Phía sau mỗi người lính là một gia đình yêu thương

1. Trong suốt cuộc đời quân ngũ, kinh qua nhiều đơn vị, trải nghiệm ở nhiều vị trí công tác, từ một người lính trẻ cho đến khi trở thành người chỉ huy đơn vị, làm thầy giáo đứng trên bục giảng, tôi luôn tâm niệm một điều vô cùng đơn giản nhưng thật sự sâu sắc: Quân nhân cách mạng không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thạo võ giỏi văn mà còn phải là một người con hiếu thảo, một người chồng thủy chung, một người cha có trách nhiệm với gia đình và con cái.

Người ta thường nói về quân nhân với sự rắn rỏi của kỷ luật, vẻ nghiêm trang của quân phục và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Những điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Đằng sau mỗi bước chân hành quân, mỗi giờ gác đêm nơi biên cương, hải đảo hay thao trường nắng gió và cả lúc trên giảng đường say sưa học thuật, luôn có những ánh mắt dõi theo của người thân nơi hậu phương. Đằng sau vai áo bạc màu vì sương nắng của người lính là tình thương vô bến bờ của cha mẹ, sự hy sinh thầm lặng của người vợ và nụ cười ngây thơ của con trẻ.

Người thân đến thăm, động viên chiến sĩ công tác tại Trung tâm huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) trong Chương trình “Giao lưu tiếp lửa truyền thống” tổ chức tháng 3-2025. Ảnh: ĐỨC NAM

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của mỗi người lính Cụ Hồ. Khi lần đầu tiên trong đời khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành Bộ đội Cụ Hồ, hầu hết chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ và giàu khát vọng ước mơ. Có em lần đầu xa nhà, xa sự quan tâm, chăm sóc của mẹ cha, lần đầu biết nhớ từng bữa cơm gia đình quây quần vào mỗi buổi tối. Lại có những em vừa lập gia đình, mang theo trên vai không chỉ là nhiệm vụ của Quân đội mà còn là nỗi lo toan cơm áo, con nhỏ và người vợ trẻ nơi quê nhà.

Những giọt nước mắt giấu vội của người mẹ ngày giao quân khi người chiến sĩ bước qua cổng vinh quang; những đêm thức trắng của người vợ trẻ khi con ốm mà chồng đang ở thao trường xa xôi, hay câu hỏi hồn nhiên của đứa trẻ “Bao giờ bố về?”... là những nỗi niềm thầm lặng của gia đình người lính nơi hậu phương trong thời bình.

Chính sự hy sinh thầm lặng ấy là nguồn sức mạnh và chan chứa tình yêu thương trong sự gắn kết gia đình-quê hương-đơn vị. Niềm thương nỗi nhớ tổ ấm gia đình không làm người lính yếu mềm, mà ngược lại, gia đình là trụ đỡ và động lực mạnh mẽ để người lính vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

2. Nhiều người trẻ thường nghĩ giữ vững kỷ luật Quân đội là điều gì đó xa xôi. Từ kinh nghiệm của một người đi trước, tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ tấm lòng yêu thương tổ ấm gia đình và quê hương mình, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ta chập chững bước vào đời.

Một chiến sĩ trẻ biết thương cảm khi nhìn thấy gân guốc nổi lên trên bàn tay người cha, biết chạnh lòng khi nhìn nét chân chim nơi đuôi mắt mẹ hằn sâu, đó là một người lính sống có chiều sâu tình cảm, có trách nhiệm với đồng đội, với Tổ quốc và nhân dân. Tuân thủ kỷ luật, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không vi phạm pháp luật, không sa ngã vào tệ nạn xã hội là cách thức tốt nhất để các em báo hiếu cha mẹ và giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho gia đình, làm rạng danh dòng tộc, quê hương.

Với những người lính trẻ, đừng để những giây phút nông nổi, sự thiếu kiềm chế hay ý thức kỷ luật non kém mà vô tình làm tổn thương đến những người thân yêu ở quê nhà ngày đêm nghĩ về mình với biết bao lo lắng và tràn đầy tin tưởng, hy vọng, yêu thương.

Với tư cách là một người đồng đội có nửa thế kỷ trong quân ngũ, tôi mong các em chiến sĩ trẻ luôn biết cách chủ động chia sẻ với những người thân yêu. Những lúc gọi điện về nhà, hãy dành lời hỏi thăm chân thành đến sức khỏe của cha mẹ, người thân; không nên chỉ gọi về khi cần sự giúp đỡ hay có chuyện buồn khiến mẹ cha thêm lo lắng.

Hãy biến tình thương yêu cha mẹ, gia đình thành những hành động cụ thể, đó là nỗ lực học tập, huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, đối xử tốt với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Mỗi lá thư, mỗi tin vui chuyển từ đơn vị về quê nhà của người chiến sĩ trẻ là món quà vô giá dành cho cha mẹ và những người thân yêu.

Các em luôn tin rằng, phía sau người lính không chỉ có gia đình mà còn có cả đơn vị, đồng chí, đồng đội luôn đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với mình. Người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở đơn vị cơ sở không chỉ là người giao nhiệm vụ, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá kết quả công tác của cấp dưới mà còn là “người anh, người chị” đang lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và quan tâm đến hoàn cảnh riêng của từng quân nhân. Bởi mỗi chiến sĩ bước vào đơn vị đều mang theo một hoàn cảnh gia đình khác nhau; người có cha mẹ già yếu, người có vợ trẻ con thơ, có người gia đình còn nhiều khó khăn. Người cán bộ hiểu được điều đó để động viên bộ đội đúng lúc, giúp đỡ bộ đội đúng cách cũng là trách nhiệm và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho đồng đội và bản thân. Khi gia đình biết rằng người thân của mình ở đơn vị luôn được cấp ủy, chỉ huy và đồng đội quan tâm, chăm lo, họ sẽ thêm tin tưởng, yên tâm và tự hào về người lính Cụ Hồ.

Một đơn vị thực sự vững mạnh không chỉ là nơi có kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao mà còn là nơi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội thân thiết dưới một mái nhà chung. Đó chính là sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội; là cách thiết thực để góp phần xây dựng hậu phương vững chắc cho người lính.

Phía sau mỗi người lính là một gia đình yêu thương. Góp phần giữ vững sự bình yên cho mỗi gia đình Việt Nam là một trong những việc làm ý nghĩa cao cả mà Bộ đội Cụ Hồ đang thực hiện sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.