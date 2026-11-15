Phía sau những gói bảo hiểm du lịch giá vài trăm nghìn đồng

Cùng với sự gia tăng của các chuyến du lịch nước ngoài, bảo hiểm du lịch đang trở thành một khoản chi được nhiều người cân nhắc để phòng ngừa rủi ro nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, mức phí vài trăm nghìn đồng cho một chuyến đi không đồng nghĩa với việc mọi tổn thất đều được bảo hiểm chi trả.

NHU CẦU BẢO HIỂM DU LỊCH TĂNG

Sau khi hoàn tất việc đặt vé máy bay, khách sạn và lên lịch trình tham quan, bảo hiểm du lịch thường là một trong những khoản chi được nhiều người cân nhắc trước ngày khởi hành. Với những chuyến đi nước ngoài, đây không chỉ là lựa chọn nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính mà còn giúp du khách có thêm phương án hỗ trợ khi gặp sự cố ở một quốc gia xa lạ.

Thực tế, trong một chuyến đi, hành khách có thể bị tai nạn trong quá trình tham quan, đột ngột mắc bệnh phải nhập viện, chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng do thời tiết xấu, hành lý không đến cùng chuyến bay...

Nếu không có bảo hiểm, toàn bộ chi phí điều trị y tế và những tổn thất thuộc trách nhiệm cá nhân có thể trở thành gánh nặng lớn đối với du khách.

Ví dụ, tại Mỹ, theo dữ liệu chi phí chăm sóc y tế của UnitedHealthcare, mức chi phí trung vị cho một lần khám cấp cứu tại phòng cấp cứu (Emergency Room) khoảng 2.863 USD, tương đương hơn 73 triệu đồng. Nếu cần can thiệp phẫu thuật, chi phí có thể vượt 21.000 USD, tương đương hơn 537 triệu đồng.

Tại Nhật Bản, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cũng từng đưa ra những trường hợp du khách nước ngoài phải gánh chi phí y tế rất lớn. Một trường hợp va chạm với xe đạp dẫn đến tràn khí màng phổi do chấn thương và gãy xương sườn, phải phẫu thuật, nằm viện 19 ngày và vận chuyển về nước bằng máy bay thương mại có nhân viên y tế đi kèm, tổng chi phí lên tới 7,5 triệu yên, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng. Một trường hợp khác bị nhồi máu cơ tim, phải phẫu thuật, nằm viện 45 ngày và được vận chuyển về nước, chi phí lên tới 10 triệu yen, tương đương khoảng 1,62 tỷ đồng.

Ngoài chi phí y tế, những sự cố liên quan đến hàng không cũng có thể khiến ngân sách chuyến đi phát sinh đáng kể. Chẳng hạn, khi chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng do thời tiết xấu, hành khách có thể phải chờ qua đêm, phát sinh chi phí ăn uống, di chuyển, lưu trú hoặc mua thêm dịch vụ để tiếp tục hành trình. Nếu hành lý bị thất lạc, du khách cũng có thể phải tự mua quần áo, đồ dùng cá nhân và các vật dụng thiết yếu trong thời gian chờ nhận lại hành lý.

Bảo hiểm du lịch ngày càng trở thành lựa chọn được nhiều du khách quan tâm nhằm hạn chế rủi ro tài chính khi đi nước ngoài

Đối với những chuyến đi tự túc, thiệt hại còn có thể đến từ các khoản đặt trước không hoàn tiền. Một đêm khách sạn đã thanh toán, vé tham quan hoặc dịch vụ vận chuyển không thể sử dụng do sự cố có thể trở thành khoản mất trắng nếu không có phương án hoàn tiền hoặc quyền lợi bảo hiểm phù hợp.

Nhu cầu mua bảo hiểm vì thế thường rõ rệt hơn ở nhóm khách du lịch tự túc, gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người thường xuyên di chuyển quốc tế. Với khách đi theo tour, dù công ty du lịch có thể tổ chức bảo hiểm cho đoàn theo chương trình, người tham gia vẫn cần kiểm tra mức trách nhiệm và những quyền lợi thực tế được hưởng.

Giữa nhận thức về rủi ro và hành vi mua bảo hiểm vẫn tồn tại khoảng cách. Không ít người chỉ lựa chọn bảo hiểm khi được gợi ý trong quá trình đặt vé máy bay hoặc đặt tour. Một số khác mua vì cho rằng mức phí không đáng kể so với tổng chi phí chuyến đi, hoặc đơn giản muốn có thêm cảm giác yên tâm.

Đặt trong tương quan chi phí, mức phí bảo hiểm du lịch quốc tế có thể chỉ từ khoảng 100.000-300.000 đồng cho một chuyến đi ngắn ngày, tùy doanh nghiệp và chương trình tham gia. Trong khi đó, một sự cố y tế nghiêm trọng có thể khiến du khách phải chi trả hàng trăm triệu đồng, thậm chí hơn một tỷ đồng. Khoản phí bảo hiểm vì thế tương đối nhỏ so với mức độ tổn thất tài chính tiềm tàng, dù không phải mọi rủi ro đều được bảo hiểm chi trả.

