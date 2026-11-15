Phía sau cánh cổng cụm công nghiệp ở Bắc Ninh: Lộ diện xưởng sản xuất 100 tấn khí cười
Sáng ngày 15/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này triệt phá thành công nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán trái phép khí N2O (khí cười) hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và TP Bắc Ninh.
Bước đầu, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 22 bị can, trong đó 11 bị can về tội Sản xuất hàng cấm và 11 bị can về tội Mua bán hàng cấm, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định pháp luật.
Công an TP Hà Nội xác định, từ khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh để sản xuất khí N2O trái phép. Sau khi sản xuất, khí được chiết nạp vào các bình kim loại, cung cấp cho các đầu mối để bán ra thị trường, phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp (khí cười).
Theo Công an TP Hà Nội, quy mô hoạt động của nhóm đối tượng này đặc biệt lớn. Qua điều tra Công an TP Hà Nội xác định, nhóm đối tượng đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Cơ quan công an đã thu giữ 1.311 bình khí N2O, gần 20 tấn khí đang chứa trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phia-sau-canh-cong-cum-cong-nghiep-o-bac-ninh-lo-dien-xuong-san-xuat-100-tan-khi-cuoi-post367545.html