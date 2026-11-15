Phía sau kênh 'A Tý tiktok': Gã đàn ông 39 tuổi chuyên đăng tải video hướng dẫn sử dụng ma túy

Kết quả điều tra ban đầu Công an TP Hồ Chí Minh xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác là Tý, SN 1987, thường trú tại phường Biên Hòa, TP Đồng Nai).

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan công an, Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải lên nền tảng TikTok.

Cơ quan chức năng đánh giá, việc sử dụng mạng xã hội để phổ biến nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tiềm ẩn nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.