ĐA DẠNG GÓI PHÍ VÀ QUYỀN LỢI

Thị trường bảo hiểm du lịch tại Việt Nam hiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước. Có thể kể đến AIG, Chubb, PVI, Bảo Việt và BIC... Các doanh nghiệp này cung cấp nhiều chương trình bảo hiểm dành cho khách du lịch trong nước và quốc tế, với mức trách nhiệm và phí tham gia khác nhau.

Điểm chung của các sản phẩm là tập trung vào những nhóm rủi ro cơ bản như tai nạn cá nhân, chi phí y tế, vận chuyển cấp cứu, hành lý, trì hoãn chuyến bay và hủy chuyến. Song, phạm vi bảo vệ và hạn mức cụ thể không giống nhau.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có mức phí khởi điểm tương đối thấp. Chẳng hạn, PVI giới thiệu bảo hiểm du lịch quốc tế với phí từ 100.000 đồng/người, số tiền bảo hiểm tối đa 3 tỷ đồng. Chubb TravelCare có mức phí từ 105.000 đồng/người cho chuyến đi 1-3 ngày và từ 231.000 đồng/người cho chuyến đi 4-7 ngày.

Mức phí chỉ từ vài trăm nghìn đồng, nhưng phạm vi bảo vệ và điều kiện bồi thường giữa các chương trình bảo hiểm du lịch có sự khác biệt đáng kể

Với Bảo Minh, biểu phí công bố cho khu vực Đông Nam Á áp dụng từ tháng 6/2025 cho thấy gói phổ thông dành cho cá nhân có mức phí 138.000 đồng cho chuyến đi 1-3 ngày, 207.000 đồng cho 4-6 ngày và 253.000 đồng cho 7-10 ngày. Ở gói cao cấp, mức phí tương ứng là 253.000 đồng, 368.000 đồng và 460.000 đồng.

Trong khi đó, AIG cung cấp nhiều chương trình bảo hiểm với quyền lợi y tế ở nước ngoài lên đến 2,1 tỷ đồng và tai nạn cá nhân lên đến 6,3 tỷ đồng. Mức phí được xác định theo khu vực đến, thời gian chuyến đi, độ tuổi và gói quyền lợi khách hàng lựa chọn.

Một số lựa chọn khác trên thị trường cũng đáng chú ý. BIC có năm chương trình bảo hiểm du lịch quốc tế, với số tiền bảo hiểm từ 250 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng; quyền lợi bao gồm chi phí y tế, cứu hộ, hành lý và hủy chuyến.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống và các nền tảng trực tuyến của doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tích hợp bảo hiểm ngay trong quy trình mua vé máy bay.

Một mô hình cụ thể là Vietnam Airlines với sản phẩm bảo hiểm du lịch toàn diện TripCARE, do Bảo hiểm PVI và Chubb Việt Nam hợp tác triển khai. Hành khách có thể lựa chọn mua bảo hiểm ngay trên website hoặc ứng dụng của hãng khi đặt vé, mua bổ sung tại mục “Quản lý đặt chỗ” sau khi xuất vé hoặc thông qua hệ thống phòng vé. Sản phẩm cung cấp các quyền lợi liên quan đến tai nạn cá nhân, hủy chuyến, hoãn chuyến bay và thất lạc hoặc chậm trễ hành lý, tùy theo chương trình bảo hiểm được lựa chọn.

PHÉP THỬ CỦA BẢO HIỂM DU LỊCH

Nếu mức phí và quyền lợi là yếu tố quyết định khách hàng xuống tiền thì quy trình bồi thường mới là phép thử thực sự đối với một sản phẩm bảo hiểm.

Một trong những tình huống đáng chú ý là trường hợp của chị Phạm Như Trang (Hà Nội) khi sử dụng bảo hiểm du lịch AIG.

Chị cho biết, trong chuyến đi tháng 6 vừa qua, chị bay theo hành trình Côn Minh - Thành Đô - Hà Nội. Chặng Côn Minh - Thành Đô diễn ra bình thường. Tuy nhiên, ở chặng Thành Đô - Hà Nội, do mưa lớn và thời tiết xấu, máy bay không thể hạ cánh tại Hà Nội nên phải chuyển hướng xuống Nam Ninh.

Chuyến bay dự kiến đưa hành khách về Hà Nội vào khoảng 9h30 sáng hôm sau. "Tuy nhiên, hãng hàng không không cấp vé mới mà tiếp tục sử dụng vé ban đầu để hoàn tất hành trình", chị Trang nói.

