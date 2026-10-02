Phía sau quyết định triển khai mô hình tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng của ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

Bắt đúng “căn bệnh” của mô hình đơn tầng

Theo ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, hầu hết các ngân hàng trước đây mới chỉ tài trợ cho nhà cung cấp Tầng 1 – những doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp trung tâm.

Mô hình này tạo ra nghịch lý: Nhà cung cấp Tầng 1 thường có quy mô lớn, năng lực tài chính tốt và nhiều khả năng tiếp cận vốn, trong khi doanh nghiệp trung tâm lại không có nhiều động lực để xác nhận cho đối tác hoặc chia sẻ danh sách nhà cung cấp do lo ngại về bảo mật thông tin.

Trong khi đó, càng đi sâu xuống Tầng 2, Tầng 3, Tầng 4..., nhu cầu vốn càng cấp thiết. Các doanh nghiệp nhỏ hơn thường có ít tài sản đảm bảo, năng lực tài chính hạn chế và khó đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính, lịch sử tín dụng hay hồ sơ vay vốn truyền thống.

"Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ: Mô hình cũ không thể đưa dòng tiền tới nơi thực sự cần tiền. Nhà cung cấp ở tầng càng sâu thì nhu cầu vốn càng lớn, nhưng nếu không có sự đảm bảo từ uy tín của doanh nghiệp trung tâm đầu chuỗi, các doanh nghiệp tầng sâu sẽ mãi mắc kẹt trong cơn khát thanh khoản", lãnh đạo MB phân tích.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB chia sẻ với PV.

Đột phá công nghệ Digipo - Bơm vốn đến tận "gốc" của chuỗi cung ứng

Để giải quyết triệt để bài toán này, MB đã hợp tác với đối tác quốc tế triển khai nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng ứng dụng công nghệ Blockchain và mô hình tự động toàn trình. Đáng chú ý, điểm cốt lõi của giải pháp nằm ở việc chuyển đổi các khoản phải trả thành Cam kết thanh toán điện tử (Digipo). Ông Phạm Như Ánh giải thích, khi doanh nghiệp trung tâm nghiệm thu đơn hàng (ví dụ 100 tỷ đồng), một lượng Digipo tương ứng sẽ được khởi tạo và phát hành. Doanh nghiệp Tầng 1 có lựa chọn giữ lại phần giá trị gia tăng của mình (ví dụ 10 tỷ) và tiếp tục phân bổ 90 tỷ đồng Digipo còn lại xuống cho các nhà cung cấp Tầng 2. Cứ như vậy, Digipo được chia nhỏ và lan tỏa theo mô hình thác nước xuống Tầng 3, Tầng 4... cho đến tận gốc các nhà cung cấp cuối cùng trong chuỗi cung ứng.

Khác với vay truyền thống, doanh nghiệp ở bất kỳ tầng nào khi cần vốn có thể yêu cầu MB mua lại Digipo mà không cần tài sản đảm bảo hay cấp hạn mức riêng. Hệ thống cũng tự động thu hồi công nợ khi đến hạn thanh toán.

Bài toán quản trị rủi ro và kỳ vọng mang lại giá trị thiết thực cho nền kinh tế

MB cho biết việc cấp hạn mức được thẩm định dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đầu chuỗi và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nền tảng và máy chủ được đặt tại MB, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Theo CEO MB, mục tiêu của SCF đa tầng là giảm chi phí tài chính, vận hành và đưa dòng vốn đến đúng nơi cần vốn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong toàn chuỗi cung ứng.