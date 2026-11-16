Phía sau thành công Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Tất bật từ sáng sớm để phục vụ vận động viên

Ngày 14/11, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 diễn ra thành công tại cụm 19 sân U.S. Pickleball Club (số 70 An Dương, Hà Nội), quy tụ khoảng 500 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Xây dựng.

Đội ngũ hậu cần có mặt từ sáng sớm, tất bật chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận động viên, góp phần vào thành công của Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Đóng góp vào thành công ấy không chỉ có tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các vận động viên, sự cổ vũ sôi nổi của khán giả mà còn là những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ trọng tài, kỹ thuật, truyền thông và hậu cần. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau, góp phần bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Ngay từ 5h sáng, khi nhiều tuyến phố Hà Nội còn vắng người qua lại, ông Nguyễn Anh Quỳnh, phụ trách hậu cần của Ban Tổ chức, đã có mặt tại địa điểm thi đấu để chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận động viên.

Công việc đầu tiên của ông Quỳnh là vận chuyển những thùng nước uống, khay trứng, khay chuối đến các khu vực phục vụ, giúp vận động viên bổ sung năng lượng trước và trong quá trình thi đấu. Với số lượng người tham dự đông, việc chuẩn bị, sắp xếp và phân bổ thực phẩm, nước uống đòi hỏi sự chủ động, chu đáo ngay từ những khâu nhỏ nhất.

"Với số lượng 500 vận động viên và gần 1.000 người tới cổ vũ, công việc hậu cần đòi hỏi sự chủ động, chu đáo. Dù phải dậy sớm, liên tục vận chuyển, sắp xếp đồ đạc nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp vận động viên yên tâm thi đấu và giải diễn ra thuận lợi", ông Quỳnh chia sẻ.

Cũng bắt đầu công việc từ 5h30 sáng, chị Thùy Dương, thành viên tổ hậu cần của Ban Tổ chức, tất bật với nhiệm vụ đón tiếp và cấp phát trang phục cho các vận động viên.

"Ngay khi đến sân, tôi phân chia danh sách vận động viên cho các thành viên trong tổ để kiểm tra, đối chiếu thông tin và phân loại kích cỡ áo, bảo đảm việc cấp phát diễn ra nhanh chóng, chính xác. Sau khi hoàn tất công việc này, đến gần trưa, chúng tôi tiếp tục phân công nhau chuẩn bị, lấy và phân chia các suất ăn để phục vụ vận động viên cùng những người có mặt tại sân", chị Dương chia sẻ.

Tổ truyền thông tất bật ghi nhận, cập nhật thông tin, hình ảnh, góp phần lan tỏa không khí sôi nổi của Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Không chỉ lực lượng hậu cần, các thành viên tổ truyền thông cũng có một ngày làm việc bận rộn. Có mặt tại sân từ sáng sớm, chị Nguyễn Dung, thành viên tổ truyền thông, tất bật biên tập tin, bài, cập nhật thông tin và chuẩn bị nội dung truyền thông cho lễ khai mạc.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, chị cùng các đồng nghiệp liên tục di chuyển giữa 19 sân, ghi nhận những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng, không khí cổ vũ sôi nổi và các hoạt động bên lề. Những hình ảnh, thông tin được cập nhật kịp thời góp phần lan tỏa không khí ngày hội thể thao đến đông đảo độc giả.

Thầm lặng giữ nhịp cho 19 sân đấu

Đội ngũ trọng tài và kỹ thuật cũng có một ngày làm việc tất bật để bảo đảm các trận đấu diễn ra đúng tiến độ, tuân thủ quy định chuyên môn. Với 5 nội dung thi đấu, quy tụ khoảng 500 vận động viên tranh tài trên 19 sân, công tác điều hành đòi hỏi sự tập trung cao độ và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đặc biệt khi nhiều trận đấu diễn ra cùng lúc.

Tổ trọng tài tập trung điều hành các trận đấu, bảo đảm tính công bằng, chính xác và tiến độ thi đấu tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, bà Nguyễn Diệu Thúy, trọng tài quốc gia, cần theo dõi diễn biến, giám sát công tác điều hành và kịp thời nắm bắt những tình huống phát sinh.

Công việc của bà Thúy không chỉ là theo dõi hoạt động của tổ trọng tài mà còn bảo đảm các trận đấu được điều hành đúng luật, công bằng và thống nhất. Với số lượng vận động viên đông, lịch thi đấu liên tục, mỗi tình huống trên sân đều đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng và khả năng xử lý kịp thời.

"Giải đấu có số lượng vận động viên tham gia đông, nhiều trận diễn ra cùng lúc trên 19 sân nên công tác trọng tài cũng khá vất vả. Trong suốt quá trình thi đấu, tôi phải liên tục di chuyển giữa các sân để theo dõi, kiểm tra công tác điều hành và kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh. Chúng tôi luôn nhắc nhở các trọng tài tập trung, làm việc công tâm, bảo đảm các trận đấu diễn ra đúng luật, công bằng và không ảnh hưởng đến tiến độ chung của giải", bà Thúy chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Công Thành, nhân viên kỹ thuật của Công ty Cổ phần Sport Connect có mặt tại sân từ sáng sớm, nhanh chóng bắt tay vào việc cài đặt máy móc, kiểm tra hệ thống và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ giải đấu.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật cập nhật kết quả, hỗ trợ điều phối các trận đấu, góp phần bảo đảm Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 diễn ra thông suốt.

Khi các trận đấu bắt đầu, ông Thành cùng các thành viên liên tục theo dõi hệ thống, cập nhật kết quả và hướng dẫn vận động viên tra cứu thông tin, giải đáp những thắc mắc liên quan đến lịch thi đấu, bảng đấu.

"Tôi có mặt tại sân từ sáng sớm để cài đặt máy móc, kiểm tra hệ thống và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật trước khi giải bắt đầu. Khi các trận đấu diễn ra, công việc khá bận vì phải liên tục cập nhật kết quả, theo dõi lịch thi đấu và hỗ trợ vận động viên khi có thắc mắc. Với 19 sân thi đấu cùng lúc, chúng tôi phải cố gắng cập nhật thông tin nhanh và chính xác để Ban Tổ chức kịp thời điều phối, tránh ảnh hưởng đến các trận đấu tiếp theo", ông Thành chia sẻ.

Khi những trận đấu khép lại, bên cạnh niềm vui chiến thắng của các vận động viên còn có sự hài lòng của những người âm thầm góp sức phía sau. Từ lực lượng hậu cần, truyền thông đến đội ngũ trọng tài, kỹ thuật, mỗi bộ phận đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng tiến độ.

Không trực tiếp cầm vợt thi đấu hay xuất hiện trên bục nhận giải, những con người ấy vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, những đóng góp thầm lặng, góp phần làm nên thành công của Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Huy Trung