Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế số tiền là trên 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế Giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là trên 1,2 tỷ đồng.

Theo Công an TP hải Phòng, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa học do Đức tổ chức giảng dạy, để quảng bá. Những clip này thu hút một lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.