Phía sau những thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam

Giá trị của hệ thống và năng lực quản trị chuyên môn

Những đóng góp mang tính bước ngoặt và sự bứt phá của bóng đá nước nhà đã nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại Đại hội Thường niên VFF 15-10-2023, VFF và cá nhân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Bóng đá Việt Nam và những đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Phần thưởng xứng đáng với những cống hiến, đóng góp của VFF trong quá trình phát triển sự nghiệp bóng đá nước nhà, với những thành tích ở khu vực và quốc tế.

Giá trị lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026 chính là sự chuyển dịch căn bản: Từ những thành công mang tính khoảnh khắc sang việc xây dựng một hệ thống tạo ra thành tích. Cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có tới 8 đội tuyển quốc gia ở các cấp độ cùng giành quyền tham dự Vòng chung kết châu Á (2025-2026) chính là minh chứng rõ nét nhất cho một nền bóng đá có chiều sâu, tính kế thừa liên tục và khả năng cạnh tranh ổn định trên đấu trường quốc tế.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch Asean Cup 2026.

Đằng sau hệ thống ấy là vai trò, định hướng của Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF, đứng đầu là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, VFF đã xác định cốt lõi của thành tích đỉnh cao phải bắt nguồn từ công tác chuẩn bị bài bản và nền tảng lâu dài như: Chuẩn hóa hệ thống giải trẻ, duy trì, mở rộng và nâng chất lượng các giải thi đấu từ lứa tuổi U9 đến U21, tạo ra dòng chảy nguồn lực kế cận liên tục cho các đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động mở rộng liên kết, đăng cai các giải đấu khu vực, châu lục, tạo điều kiện tối đa cho các đội tuyển đi tập huấn và thi đấu giao hữu tại các nền bóng đá phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu...).

Đảm bảo và tối ưu hóa nguồn lực, chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa, hợp tác bền vững với các đối tác, nhà tài trợ để duy trì các chương trình chuẩn bị dài hạn cho các đội tuyển.

Bóng đá hiện đại chứng minh rằng, tiền hay việc gia tăng ngân sách không thể lập tức mua được thành tích bền vững. Một đội tuyển có thể tạm thời cải thiện nhờ một vài ngôi sao, một giải đấu có thể rầm rộ nhờ nguồn lực tài chính dồi dào, nhưng một nền bóng đá muốn vươn tầm châu lục bắt buộc phải dựa trên hai trụ cột: Đào tạo trẻ bài bản, hệ thống chuyên nghiệp vận hành chuẩn mực và một bộ sậu lãnh đạo thực sự hiểu bóng đá, giỏi chuyên môn, quản trị tốt.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đại diện cho một tư duy quản trị chuyên môn bằng việc xây dựng hệ thống, nâng tầm vị thế và kết nối ngoại giao bóng đá sâu rộng. Ông Trần Quốc Tuấn cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC (2023-2027), Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Ủy viên Ban Thi đấu FIFA và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFF (2022-2026) - đã giúp bóng đá Việt Nam tạo ra tiếng nói, xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế chiến lược và trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định bóng đá.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Việt Nam hồi tháng 8-2026.

Nền tảng vững chắc cho hành trình vươn xa

Thành công của một nhiệm kỳ không thể đo đếm đơn thuần bằng số tiền liên đoàn mang về hay chi ra, mà được nhìn nhận bằng kết quả thực tế khi nhiệm kỳ khép lại, thành tích cụ thể của các đội tuyển, chất lượng hệ thống giải đấu và quan trọng nhất là vị thế của bóng đá đã được nâng tầm ra sao.

Những tấm huy chương, đồng lòng của VFF, các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ, các trung tâm đào tạo trẻ và sự ủng hộ từ người hâm mộ đã tạo nên một nhiệm kỳ khóa IX thành công.

Đây chính là bài học kinh nghiệm trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ X (2026-2030) trong việc lựa chọn bộ máy lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực chuyên môn để tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại châu Á và hiện thực hóa khát vọng World Cup trong các chu kỳ tiếp theo.