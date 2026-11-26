Kiên cường, bền bỉ, không sợ khổ, không sợ khó

Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm.

Cùng thời điểm, trên sân tập, các khối nghệ thuật, nghi lễ miệt mài căn chỉnh từng đội hình, từng động tác. Dưới nắng gió đầu đông, hàng nghìn nghệ sĩ, học viên, chiến sĩ đang dồn sức cho chương trình nghệ thuật khai mạc, nơi thông điệp "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển" sẽ được gửi tới bạn bè quốc tế.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển" là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn

Chia sẻ bên lề buổi tập luyện, Đại tá, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Anh Thông, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân thông tin, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân được giao chủ trì chương trình nghệ thuật cho biết, chương trình năm nay có quy mô lớn hơn năm 2024, với sự tham gia của hơn 2.000 người. Trong đó, gần 300 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đến từ các đoàn văn công, nhà hát trong quân đội; lực lượng còn lại chủ yếu là học viên, chiến sĩ thuộc Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y và Đoàn Nghi lễ Quân đội.

“Ê-kíp chúng tôi cũng áp lực hơn rất nhiều, bởi chương trình năm 2024 đã thành công, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương”, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Anh Thông chia sẻ.

Đại tá, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Anh Thông, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân.

Kịch bản lấy hình tượng Phù Đổng Thiên Vương trong truyện dân gian để nói về sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, với thông điệp hòa bình, đoàn kết và phát triển. Trong hơn 40 phút, chương trình đi từ hình tượng Phù Đổng Thiên Vương, qua liên khúc ba miền giới thiệu bản sắc văn hóa các vùng miền, đến ca khúc We Are The World và khát vọng hòa bình. Đạo cụ hoành tráng hơn, các khối tham gia đông đảo và phối hợp với nhau nhiều hơn. “Đặc sắc nhất là sự phối hợp, kết hợp để bạn bè quốc tế hiểu về bản sắc văn hóa Việt Nam qua những điệu múa, ca khúc, làn điệu của các vùng miền”, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Anh Thông nhấn mạnh.

Khó khăn lớn nhất theo Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Anh Thông là thời tiết và khả năng tiếp thu. Học viên, chiến sĩ không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng phải thực hiện đúng ý đồ của đạo diễn, biên đạo, nên phải tập nhiều lần, qua nhiều giai đoạn. Trong chương trình, các nghệ sĩ chuyên nghiệp đảm nhận phần kỹ thuật và những điểm nhấn; lực lượng học viên, chiến sĩ tạo hình, tạo khối, làm nền.

Buổi sáng bắt đầu tập từ 7 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30. Để kịp giờ, các đơn vị ở xa như Trường Sĩ quan Đặc công phải dậy từ 2 giờ sáng hành quân, tránh tắc đường. Mỗi sáng là cả quá trình vận chuyển hơn nghìn quân. “Đó là ý chí quyết tâm tuyệt vời. Kiên cường, bền bỉ, không sợ khổ, không sợ khó”, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Anh Thông nói.

Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đào Quang Tiến, Phó Đoàn trưởng chuyên môn âm nhạc, Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương tại buổi tập, Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đào Quang Tiến, Phó Đoàn trưởng chuyên môn âm nhạc, Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết, Đoàn huy động khoảng 400 cán bộ, nhạc công, chiến sĩ. Trong đó, gần 200 người tham gia chương trình nghệ thuật, số còn lại làm nhiệm vụ nghi lễ đón khách với lực lượng tiêu binh, quân nhạc.

Ở phần nghệ thuật, khoảng 80 nam chiến sĩ đánh trống, phối hợp với khối nữ của Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y. “Đây là nội dung mới đối với chiến sĩ của Đoàn. Anh em chưa làm quen với động tác trống nên phải tập từ cơ bản”, Đại tá Đào Quang Tiến cho biết. Sau khoảng một tháng rưỡi luyện tập, các đội hình đã nắm vững yếu lĩnh động tác và yêu cầu của biên đạo.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Khảo thí, Trường Sĩ quan Đặc công.

Vượt nắng gió để bảo đảm chất lượng

Tham gia vào nhiệm vụ trình diễn khai mạc tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Khảo thí, Trường Sĩ quan Đặc công, thành viên đội múa quạt, chia sẻ: "Được góp mặt trong chương trình biểu diễn phục vụ triển lãm là niềm vinh dự, tự hào của chị em chúng tôi. Dù thời tiết nắng, gió, nhưng chị em, ai ai cũng tự giác, kiên trì tập luyện. Bài múa quạt có nhiều động tác khó, đòi hỏi sự đồng đều cao, nên chị em thường xuyên động viên nhau, tập đi tập lại cho thật nhịp nhàng. Chúng tôi mong được góp phần nhỏ của mình để triển lãm thêm sinh động, lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ quân nhân đến với người dân".

Thượng sĩ Nguyễn Trần Long Khánh, học viên lớp kỹ thuật quang và quang điện tử, Đại đội 358, Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự, tham gia khối quân nhạc trong các tiết mục “Tổ quốc trong ánh mặt trời” và “Đi giữa lòng nhân dân” cho biết, từ giữa tháng 11, Khánh cùng đồng đội đã luyện tập tích cực xen kẽ với nhiệm vụ học tập.

Từng tham gia nhiệm vụ A80 (diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9) năm 2025, Thượng sĩ Nguyễn Trần Long Khánh bày tỏ: “Là học viên được tham gia nhiều nhiệm vụ lớn của Bộ Quốc phòng cũng như của đất nước, tôi thấy rất tự hào, vinh dự, đồng thời mang trong mình trách nhiệm, nghĩa vụ của một quân nhân và mong được tìm hiểu các trang bị kỹ thuật trưng bày tại triển lãm".

Trung sĩ Vũ Cẩm Ly, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Cùng tham gia trong khối quân nhạc, Trung sĩ Vũ Cẩm Ly, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tham gia đội trống quân nhạc, bày tỏ: “Được tham gia vào nhiệm vụ phục vụ tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế, tôi rất hào hứng. Sự kiện lớn này cho tôi dịp kết nối với mọi người và tận mắt tham quan các trang bị quân sự. Trước đó, tôi từng tham gia A80, một dịp kỷ niệm rất lớn của đất nước. Lần này được vào đội trống quân nhạc, tôi khá bồi hồi nhớ lại những ngày đi A80, bởi đây là lần thứ hai tôi được mặc bộ trang phục trắng của đoàn nghi lễ quân nhạc”.

Thời điểm giao mùa, có hôm mưa, có lúc nắng, chiều tối trời khá lạnh, nên Ly và đồng đội phải chủ động giữ gìn sức khỏe. Nhắc đến gia đình, Ly cho biết: “Bố mẹ ở nhà rất háo hức được xem con gái trên tivi, vì đây là lần thứ hai tôi được góp mặt trong những sự kiện lớn của quân đội”.

Nụ cười của các chiến sĩ tham gia chương trình khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Khối nghi lễ tập luyện, đảm bảo cho thành công tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Những ngày trước giờ khai mạc, các khối vẫn miệt mài căn chỉnh từng đội hình, từng động tác. Trên gương mặt các chiến sĩ rạng rỡ niềm vui, niềm tự hào khi được góp mặt trong sự kiện quốc phòng tầm cỡ quốc tế. Từ sân bay Gia Lâm, chương trình nghệ thuật sẽ gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển".

Với chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển", Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (VietNam International Defence Expo 2026) là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng Quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng.