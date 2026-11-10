Phía sau 'cỗ máy' sàn ảo Pips - Hunter: Bài cuối: Tiếng nói từ hàng ghế bị hại

Đề nghị giám định tâm thần: Chờ hội đồng xét xử quyết

Gần 19 giờ ngày 08/11/2026, Nguyễn Hòa Bình ("Shark" Bình, 45 tuổi) là người cuối cùng trong 188 bị cáo nói lời sau cùng tại Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội, sau 13 ngày xét xử. Trong khoảng 10 phút, Bình xin lỗi các bị hại, cảm ơn cơ quan tố tụng, động viên 187 bị cáo khác và thừa nhận thái độ lạc quan khi hầu tòa có thể khiến bị hại không hài lòng. Trước đó, Phó Đức Nam (Mr Pips, 32 tuổi) xin Hội đồng xét xử tuyên 30 năm tù thay vì tù chung thân như Viện Kiểm sát đề nghị. Hội đồng xét xử bước vào nghị án ngay chiều cùng ngày.

Trước khi phiên tòa chuyển sang tranh luận, nhiều bị hại đã lên tiếng. Tại tòa ngày 02/11, khi một luật sư hỏi bị hại có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trẻ tuổi hay không, bị hại số 52 trả lời bà không đồng ý xin giảm án. Bà kể, gia đình mình rơi vào cảnh nợ nần, đổ vỡ; nhiều bị hại có mặt vỗ tay tán thành. Cũng tại phiên tòa, bị hại số 460 cho biết đã nộp 3,7 tỷ đồng và chỉ được trả lại 2,6 tỷ đồng; theo lời bà, có bị hại từng bị bảo vệ đánh khi lên sàn khiếu nại.

Ở phần tranh luận, Luật sư Lê Văn Thiên, người bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại, đưa ra hai đề nghị. Thứ nhất, các bị hại ông bảo vệ bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỷ đồng, đã làm đơn chung đề nghị buộc các bị cáo bồi thường thêm 20% mỗi năm trên số tiền bị chiếm đoạt. Thứ hai, ông đề nghị tăng mức án với ông Bình lên 10 - 12 năm tù, cao hơn mức 9 - 10 năm tù Viện Kiểm sát đề nghị.

Phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips

Ở phần tranh luận, các tình tiết làm nặng thêm hình phạt là một trong những điểm đối đáp giữa luật sư và Viện Kiểm sát. Luật sư bào chữa cho ông Bình không tranh luận về tội danh, chỉ đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên", viện dẫn khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự và Điều 5 Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Luật sư Nguyễn Đức Thịnh, bào chữa cho Nguyễn Quang Độ, người quản lý văn phòng ở số 72 Trần Đăng Ninh, đề nghị không áp dụng tình tiết "phạm tội có tổ chức". Bên bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi) cho rằng không có "tổ tư vấn" nào được phân công cụ thể, và chưa có tin nhắn nào chứng minh nhóm chat "Đầu tư rượu vang" được lập ra để giúp đường dây lừa đảo.

Trong phần đối đáp ngày 07/11, Viện Kiểm sát giữ quan điểm. Với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, "phạm tội 2 lần trở lên" không phải là tình tiết định khung nên có thể áp dụng làm tình tiết tăng nặng. Với tội "Rửa tiền", cấu thành tội phạm không quy định giá trị tài sản tối thiểu, nên mỗi lần thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành được coi là một lần phạm tội độc lập.

Đề nghị giám định pháp y tâm thần với Nam, được luật sư và bà Lê Thị Liễu (mẹ Nam) đưa ra tại tòa, tiếp tục là một điểm tranh luận. Trong phần đối đáp ngày 07/11, Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị này. Lý do được nêu gồm: lời khai của Nam tại Cơ quan điều tra và tại Tòa logic, mạch lạc; Phòng Y tế Trại tạm giam số 1 không ghi nhận dấu hiệu bất thường; Công văn số 5159 ngày 23/7/2026 của Bệnh viện Bạch Mai cho biết không phát hiện bất thường ở 6 lĩnh vực nhận thức. Trong lời sau cùng ngày 08/11, bà Liễu vẫn tiếp tục đề nghị giám định cho con trai, cho rằng việc đánh giá qua một lần thăm khám là chưa đủ. Cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát nhắc lại quan điểm không có căn cứ để nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của Nam. Chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị này là việc Hội đồng xét xử sẽ trả lời trong bản án.

