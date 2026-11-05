Phía sau những lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Sáng ngày 30/10/2026, Lâm Hoài Nam (SN 2008, trú tại thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên) trực tiếp đến trụ sở Công an xã Phú Xuyên để nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Chia sẻ về lý do viết đơn tình nguyện, Nam cho biết: Từ nhỏ em đã có ước mơ được khoác lên mình màu áo CAND. Vì vậy khi được biết Công an xã vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND, em đã đề xuất với gia đình và được bố mẹ hoàn toàn ủng hộ. Em mong muốn được được học tập, rèn luyện và thử sức trong môi trường có tính kỷ luật cao và đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Lâm Hoài Nam viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an xã Phú Xuyên

Đó không chỉ là mong muốn của riêng Nam mà còn là nguyện vọng của nhiều thanh niên tại xã Phú Xuyên. Theo Công an xã Phú Xuyeenm đơn vị đã tiếp nhận 10 đơn tình nguyện của công dân trên địa bàn.

Thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, thời gian qua, Công an xã Phú Xuyên đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi đăng ký thực hiện nghĩa vụ.

Thay vì chỉ thông báo qua các kênh thông tin, lực lượng Công an xã còn trực tiếp gặp gỡ thanh niên và gia đình, trao đổi, giải đáp những vấn đề còn băn khoăn. Qua đó, giúp công dân hiểu rõ hơn về môi trường học tập, rèn luyện, công tác trong lực lượng CAND, cũng như quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia thực hiện nghĩa vụ. Công an xã đã ban hành văn bản triển khai công tác tuyên truyền về Luật Công an nhân dân và các chế độ, chính sách liên quan đến nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027.

Đối với những thanh niên lần đầu đứng trước lựa chọn thực hiện nghĩa vụ, sự động viên, giải thích từ gia đình và lực lượng Công an cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Bởi bên cạnh mong muốn được cống hiến, không ít người vẫn còn những câu hỏi về điều kiện tuyển chọn, quá trình huấn luyện, chế độ sinh hoạt và định hướng sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Việc trực tiếp giải đáp những nội dung này giúp thanh niên có thêm thông tin, cân nhắc và xác định rõ trách nhiệm của mình trước khi đăng ký.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, từ ngày 3/11 đến hết ngày 7/11/2026, Công an xã Phú Xuyên tham gia bảo đảm công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức rà soát, tuyên truyền, sơ tuyển công dân. Các khâu được triển khai theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm thực hiện đúng quy định trong công tác tuyển chọn.

Theo đai diện Công an xã Phú Xuyên: Việc thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và mong muốn được rèn luyện, cống hiến trong lực lượng Công an nhân dân, cũng là cơ hội tuyệt vời để mỗi thanh niên rèn luyện và trưởng thành, là bước đệm quan trọng để những người lính nghĩa vụ có cơ hội được xét tuyển, học tập và trở thành chiến sỹ CAND chuyên nghiệp. Đây cũng là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động sát cơ sở của lực lượng Công an.

Từ những lá đơn tình nguyện hôm nay, có thể thấy trách nhiệm với Tổ quốc đang được thể hiện bằng những hành động cụ thể của người trẻ. Mỗi công dân khi tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND không chỉ mở ra cho mình cơ hội rèn luyện, trưởng thành mà còn góp thêm nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.