Sau khi trở về Việt Nam, chị liên hệ với AIG và được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và nộp các giấy tờ liên quan, trong đó có xác nhận của hãng hàng không và vé máy bay. Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường cuối cùng không được chấp thuận.

"Lý do từ chối là hành trình đến Nam Ninh không nằm trong lịch trình ban đầu. Cho dù sự cố phát sinh do thời tiết, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình nhưng việc không được giải quyết quyền lợi khiến mình thất vọng", nhân vật chia sẻ.

Đây là tình huống người mua cần đặc biệt lưu ý, bởi quyền lợi chậm chuyến, gián đoạn chuyến đi và chuyển hướng chuyến bay có thể được quy định theo những điều kiện khác nhau.

Quy trình giải quyết bồi thường là thước đo quan trọng phản ánh giá trị thực tế của bảo hiểm du lịch, thay vì chỉ nhìn vào mức phí và hạn mức quyền lợi được quảng cáo

Một trường hợp khác liên quan đến Liberty được chị Lyn Nguyễn chia sẻ cũng cho thấy sự khác biệt trong cách khách hàng kỳ vọng và doanh nghiệp xác định quyền lợi.

Theo đó, chị đặt hành trình Kigali - Nairobi - Kilimanjaro của Kenya Airways, với hai chặng bay nối tiếp trong cùng một mã đặt chỗ. Trước ngày khởi hành một ngày, hãng thông báo thay đổi lịch bay. Chặng Kigali - Nairobi liên tục bị lùi giờ, trong khi chặng Nairobi - Kilimanjaro được chuyển sang 16h50 ngày hôm sau.

Tổng thời gian hành trình vì thế kéo dài hơn 20 giờ so với kế hoạch ban đầu.

Khi gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Liberty, chị cho biết đã đề nghị giải quyết theo quyền lợi chậm chuyến bay (flight delay). Tuy nhiên, kết quả nhận được lại được áp dụng theo quyền lợi lỡ nối chuyến (flight misconnection), với mức bồi thường tối đa 3 triệu đồng.

"Theo mình cách phân loại này chưa phù hợp vì hãng hàng không chủ động thay đổi giờ bay, chứ không phải hành khách tự lỡ chuyến nối tiếp. Mình cũng đã cung cấp thẻ lên máy bay của cả hai chặng theo lịch mới nhưng thật sự chưa hài lòng với kết quả giải quyết. Vì thế, tiếp tục đề nghị doanh nghiệp phản hồi" chị Lyn nói.

Câu chuyện cho thấy chỉ một khác biệt trong cách xác định sự kiện bảo hiểm cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi tài chính của khách hàng. Đối với những hành trình có nhiều chặng bay, việc phân biệt giữa chậm chuyến và lỡ nối chuyến càng trở nên quan trọng.

Ở chiều ngược lại, một khách hàng khác là anh Trang Nguyên Khang lại có trải nghiệm tương đối tích cực khi yêu cầu bồi thường từ Liberty.

Theo chia sẻ, trong chuyến đi Canada vào tháng 7 năm ngoái, chuyến bay chiều về của anh bị Cathay hủy. Ngày 2/8, anh Khang bắt đầu gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và đến ngày 16/9 nhận được thông báo chấp thuận bồi thường toàn bộ gói quyền lợi.

Trong quá trình xử lý, doanh nghiệp yêu cầu bổ sung các giấy tờ như vé máy bay, email thông báo hủy chuyến và thông tin về chuyến bay mới. Khách hàng đánh giá bộ phận hỗ trợ khá tốt, việc bổ sung chứng từ được hướng dẫn tương đối rõ ràng, kể cả khi phát sinh vấn đề thất lạc vé của một chặng.

Theo anh Khang, khi xảy ra bất kỳ sự cố nào ở nước ngoài, du khách cần chủ động thu thập và lưu giữ đầy đủ nhất có thể các bằng chứng, giấy tờ và chứng từ liên quan

Thế nhưng, điểm chưa hài lòng với nhân vật là doanh nghiệp yêu cầu nộp lại toàn bộ hồ sơ bản cứng ở giai đoạn cuối, thay vì tiếp tục xử lý bằng chứng từ điện tử.

Từ những trường hợp trên, có thể thấy khách hàng cần thay đổi cách tiếp cận khi lựa chọn bảo hiểm du lịch. Thay vì chỉ hỏi nhân viên tư vấn về danh sách quyền lợi, người mua nên đặt những câu hỏi gắn với tình huống có thể xảy ra trong hành trình của mình.

Ngoài ra, khách hàng nên lưu giữ giấy chứng nhận bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, vé máy bay, thẻ lên máy bay, hóa đơn và các thông báo thay đổi lịch trình. Khi xảy ra sự cố, cần liên hệ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đơn vị hỗ trợ khẩn cấp để được hướng dẫn, đồng thời yêu cầu hãng hàng không cung cấp xác nhận bằng văn bản.