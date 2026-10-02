Phía sau những khoảnh khắc Áo dài rực rỡ tại London

Áo dài Fashion Week London 2026 diễn ra từ ngày 18-20/9 tại Vương Quốc Anh. (Nguồn: BTC)

Khi ánh đèn bật sáng, mọi thứ diễn ra trong vài giờ. Nhưng công việc để đưa Áo dài Fashion Week London 2026 đến ngày trình diễn đã bắt đầu từ nhiều tháng trước.

Đó là một đội ngũ đến từ nhiều lĩnh vực và nhiều quốc gia, phần lớn tham gia hoàn toàn tình nguyện, không nhận thù lao, thậm chí còn chủ động di chuyển từ rất xa để tới London hỗ trợ sự kiện.

Với bà Hoàng Hà, nhà sáng lập Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, Trưởng Ban tổ chức Áo dài Fashion Week London 2026, mong muốn được gói gọn trong một câu: “Chúng tôi muốn nhìn thấy Áo dài thuộc về London trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn thuộc về Việt Nam mãi mãi”.

Đội ngũ làm tóc làm việc phía sau sân khấu, hoàn thiện diện mạo cho người mẫu trước mỗi phần trình diễn. (Nguồn: BTC)

Một êkip đa văn hóa

Điều đặc biệt là hành trình đưa áo dài đến London lần này có sự góp sức của nhiều người không phải người Việt. Đạo diễn sân khấu, ekip âm thanh – ánh sáng và các nhiếp ảnh gia đều có nhiều thành viên nước ngoài.

Trong khi đó, 21 chuyên gia của Glow by Elena Dragomir đảm nhiệm phần trang điểm và làm tóc; dàn người mẫu mang nhiều quốc tịch.

Khu vực trang điểm và chuẩn bị hậu trường trước giờ diễn. (Nguồn: BTC)

Hiệp hội ART SPACE phụ trách báo chí và truyền thông với các thành viên từ Pháp, Australia, Việt Nam và Anh. Cùng với họ là đội ngũ đồ họa, hình ảnh, nội dung, hậu cần và các tình nguyện viên tại London.

Họ đến với ADFW từ những điểm xuất phát khác nhau. Có người đã biết và yêu văn hóa Việt Nam từ trước. Với những người khác, đây lại là dịp đầu tiên họ làm việc với Áo dài và tìm hiểu nhiều hơn về trang phục Việt Nam này.

Đội ngũ sản xuất và kỹ thuật làm việc ngay tại khu vực sàn diễn, đảm bảo các khâu âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và tổng duyệt. (Nguồn: BTC)

Chính điều đó khiến London trở thành một bối cảnh đặc biệt. Áo dài không chỉ được giới thiệu trước một cộng đồng đa văn hóa. Quá trình tạo nên chương trình cũng là sự cộng tác giữa những con người có ngôn ngữ, nghề nghiệp và nền tảng khác nhau.

Sáu tháng cho vài giờ trên runway

Người mẫu trình diễn một thiết kế Áo dài trên sàn runway. (Nguồn: BTC)

ADFW được xây dựng theo format chuyên nghiệp của một Fashion Week, nhưng nguồn lực làm nên chương trình chủ yếu đến từ sự đóng góp tự nguyện.

Có người đồng hành từ xa suốt nhiều tháng. Có người sắp xếp công việc để đến London. Người góp chuyên môn, người dành thời gian, người tự xin visa và di chuyển để đến với chương trình. Mỗi đóng góp khác nhau, nhưng cùng hướng đến ngày những bộ sưu tập Áo dài được xuất hiện trọn vẹn trên runway.

Đội ngũ nhiếp ảnh và truyền thông tác nghiệp bên sàn diễn, phỏng vấn khách mời và ghi lại những khoảnh khắc của Áo dài Fashion Week London 2026. (Nguồn: BTC)

Runway chỉ kéo dài vài giờ. Sau ánh đèn, người mẫu, nhà thiết kế và những bộ sưu tập, điều còn lại là gần 200 con người từ nhiều nơi trên thế giới đã cùng trở thành một phần của khoảnh khắc Áo dài thuộc về London.

Và có lẽ, điều đẹp nhất của cuộc gặp ấy là Áo dài không chỉ được nhìn thấy ở London, mà còn khiến những người đến từ nhiều nền văn hóa muốn cùng góp sức cho khoảnh khắc đó.