Các bị hại dự khán phiên xét xử

188 lời sau cùng trước giờ nghị án

Luật sư của ông Phó Đức Thắng và bà Liễu đề nghị gỡ phong tỏa hơn 40 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, 34 cây vàng SJC và 9 bất động sản, cho rằng đây là tài sản tích lũy hợp pháp. Trong phần đối đáp, Viện Kiểm sát cho rằng tổng thu nhập dưới 1 tỷ đồng mỗi năm của hai người không đủ để tích lũy khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, đồng thời nêu căn hộ ở Masteri Thảo Điền trị giá 20,5 tỷ đồng và hai căn hộ ở tòa tháp Crown Hàng Bài có giá trị hợp đồng 266 tỷ đồng do ông Thắng đứng tên.

Ở lời sau cùng, hai vợ chồng ông Thắng và bà Liễu thừa nhận vi phạm, xin lỗi các bị hại. Bà Liễu xin được hưởng án treo để chăm sóc hai người mẹ đã ngoài 90 tuổi. Cáo trạng của Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho hai người này mỗi người 6 - 7 năm tù về tội "Rửa tiền".

Với Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, bạn gái Nam), Viện Kiểm sát bác lời khai cho rằng Tâm chỉ biết hoạt động của Nam sau khi Bùi Trung Đức bị bắt. Theo Viện Kiểm sát, Tâm biết từ năm 2018 và cáo buộc rửa tiền với Tâm liên quan 15 bất động sản, tổng giá trị hơn 384 tỷ đồng. Trong lời sau cùng, Tâm xin lỗi gia đình và anh trai là Phong, cho rằng sai phạm của mình khiến anh bị liên lụy. Tâm bị đề nghị 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền", Phong bị đề nghị tổng hợp 13 - 15 năm tù.

Ngày 08/11, sau khi phần tranh luận kết thúc, 188 bị cáo lần lượt nói lời sau cùng. Phó Đức Nam (Mr Pips) xin lỗi tất cả bị hại và đề nghị Hội đồng xét xử khoan hồng. Bị cáo nói vô cùng hối hận, sẽ cố gắng bồi thường, khắc phục cho bị hại trong khả năng; cho rằng mức 30 năm tù đã đủ sức răn đe, Nam xin được cho một đường lùi để có thể trở về xã hội. Nam cũng mong tài sản sớm được xử lý để khắc phục hậu quả.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) nhận tội, xin lỗi các bị hại, mong tòa sớm xử lý tài sản bị kê biên, thu giữ để hoàn trả cho bị hại và xin giảm nhẹ hình phạt. Với Ngọ, Viện Kiểm sát đề nghị tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 10 - 11 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp là tù chung thân.

"Shark" Bình tại phiên tòa

Nhiều bị cáo nữ bật khóc khi nói lời sau cùng. Vũ Thị Ngọc Ánh (28 tuổi) thừa nhận đã gây thiệt hại về kinh tế và tinh thần cho bị hại, cho biết đã nộp lại tiền lương, thưởng để khắc phục hậu quả và xin khoan hồng để chăm con 12 tháng tuổi cùng mẹ già. Nguyễn Thị Linh (32 tuổi) xin giảm nhẹ hình phạt vì bố mẹ đau ốm, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc. Cả hai cùng bị đề nghị mức án 11 - 11,5 năm tù.

Bị cáo Bình ("Shark" Bình) đề nghị phân biệt hoạt động kinh doanh công nghệ mới với việc lợi dụng công nghệ để phạm pháp và xin một bản án đủ sức răn đe nhưng không cản trở tinh thần khởi nghiệp. Bình khuyên người trẻ tìm hiểu kỹ doanh nghiệp trước khi nhận việc, vì sự lơ là có thể phá hỏng tương lai của bản thân và gia đình; mong vụ án được giải quyết nhanh để các bị cáo sớm chuyển sang chấp hành án.

Lời sau cùng của 188 bị cáo khép lại phần tranh tụng. Bản án sẽ được tuyên trong vài ngày tới.