Phía sau 2 tài phiệt điều hành nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á

Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Erick Thohir là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), đồng thời giữ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia. Cả hai đều bước vào bóng đá sau khi đã có vị thế lớn trong giới kinh doanh và đều từng trực tiếp sở hữu, điều hành hoặc đầu tư vào các đội bóng.

Madam Pang thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam, dòng họ gắn với ngân hàng và bảo hiểm tại Thái Lan. Erick Thohir xuất thân từ một gia đình doanh nhân lớn của Indonesia, sở hữu khối tài sản kê khai ở mức hàng nghìn tỷ rupiah và từng đầu tư vào Inter Milan, D.C. United, Oxford United cùng nhiều tài sản thể thao khác.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Indonesia giàu thế nào?

Nualphan Lamsam sinh năm 1966 tại Bangkok. Gia đình bà gắn với Kasikornbank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan. Tiền thân của ngân hàng này là Thai Farmers Bank, được Choti Lamsam cùng các thành viên trong gia đình thành lập năm 1945 với vốn đăng ký 5 triệu baht và 21 nhân viên. Kasikornbank sau đó phát triển thành ngân hàng có tổng tài sản hơn 4.500 tỷ baht.

Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). (Ảnh: Madam Pang)

Gia đình Lamsam còn có ảnh hưởng lớn trong ngành bảo hiểm. Cha Madam Pang, Photipong Lamsam, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực này. Em trai bà, Sara Lamsam, giữ vị trí lãnh đạo tại Muang Thai Life Assurance. Nualphan hiện là Tổng giám đốc Muang Thai Insurance, doanh nghiệp bảo hiểm có lịch sử từ năm 1932, trong khi cha bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước khi tập trung vào bảo hiểm, Nualphan từng kinh doanh hàng xa xỉ. Năm 1997, bà thành lập Saint-Honoré Bangkok, doanh nghiệp từng tham gia phân phối các thương hiệu quốc tế tại Thái Lan, trong đó có Hermès.

Erick Thohir sinh năm 1970. Cha ông, Teddy Thohir, từng giữ vị trí lãnh đạo tại Astra, một trong những tập đoàn lớn nhất Indonesia. Anh trai Garibaldi “Boy” Thohir hoạt động trong năng lượng, khai khoáng và đầu tư, nhiều năm có tên trong danh sách những người giàu nhất Indonesia của Forbes. Năm 2025, Forbes định giá tài sản của Garibaldi Thohir cùng gia đình ở mức khoảng 3,8 tỷ USD.

Erick xây dựng sự nghiệp riêng thông qua Mahaka Group, hoạt động trong truyền thông, giải trí, quảng cáo và thể thao. Theo bản kê khai tài sản năm 2024, ông sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2.414 tỷ rupiah, trong đó hơn 1.700 tỷ rupiah nằm ở chứng khoán.

Sự nghiệp của Erick sau đó mở rộng sang khu vực nhà nước. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia. Tháng 9/2025, ông chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao nhưng vẫn tiếp tục làm Chủ tịch PSSI.

Tài phiệt làm bóng đá

Madam Pang bước vào bóng đá Thái Lan từ giữa những năm 2000. Bà tham gia công tác quản lý thể thao trước khi được mời làm trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ. Trong thời gian Nualphan phụ trách, tuyển nữ Thái Lan lần đầu giành quyền dự World Cup năm 2015 và tiếp tục góp mặt ở World Cup 2019.

Năm 2015, bà tiếp quản Port FC, đội bóng có trụ sở tại Bangkok. Port giành Thai FA Cup năm 2019 và thường xuyên cạnh tranh ở nhóm đầu Thai League trong giai đoạn Madam Pang điều hành.

Tháng 8/2021, bà được giao vai trò trưởng đoàn đội tuyển nam Thái Lan. Đội tuyển sau đó vô địch AFF Cup 2020 và tiếp tục đăng quang ở AFF Cup 2022.

Các khoản tiền thưởng lớn thường xuất hiện trong giai đoạn này. Trước AFF Cup 2020, Madam Pang công bố mức thưởng 20 triệu baht nếu Thái Lan vô địch. Sau khi đội đăng quang, tổng số tiền từ các doanh nghiệp và tổ chức do bà vận động tăng lên khoảng 26 triệu baht. Tại AFF Cup 2022, tổng tiền thưởng qua các giai đoạn tiếp tục ở mức khoảng 20 triệu baht.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir. (Ảnh: Kombas)

Nguồn tiền không chỉ đến từ cá nhân Nualphan. Quan hệ lâu năm trong giới kinh doanh giúp bà huy động nhiều doanh nghiệp cùng tham gia tài trợ và thưởng cho đội tuyển.

