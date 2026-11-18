Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 25/9, trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Thái Thụy và khu vực giáp ranh xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi nhau bằng xe mô tô. Một nhóm thanh niên đã tụ tập, góp tiền mua pháo sáng để đốt khi tham gia giao thông.

Các đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, tạt đầu các phương tiện đang lưu thông, đồng thời hò hét, thổi kèn, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, trước khi di chuyển đến địa bàn xã Thái Thụy, một số đối tượng trong nhóm đã lấy vỏ chai bia thủy tinh mang theo với mục đích sử dụng khi xảy ra xô xát. Khi gặp nhóm thanh niên khác, hai bên xảy ra truy đuổi.

Trong quá trình này, các đối tượng đã sử dụng vỏ chai bia ném về phía nhau, đồng thời có hành vi sử dụng bình xịt hơi cay, mũ bảo hiểm và các vật dụng khác để tấn công đối phương. Hậu quả, một thanh niên bị thương ở vùng đầu, phải đến cơ sở y tế điều trị.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đáng chú ý, trong số những người liên quan có nhiều trường hợp là người chưa thành niên.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.