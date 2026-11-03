Phía sau cuộc khủng hoảng nhà ở tại Anh

Đây là một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Andy Burnham nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, thông qua mở rộng quỹ nhà ở xã hội, hỗ trợ người mua nhà lần đầu và tăng cường xử lý những chủ nhà cho thuê bất động sản kém chất lượng. Bởi trên thực tế, có thêm nhà ở chưa đủ, nếu những nơi người dân đang sinh sống vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo bà Lisa Malyon, Trung tâm Kiểm soát nấm mốc an toàn tại Anh, dữ liệu chính phủ công bố trong năm nay cho thấy khoảng 1,4 triệu hộ gia đình tại Anh đang gặp phải tình trạng ẩm mốc mà nguyên nhân một phần là do điều kiện thời tiết.

Bà Malyon cho rằng cần có những quy định đối với việc xử lý ẩm mốc và thông gió, nhằm bảo đảm các biện pháp khắc phục thực sự tạo ra môi trường sống an toàn cho các cư dân, đồng thời giảm áp lực cho ngành y tế.

Một khía cạnh khác của cuộc khủng hoảng là tình trạng vô gia cư và sự gia tăng số gia đình phải sống trong các cơ sở lưu trú tạm thời. Chính phủ Anh dự kiến bổ sung 340 triệu bảng Anh để hỗ trợ mục tiêu chấm dứt tình trạng ngủ ngoài đường, qua đó cung cấp 1.200 căn nhà và hỗ trợ ít nhất 3.000 người trong vòng 5 năm tới.

Với hàng tỷ bảng Anh được đầu tư, Chính phủ Anh đang đặt ra những mục tiêu lớn trong giải quyết khủng hoảng nhà ở. Tuy nhiên, hiệu quả của các chính sách sẽ được thể hiện ở khả năng giải quyết những bất cập hiện hữu, từ tình trạng thiếu nhà ở, hay nhà ở không bảo đảm chất lượng đến nhu cầu chỗ ở của những đối tượng dễ bị tổn thương. Bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng thêm nhà, mà còn là bảo đảm cho người dân có nơi ở an toàn và phù hợp với khả năng chi trả.