu thô Nga hiện không còn là lựa chọn vừa rẻ, vừa ít cạnh tranh và ít rủi ro về thuế quan đối với Ấn Độ.

Theo các thông tin được công bố, chính phủ Ấn Độ chưa yêu cầu các nhà máy lọc dầu giảm nhập khẩu dầu Nga. Dù vậy, các doanh nghiệp đã trở nên thận trọng hơn trong những tuần kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành một đạo luật cho phép ông áp thuế thương mại lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt Nga với khối lượng lớn.

Các nhà phân tích cho rằng Ấn Độ khó có khả năng thay thế hoàn toàn lượng dầu thô Nga đang nhập khẩu, bất chấp nguy cơ Mỹ áp thuế 100% đối với hàng hóa của nước này. Tuy nhiên, tương quan giá giữa dầu Urals và dầu Trung Đông, cùng với nguồn cung dầu Trung Đông dồi dào hơn, hiện đang tạo điều kiện để Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu Nga