Theo dữ liệu từ Ngày Emoji Thế giới (World Emoji Day), riêng trên nền tảng Facebook Messenger, người dùng gửi đi hơn 900 triệu biểu tượng cảm xúc (emoji) mỗi ngày mà không kèm văn bản.

Để một biểu tượng từ ý tưởng xuất hiện trên bàn phím điện thoại phải trải qua quy trình đề xuất và thẩm định kéo dài hàng năm.

Nhiều người thường lầm tưởng các tập đoàn công nghệ như Apple, Google hay Samsung quyết định danh sách biểu tượng mới. Thực tế, quyền phê duyệt thuộc về Unicode Consortium - tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1991.

Mục tiêu của Unicode là chuẩn hóa cách hiển thị chữ cái và ký tự của mọi ngôn ngữ trên các thiết bị điện tử.

Nhờ bộ tiêu chuẩn chung với gần 4.000 biểu tượng, khi người dùng iPhone gửi emoji cho người dùng Android, ký tự vẫn giữ nguyên ngữ nghĩa bất chấp sự khác biệt hệ điều hành.

Bên trong tổ chức này, Nhóm Công tác Nghiên cứu và Tiêu chuẩn Emoji chịu trách nhiệm rà soát hồ sơ trước khi trình Ủy ban Kỹ thuật Unicode thông qua.

Unicode Consortium là tổ chức nắm trong tay quyền quyết định các emoji mới. Ảnh: Cnet

Bộ quy tắc xét duyệt 'mặt cười' nghiêm ngặt

Bà Jennifer Daniel, Chủ tịch Nhóm Công tác Nghiên cứu và Tiêu chuẩn Emoji của Unicode, ví quá trình tạo ra một biểu tượng cảm xúc giống như công bố công trình nghiên cứu khoa học với nhiều vòng phản biện.

Biểu tượng chỉ mang một nghĩa đen duy nhất thường ít được dùng. Ví dụ, biểu tượng cá mập (🦈) vừa chỉ loài vật, vừa dùng để ám chỉ kẻ cho vay nặng lãi (loan shark) hoặc chuyến đi thủy cung.

Cùng với đó, biểu tượng đề xuất phải dễ nhận biết ở kích thước nhỏ và có thể ghép chuỗi linh hoạt với các ký tự khác.

Unicode từ chối thiết kế mô phỏng logo thương hiệu, nhân vật có thật, công trình địa danh cụ thể hay các vị thần.

Khái niệm mới không được trùng lặp với biểu tượng đã có - chẳng hạn bàn phím không có biểu tượng con sóc vì đã có sóc chuột (🐿️) đại diện.

Để ngăn làn sóng đề xuất vô tận, Unicode không phê duyệt các biến thể quá chi tiết như từng giống chó hay loại bánh mì.

Đã có biểu tượng bánh sandwich (🥪) đại diện chung cho bánh kẹp; nếu chấp thuận chó pug, tổ chức sẽ đối mặt với yêu cầu bổ sung chó corgi, husky và hàng trăm giống khác.

Dù vậy, một số biểu tượng ra đời từ thời kỳ đầu tại Nhật Bản - trước khi bộ quy tắc thiết lập - vẫn được giữ lại như di sản, điển hình là biểu tượng Tượng Nữ thần Tự do (🗽) vốn vi phạm quy tắc về địa danh cụ thể.

Khác biệt đồ họa giữa các nền tảng

Nhóm nghiên cứu của Unicode phối hợp với các nhà ngôn ngữ học để giảm thiểu hiểu lầm xuyên văn hóa, bao gồm cả hướng quay mặt của nhân vật (như người chạy bộ 🏃 và 🏃‍➡️) để phù hợp với cả ngôn ngữ đọc từ trái sang phải lẫn từ phải sang trái như tiếng Ả Rập.

Ngoài ra, dữ liệu thống kê cho thấy người dùng ưa chuộng biểu tượng động vật toàn thân (như con lười 🦥) hơn là chỉ có phần đầu (như con cáo 🦊), nên các biểu tượng động vật bổ sung về sau đều ưu tiên thiết kế toàn thân.

Sau khi Unicode phê duyệt danh sách mới (thường vào mùa thu hằng năm) kèm bản phác thảo đen trắng tiêu chuẩn, các hãng như Apple, Google hay Samsung mất vài tháng để thiết kế đồ họa riêng và phát hành vào năm kế tiếp.

Những emoji này tuy khác nhau nhưng lại chung một nghĩa cạn kiệt năng lượng. Ảnh: Cnet

Theo ông Keith Broni, Tổng biên tập bách khoa toàn thư biểu tượng Emojipedia, quyền tự do thiết kế đồ họa tạo ra nhiều khác biệt giữa các hãng.

Khi biểu tượng ca sĩ (🧑‍🎤) ra mắt trùng thời điểm hai nghệ sĩ David Bowie và Prince qua đời, Apple vẽ tia chớp trên mặt nhân vật gợi nhớ hình tượng của Bowie, còn WhatsApp thiết kế mang dáng dấp của Prince - điều hợp lệ vì Unicode chỉ chuẩn hóa khái niệm "ca sĩ" nói chung.

Ngược lại, việc diễn giải sai bản phác thảo cũng từng gây sự cố kỹ thuật. Năm 2013, khi đưa biểu tượng trái tim màu vàng (💛) lên hệ điều hành Android 4.4, Google hiểu nhầm các chấm đen trên bản vẽ gốc của Unicode thành sợi lông, tạo ra biểu tượng trái tim màu hồng có lông trước khi phải cập nhật sửa lỗi.

Một khi được Unicode chuẩn hóa, biểu tượng cảm xúc sẽ không bị xóa bỏ, nhưng diện mạo và cách hiểu về chúng liên tục thay đổi.

Điển hình là biểu tượng khẩu súng lục ra mắt năm 2010 được Apple chủ động đổi thành súng phun nước màu xanh (🔫) vì lý do an toàn xã hội, kéo theo toàn bộ các nền tảng công nghệ khác thay đổi theo.

Về ngữ nghĩa, biểu tượng hai bàn tay chắp lại (🙏) mang nghĩa gốc là lời cảm ơn trong văn hóa Nhật Bản, nhưng nhiều người phương Tây dùng để thể hiện sự cầu nguyện hoặc đập tay.

Tương tự, quả cà tím (🍆) từng là biểu tượng may mắn dịp năm mới ở Nhật nhưng nay mang hàm ý nhạy cảm trên mạng xã hội, khiến hiệp hội nông dân trồng cà tím tại Anh từng đề nghị chấn chỉnh cách sử dụng.

Trong khi đó, giới trẻ liên tục tạo ra tầng nghĩa mới để biểu đạt cảm xúc - chẳng hạn thay thế biểu tượng trái tim tan vỡ (💔) bằng bông hoa héo (🥀) và sau đó là biểu tượng pin yếu (🪫) để diễn tả sự kiệt sức về tinh thần.

(Theo Cnet)