Erick Thohir đầu tư vào thể thao theo hướng rộng hơn và mang tính quốc tế. Năm 2011, ông tham gia nhóm đầu tư mua cổ phần Philadelphia 76ers tại NBA. Năm 2012, Erick cùng Jason Levien trở thành chủ sở hữu D.C. United tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS.

Năm 2013, nhóm International Sports Capital gồm Erick Thohir, Rosan Roeslani và Handy Soetedjo mua khoảng 70% cổ phần Inter Milan. Erick trở thành Chủ tịch CLB. Sau khi Suning mua quyền kiểm soát Inter năm 2016, ông vẫn nắm hơn 30% cổ phần và tiếp tục giữ ghế Chủ tịch trước khi rút hoàn toàn vào năm 2019.

Tại Indonesia, Erick từng tham gia quản lý Persib Bandung và sở hữu 20% cổ phần Persis Solo. Năm 2022, ông cùng doanh nhân Anindya Bakrie nắm quyền kiểm soát 51% Oxford United tại Anh. Nhóm này sau đó tiếp tục gia tăng quyền kiểm soát tại CLB.

Khi bước vào PSSI, Erick đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư và quản lý thể thao tại Mỹ, Italy, Indonesia và Anh. Với Madam Pang, kinh nghiệm chủ yếu được tích lũy ngay trong hệ thống bóng đá Thái Lan, từ đội tuyển nữ, Port FC đến đội tuyển quốc gia.

Erick Thohir đắc cử Chủ tịch PSSI tháng 2/2023 với 64 trong tổng số 87 phiếu. Trước đó, bóng đá Indonesia trải qua nhiều năm bất ổn về quản trị, tài chính, trọng tài và tổ chức giải đấu.

Sau khi lên nắm PSSI, Erick thúc đẩy kiểm toán tài chính, cải tổ công tác trọng tài, đưa VAR vào giải chuyên nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế. PSSI cũng đẩy mạnh việc tìm kiếm các cầu thủ có nguồn gốc Indonesia đang thi đấu tại châu Âu để bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Trong nhiệm kỳ của ông, U23 Indonesia vào bán kết U23 châu Á 2024 và chỉ còn một bước nữa là giành vé Olympic. Đội tuyển quốc gia cũng tiến sâu hơn tại vòng loại World Cup 2026 so với những giai đoạn trước.

Tại Thái Lan, Madam Pang tuyên bố tranh cử Chủ tịch FAT trong năm 2023. Bà nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong Thai League, trong đó có Newin Chidchob của Buriram United và Pavin Bhirombhakdi của BG Pathum United. Đây đều là những CLB cạnh tranh trực tiếp với Port FC.

Cuối tháng 12/2023, Nualphan rời chức Chủ tịch Port sau gần chín năm điều hành đội bóng. Ngày 8/2/2024, bà nhận 68 trong tổng số 73 phiếu, tương đương hơn 93%, để trở thành Chủ tịch FAT.

Nualphan là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một liên đoàn bóng đá quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Năm 2025, FIFA bổ nhiệm bà làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển nhiệm kỳ 2025-2029. Ủy ban này phụ trách các chương trình phát triển liên quan tới hệ thống 211 liên đoàn thành viên của FIFA.

Trước khi trở thành Chủ tịch FAT, Madam Pang đã đi qua gần như đầy đủ các tầng quản lý trong bóng đá Thái Lan: đội tuyển nữ, CLB chuyên nghiệp, đội tuyển nam và liên đoàn quốc gia. Erick Thohir lại tích lũy kinh nghiệm qua nhiều mô hình thể thao ở nước ngoài trước khi trở về lãnh đạo PSSI.

Hai người cũng sử dụng nguồn lực khác nhau. Madam Pang có lợi thế từ gia tộc Lamsam, hệ thống doanh nghiệp trong ngân hàng, bảo hiểm cùng mạng lưới quan hệ lâu năm tại Thái Lan. Erick có Mahaka Group, các khoản đầu tư thể thao quốc tế, quan hệ trong giới doanh nghiệp và vị trí trong chính phủ Indonesia.

Đến giữa thập niên 2020, hai nền bóng đá lớn của Đông Nam Á đều được điều hành bởi những doanh nhân đã trực tiếp bỏ tiền vào bóng đá từ nhiều năm trước. Madam Pang đứng đầu FAT sau gần chín năm làm Chủ tịch Port FC. Erick Thohir lãnh đạo PSSI sau khi từng giữ ghế Chủ tịch Inter Milan và đầu tư vào các đội bóng ở Mỹ, Anh và Indonesia.