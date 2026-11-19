Các chị em phụ nữ chuẩn bị thức ăn, tiếp sức cho các vận động viên đội ghe ngo chùa Kôk Stưng trong buổi tập luyện.

Chung sức tiếp lửa

Khi ánh đèn bên bờ kênh bật sáng, các tay bơi đội ghe ngo chùa Kôk Stưng (Giồng Đá), xã Giồng Riềng (An Giang) vẫn miệt mài tập luyện. Những mái dầm nhịp nhàng khua nước theo hiệu lệnh của huấn luyện viên. Trên bờ, các chị em trong phum sóc cũng tất bật chuẩn bị bữa ăn cho đội. Người nấu nướng, người chia thức ăn, chuẩn bị sẵn chờ các vận động viên sau giờ tập.

Cảnh sinh hoạt ấy trở nên quen thuộc trong những ngày đội ghe chuẩn bị tham gia giải. Bà con không trực tiếp cầm dầm nhưng vẫn biết cách góp sức, chăm lo cho các tay bơi có bữa ăn tươm tất, có thêm sức khỏe để tập luyện. Với họ, nhìn đội ghe duy trì tập luyện, chuẩn bị chu đáo trước ngày thi đấu cũng là niềm vui.

Trong lúc các vận động viên miệt mài tập luyện, phụ nữ Khmer chùa Kôk Stưng tất bật chuẩn bị những phần ăn đủ chất, tiếp thêm sức khỏe cho các tay bơi.

Ông Danh Thuận, huấn luyện viên trưởng đội ghe ngo chùa Kôk Stưng cho biết, sự quan tâm, chăm lo của bà con là nguồn động viên lớn đối với các vận động viên. Không chỉ hỗ trợ vật chất, những lời hỏi han, động viên và sự có mặt của bà con bên bờ kênh giúp anh em thêm phấn khởi.

"Anh em càng thấy quý và có trách nhiệm hơn, cố gắng tập luyện thật tốt để đáp lại sự tin tưởng của bà con. Chiếc ghe đi thi đấu là đại diện cho cả phum sóc nên anh em đều cố gắng hết mình", ông Danh Thuận chia sẻ.

Sự đồng hành ấy còn có sự góp sức của chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Đặng Quốc Cần đến chùa Kôk Stưng thăm hỏi, động viên các vận động viên. Dịp này, UBND xã Giồng Riềng trao hỗ trợ đội ghe ngo chùa Kôk Stưng 30 triệu đồng để chuẩn bị tham gia Giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long và Giải đua ghe ngo tỉnh An Giang.

“Địa phương hỗ trợ một phần kinh phí, tiếp thêm động lực để đội ghe có điều kiện tham gia các giải đấu. Mong anh em vận động viên giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, tập luyện tốt và khi bước vào thi đấu sẽ nỗ lực hết mình, đạt kết quả cao, mang niềm vui về cho bà con phum sóc”, ông Đặng Quốc Cần kỳ vọng.

UBND xã Giồng Riêng trao hỗ trợ đội ghe ngo chùa Kôk Stưng, xã Giồng Riềng.

Gắn kết tình phum sóc

Ở chùa Cà Nhung, sự chăm lo cho đội ghe cũng được thể hiện bằng những việc làm gần gũi. Sau giờ tập luyện, các vận động viên quây quần bên mâm cơm tại chùa. Những mâm thức ăn được chuẩn bị chu đáo, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi han nhau về buổi tập, gia đình, công việc. Không khí thân tình giúp các tay bơi vơi đi mệt nhọc sau những giờ vận động.

Bà Thị Diễn, chủ cơ sở vật liệu xây dựng Ty - Diễn, xã Định Hòa là người hỗ trợ ăn uống cho các vận động viên chùa Cà Nhung. “Tôi thấy các em tập luyện vất vả nên muốn hỗ trợ một chút, để anh em có bữa ăn tươm tất, có thêm sức khỏe. Mình không trực tiếp thi đấu nhưng được góp sức, thấy các em vui vẻ, đoàn kết, mình cũng vui lây”, bà Diễn chia sẻ.

Với sự quan tâm chăm lo của bà con trong phum sóc, các vận động viên đội ghe ngo thêm vững tin, hăng say tập luyện, quyết tâm thi đấu vì niềm tự hào chung của cộng đồng.

Anh Danh Thông, vận động viên ghe ngo chùa Cà Nhung, cho biết: “Anh em tập luyện có lúc mệt, nhưng thấy bà con quan tâm, lo từng bữa ăn, rồi còn hỗ trợ áo cho đội, ai cũng phấn khởi. Anh em luôn nhắc nhau cố gắng tập luyện, thi đấu hết mình để không phụ tình cảm của bà con”.

Đại đức Danh Thuyền, Chánh Văn phòng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, cho biết: “Ghe ngo không chỉ là phương tiện thi đấu mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc ghe ngo đại diện cho một ngôi chùa, một phum sóc và là niềm tự hào chung của cộng đồng. Chính vì thế, ở những ngôi chùa có đội ghe ngo tập luyện, đồng bào đều chung tay góp sức, tiếp thêm động lực để các vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu”.