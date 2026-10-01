'Phía sau' đồn đoán khí đốt Nga sẽ quay lại Đức và tái khởi động Nord Stream là gì?

Hồi tháng 9/2022, các vụ nổ trên Biển Baltic đã làm hư hại 3 trong số 4 đường ống thuộc hệ thống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. (Nguồn: AdobeStock)

“Chính phủ Đức hiện không có kế hoạch tái khởi động Nord Stream”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói.

Chính phủ Đức không có kế hoạch tái khởi động các đường ống dẫn khí Nord Stream nối trực tiếp từ Nga sang thị trường Đức hay quay lại trạng thái phụ thuộc vào năng lượng của Moscow. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã khẳng định điều này khi trả lời câu hỏi từ các thành viên của Hội đồng Nghị viện thuộc Hội đồng châu Âu tại Strasbourg, vào ngày 29/9, theo Ukrinform.

Đề xuất tái khởi động các đường ống dẫn khí đốt ở khu vực Baltic vốn đang ngừng hoạt động đã khơi lại tranh luận tại Berlin. Tuy nhiên, các ưu tiên an ninh của chính phủ Đức hiện vẫn đang hướng theo một chiều khác.

Ngoại trưởng Wadephul không loại trừ khả năng quan hệ với Nga có thể được cải thiện trong tương lai, nhưng đồng thời nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Theo ông, trong thời gian tới, trước khi tìm cách hợp tác với Nga, châu Âu sẽ phải tính đến các rủi ro an ninh từ nước này trong quá trình bảo đảm an ninh cho chính mình. Vị quan chức này cũng cho rằng, các nước châu Âu cần tăng cường năng lực quốc phòng trong khuôn khổ NATO và Liên minh Châu Âu.

Hồi tháng 9/2022, các vụ nổ trên Biển Baltic đã làm hư hại 3 trong số 4 đường ống thuộc hệ thống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đức đã đình chỉ quy trình cấp phép cho đường ống thứ hai vào tháng 2 cùng năm và dự án này chưa từng đi vào hoạt động.

Vấn đề nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga đã được đại diện đảng đối lập Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) nêu ra. Trong cương lĩnh tranh cử năm 2025, đảng này kêu gọi đưa phần đường ống còn nguyên vẹn của dự án Nord Stream 2 vào vận hành và sửa chữa các đoạn đường ống bị hư hại.

Gần đây nhất, một số quan chức của đảng AfD đã công khai xác nhận các cuộc thảo luận về khả năng khí đốt Nga quay trở lại thị trường Đức.

Cuối tháng 9, một cuộc gặp tại Moscow đã đưa vấn đề năng lượng – vốn đang ngày càng gây tranh cãi và trở lại tâm điểm các cuộc thảo luận chính trị tại Đức, đồng thời mang lại những tác động sâu rộng đối với chính sách của Berlin đối với Nga.

Ông Markus Frohnmaier, người phát ngôn về chính sách đối ngoại và phát triển tại Quốc hội Đức (Bundestag) thuộc đảng cực hữu AfD, đã có cuộc thảo luận với Chủ tịch Ban điều hành, kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Gazprom Alexei Miller tại Moscow, về khả năng nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức, theo DW.

Bà Beatrix von Storch, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng AfD tại Quốc hội Đức, xác nhận cuộc thảo luận đã diễn ra. Theo bà, ông Frohnmaier đã gặp trực tiếp ông Miller tại Moscow.

“Chúng tôi quan tâm đến việc khôi phục hoạt động thương mại. Đức cần nguồn năng lượng với giá cả phải chăng và đa dạng hóa tối đa các nhà cung cấp. Do đó, chúng tôi tin rằng, việc tiếp nhận nguồn cung từ Nga cũng mang lại lợi ích cho đất nước. Đó là lý do chúng tôi tiến hành các cuộc thảo luận này”, bà von Storch cho biết lý do.

Theo bà Von Storch, các cử tri lo ngại rằng Đức có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine. Đảng AfD phản đối kịch bản này, nhưng chính sách đối ngoại của đất nước lại được quyết định ở cấp liên bang, nữ chính trị gia giải thích.

Trước đó, Ban lãnh đạo đảng AfD và ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Nga phụ trách hợp tác kinh tế với nước ngoài đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc gặp bàn về khả năng nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức.

Những diễn biến mới này xuất hiện trong bối cảnh các số liệu mới cho thấy kinh tế Đức đang đối mặt với rủi ro lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu và dầu sưởi, tăng mạnh do tác động của chiến sự Iran và biến động trên thị trường dầu mỏ quốc tế.

Nếu giá dầu tiếp tục neo ở mức cao và bất ổn Trung Đông kéo dài, áp lực lên giá nhiên liệu, vận tải, sản xuất và dịch vụ có thể gia tăng, làm phức tạp thêm bài toán điều hành chính sách tiền tệ và phục hồi tăng trưởng tại Đức cũng như khu vực đồng Euro.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức ngày 10/9 xác nhận hàng hóa và dịch vụ trong tháng 8 tăng giá 2,9% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mốc 3%. Đây là mức cao hơn so với 2,8% trong tháng 7 và 2,3% trong tháng 6. Lần gần nhất Đức ghi nhận mức tăng giá tiêu dùng cao hơn là cuối năm 2023, khi lạm phát ở mức 3,7%.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại Đơn vị môi giới trực tuyến Phillip Nova, cảnh báo mức giá 100 USD/thùng đối với dầu Brent không chỉ là một cột mốc tâm lý, mà là tín hiệu cảnh báo đối với toàn bộ nền kinh tế.

Theo Viện Ifo, áp lực giá có thể tiếp tục kéo dài sang năm tới. Cơ quan này dự báo giá tiêu dùng tại Đức năm 2027 sẽ tăng 3,0%, cao hơn mức trung bình 2,7% của năm 2026.