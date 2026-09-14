Phía sau bản án là hai đứa trẻ chờ mẹ

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị B.T

Ở tuổi 22, T. đã là mẹ của hai con nhỏ (sinh năm 2021 và sinh năm 2024). Trước khi có mặt tại phiên tòa, T. đã lựa chọn một lối đi khiến trách nhiệm làm mẹ phải nhường chỗ cho những ngày bị tạm giam và một thời gian dài chấp hành hình phạt tù.

Theo nội dung vụ án, ngày 15/12/2025, T. mua 500.000 đồng ma túy loại Methamphetamine, mang về phòng trọ rồi chuẩn bị dụng cụ, rủ hai người cùng sử dụng.

Tối cùng ngày, tại một quán cà phê trên địa bàn xã Cần Đăng, T. tiếp tục lấy ma túy cho nhóm bốn người cùng sử dụng.

Đến chiều 16/12/2025, T. lại rủ hai người trước đó sử dụng số ma túy còn lại tại phòng trọ.

Khi lực lượng Công an kiểm tra quán cà phê, trong túi vải của T. có dụng cụ sử dụng ma túy cùng phần chất còn lại.

Kết quả giám định xác định chất thu giữ là Methamphetamine, khối lượng 0,0405 gam; mẫu nước tiểu của những người liên quan đều có thành phần Methamphetamine.

Trong số những người được T. rủ sử dụng ma túy có hai người chưa đủ 18 tuổi. Từ một hành vi tưởng như chỉ diễn ra trong phạm vi phòng trọ hoặc một cuộc tụ tập, nguy cơ nghiện ngập đã được kéo gần hơn đến những người còn rất trẻ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi đã thực hiện. Hội đồng xét xử xác định hành vi của T. phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thuộc các trường hợp phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên và đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi, quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị B.T. 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa khép lại, nhưng câu chuyện về hai đứa trẻ của bị cáo còn ở lại. Khi người mẹ chấp hành án, những năm tháng trưởng thành đầu đời của các con sẽ thiếu đi sự chăm sóc trực tiếp của mẹ. Đó là hệ quả không được thể hiện bằng gam ma túy hay số năm tù, nhưng lại là mất mát hiện hữu đối với một gia đình.

Ma túy thường bắt đầu bằng sự tò mò, một lời rủ rê hoặc suy nghĩ thử một lần sẽ không sao. Nhưng từ lần sử dụng đầu tiên đến sự lệ thuộc, rồi từ việc sử dụng đến hành vi tổ chức cho người khác cùng sử dụng, khoảng cách có thể rất ngắn.

Một cuộc tụ tập chóng qua có thể đổi lấy nhiều năm tự do, làm đứt gãy việc làm, tương lai và những mối quan hệ thân thuộc.

Với người trẻ, trách nhiệm không chỉ là tự bảo vệ mình trước ma túy mà cần nhìn rõ bổn phận đối với cha mẹ, vợ chồng và con cái; phải biết từ chối lời rủ rê, không chuẩn bị địa điểm, dụng cụ hoặc ma túy cho người khác sử dụng; tuyệt đối không lôi kéo người chưa thành niên vào con đường nghiện ngập.

Bản án 7 năm 6 tháng tù là cái giá pháp lý mà bị cáo phải chịu. Còn bài học từ phiên tòa là điều mỗi người có thể lựa chọn để không phải trả giá: trước một lần sử dụng, một lời rủ bạn bè, hãy nghĩ đến những người đang chờ mình trở về và trách nhiệm không ai có thể thay mình.