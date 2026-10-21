Phía sau điểm số, học sinh cần được lắng nghe

Sau giờ tan học, câu hỏi “Hôm nay con được mấy điểm?” có thể mở đầu cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con. Sự quan tâm ấy xuất phát từ mong muốn con tiến bộ.

Cha mẹ dành thời gian lắng nghe giúp con mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, áp lực trong học tập

Tuy nhiên, nếu câu chuyện chỉ xoay quanh điểm số, người lớn dễ bỏ lỡ những điều trẻ đang muốn chia sẻ.

Một bài kiểm tra chưa đạt yêu cầu có thể liên quan đến phần kiến thức chưa hiểu, cách học chưa phù hợp hoặc sự lúng túng khi làm bài. Muốn hỗ trợ đúng, cha mẹ cần biết con vướng ở đâu, đã cố gắng thế nào và mong được giúp đỡ điều gì.

Khi điểm số chưa kể hết câu chuyện

Áp lực có thể đến từ lịch học dày, kỳ vọng của gia đình, sự so sánh với bạn bè và cả mục tiêu học sinh tự đặt ra. Bởi vậy, cùng một kết quả, mỗi em có cách đón nhận khác nhau.

Điều người lớn cho là lời nhắc nhở thông thường đôi khi lại khiến trẻ cảm thấy nỗ lực của mình chưa được ghi nhận.

Nếu một cuộc trò chuyện về bài kiểm tra bắt đầu bằng trách móc, trẻ có thể chọn im lặng. Ngược lại, những câu hỏi như “Phần nào con thấy khó nhất?” hay “Con muốn thử cách học nào khác?” sẽ tạo cơ hội để các em giải thích và cùng tìm hướng khắc phục.

Lắng nghe cần đi cùng việc giúp trẻ chịu trách nhiệm với việc học. Sau khi hiểu khó khăn, cha mẹ và con có thể thống nhất mục tiêu vừa sức, sắp xếp thời gian, nhìn lại kết quả. Sự tiến bộ cần được ghi nhận qua khả năng hiểu bài, tính chủ động và sự kiên trì.

Ở trường, giáo viên có vai trò quan trọng trong việc nhận ra những thay đổi của học sinh. Một em vốn tích cực nhưng dần thu mình, ít tham gia hoặc thường xuyên bỏ bài cần có cơ hội trao đổi riêng. Những cuộc trò chuyện tôn trọng, tránh phê bình trước tập thể sẽ giúp việc tìm hiểu khó khăn thuận lợi hơn.

Đồng hành với con trong thời đại AI

Sự xuất hiện của AI đặt thêm câu hỏi cho việc đánh giá học sinh. Một bài văn trôi chảy hay lời giải đầy đủ chưa hẳn cho biết người học đã hiểu và tự thực hiện đến đâu.

Điều cần quan tâm là học sinh sử dụng công cụ vào khâu nào, kiểm chứng thông tin ra sao và có thể giải thích lại bằng lời của mình hay không.

Thay vì chỉ hỏi con có dùng AI, phụ huynh có thể đề nghị con kể lại cách làm bài, chỉ ra nội dung chưa chắc chắn hoặc thử giải một câu tương tự. Cách trao đổi này giúp nhận diện phần kiến thức cần bổ sung, đồng thời khuyến khích sự trung thực.

Giáo viên cũng có thể kết hợp sản phẩm cuối cùng với bản nháp, phần trình bày miệng và hoạt động tại lớp. Khi quá trình học được coi trọng, học sinh có thêm cơ hội thể hiện nỗ lực, sửa sai và hình thành cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Để trẻ sẵn sàng chia sẻ, gia đình và nhà trường cần thống nhất cách phản hồi: bình tĩnh trước khó khăn, rõ ràng về yêu cầu, tránh gắn một điểm thấp với nhận xét về toàn bộ năng lực hay phẩm chất của trẻ.

Phía sau mỗi bài làm là một học sinh với khả năng, nhịp học và cảm xúc riêng. Khi được lắng nghe và hướng dẫn phù hợp, các em có thêm cơ hội hiểu mình, biết tìm sự giúp đỡ và chủ động tiến bộ.