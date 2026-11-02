Phía sau những giọt máu hồng

Những tổ chức tham gia hiến máu

Bình Thuận, phường Hàm Thắng, trong ngày đầu tháng 11, trở nên rộn ràng bởi sự có mặt của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, doanh nhân và người dân đến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt Hồng Yêu Thương” lần thứ 6 năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt tại điểm tiếp nhận, kiên nhẫn chờ đến lượt đăng ký, khám sàng lọc. Mỗi người đến với một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung mong muốn sẻ chia những giọt máu, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Rất nhiều lực lượng tham gia đăng ký hiến máu

Với anh Lý Quốc Bảo, xã Hàm Liêm, đây là lần thứ 9 anh tham gia hiến máu tình nguyện. Anh xem đây là việc làm thiết thực để giúp đỡ những người đang cần máu. “Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận đúng lúc đều có thể trở thành nguồn sống quý giá, góp phần cứu sống người bệnh và giúp họ có thêm cơ hội tiếp tục cuộc sống”, anh Bảo chia sẻ.

Cũng với mong muốn sẻ chia, chị Huỳnh Thị Mỹ Liên (phường Phú Thủy) tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 21 theo vận động của Hội Chữ thập đỏ. Chị hi vọng hành động nhỏ của mình sẽ lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu, khuyến khích nhiều người cùng chung tay giúp đỡ người bệnh.

Bạn trẻ Trần Y Thiên từ phường La Gi ra hiến máu.

Mỗi người đến với chương trình có hoàn cảnh, câu chuyện riêng, người đã nhiều lần hiến máu, người lần đầu tham gia. Tất cả đều chung một tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia vì người bệnh.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Liên chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng cứ chân thành cho đi, mình sẽ nhận được yêu thương trong lòng mọi người. Những gì mình sẻ chia hôm nay có thể đến đúng lúc, giúp một bệnh nhân nào đó vượt qua lúc khó khăn”.

Đó cũng chính là điều mà chương trình “Giọt Hồng Yêu Thương” hướng đến. Không đơn thuần là một đợt vận động tiếp nhận máu, chương trình còn tạo nên không gian kết nối những tấm lòng thiện nguyện, khơi dậy ý thức sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và cống hiến cho xã hội.

Lan tỏa trách nhiệm từ những nghĩa cử đẹp

“Giọt Hồng Yêu Thương” lần thứ 6 là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với JCI Việt Nam, JCI Bình Thuận, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Bắc Phan Thiết và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình, cùng hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Thông điệp tại chương trình còn nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp. Sự tham gia vào các hoạt động thiện nguyện góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Nhiều người có từ rất sớm để chuẩn bị hiến máu.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cho biết, chương trình dự kiến tiếp nhận 200 đơn vị máu, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Trong tháng 11/2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh dự kiến tổ chức 10 đợt hiến máu tại nhiều địa phương, phấn đấu tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu. Bên cạnh bổ sung nguồn máu cho các cơ sở y tế, tỉnh cũng chú trọng xây dựng lực lượng hiến máu thường xuyên, hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Lâm Đồng ngày càng nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Không ít gia đình có nhiều thành viên cùng tham gia hiến máu; nhiều cá nhân đã duy trì nghĩa cử này từ 10 đến hơn 50 lần.

Đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến máu.

“Giọt Hồng Yêu Thương” không đơn thuần là một chương trình hiến máu thường niên mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Từ những hành động tự nguyện, bình dị, mỗi người góp thêm một cơ hội sống cho người bệnh, để yêu thương được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực.

Một giọt máu cho đi, một hi vọng được thắp lên.