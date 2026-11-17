Nhận được tin báo, tố giác của người dân, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu và đã xác định rõ Nguyễn Thị Ngọc Cẩm có hành vi cho vay lãi nặng.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình điều tra xác minh từ tháng 8/2024 đến 9/2026, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đã cho nhiều người trên địa bàn xã Vĩnh Thành và các xã lân cận vay tiền với mức lãi suất từ 10% đến 20%/tháng, tương đương với 120% đến 240%/năm đối với khoản vay theo tháng; đối với khoản vay theo ngày, mức lãi suất 01%/ngày, tương đương 365%/năm, qua đó thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.