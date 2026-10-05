Phía sau ánh hào quang Miss Universe Vietnam 2026: Nơi Top 30 tìm lại sự cân bằng và bứt phá trước giờ G

Ruby Tree Golf Villas tại Đồ Sơn đã trở thành điểm tựa thầm lặng như thế trong suốt tuần lễ hoạt động cao điểm của cuộc thi.

Ngôi nhà chung Ruby Tree Golf Villas ấm áp giữa lịch trình thi đấu căng thẳng.

“Ngôi nhà chung” ấm áp giữa lịch trình thi đấu căng thẳng

Bước vào chặng đua nước rút từ ngày 24/9, Top 30 thí sinh đối mặt với lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến đêm muộn: các buổi tổng duyệt, phỏng vấn kín và các hoạt động cộng đồng nối tiếp nhau.

Giữa áp lực ấy, không gian villa tại Ruby Tree mở ra cảm giác như trở về nhà. Những căn biệt thự nép mình bên hồ nước và mảng xanh sân gôn không chỉ mang lại sự riêng tư tối đa cho các thí sinh nghỉ ngơi, mà còn là nơi các cô gái cùng quây quần bên phòng khách lớn sau một ngày dài.

Những cái ôm động viên, những cuộc trò chuyện chia sẻ nỗi niềm hay cùng nhau tập lại từng bước catwalk trong ánh đèn ấm áp của phòng khách… đã biến nơi đây thành không gian gắn kết thực sự. Chính sự thoải mái, gần gũi và tự nhiên ấy đã giúp các thí sinh cởi bỏ bớt áp lực thi đấu, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tâm thế tự tin nhất trước thềm chung kết.

Khoảnh khắc thư thái, gắn kết của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 tại Ruby Tree Golf Villas.

Khoảng lặng xanh tiếp thêm cảm hứng và động lực tỏa sáng

Một trong những yếu tố làm nên thần thái rạng ngời của người phụ nữ chính là sự cân bằng từ bên trong. Tại Ruby Tree Golf Villas, chỉ cần mở khung cửa ban công vào buổi sớm mai, bầu không khí trong lành mang theo hơi thở của biển Đồ Sơn và thảm cỏ xanh mướt của sân gôn đã mang lại nguồn sinh khí mới mẻ.

Dàn người đẹp được trải nghiệm môn thể thao golf tại sân gôn Ruby Tree Golf Resort.

Những khoảng nghỉ hiếm hoi giữa các phần thi được lấp đầy bằng những trải nghiệm thư thái: tản bộ trên thảm cỏ xanh ngát, trải nghiệm môn thể thao golf, thong thả đón gió trên hồ nước hay thả lỏng cơ thể tại hồ bơi ngoài trời. Không ồn ào hay vội vã, thiên nhiên khoáng đạt nơi đây như một liệu pháp tinh thần xoa dịu những căng thẳng, giúp các thí sinh lấy lại sự tĩnh tại, lắng nghe chính mình và khơi dậy khát khao bứt phá cho đêm thi quyết định.

Những trải nghiệm vận động nhẹ nhàng giúp thí sinh giải tỏa áp lực và duy trì phong độ đỉnh cao.

Đồng hành cùng sự thăng hoa của nhan sắc Việt

Thành công rực rỡ của Miss Universe Vietnam 2026 không chỉ được đo bằng đêm chung kết bùng nổ, mà còn là hành trình trưởng thành, tự tin và tỏa sáng của từng thí sinh qua mỗi ngày trải nghiệm.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh – nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ hành trình trải nghiệm tại Ruby Tree Golf Villas.

Đồng hành cùng các người đẹp trong những ngày tháng đáng nhớ tại Hải Phòng, Ruby Tree Golf Villas đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của một trạm tiếp năng lượng đẳng cấp nhưng vô cùng gần gũi. Những nụ cười rạng rỡ và sự thăng hoa của Top 30 trên sân khấu chính là món quà ý nghĩa nhất, ghi dấu một kỷ niệm đẹp trong hành trình chinh phục giấc mơ nhan sắc của các cô gái tại thành phố Cảng.