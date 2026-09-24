Phía nữ streamer Soopi có động thái gì giữa tranh cãi liên quan đến PUBG?

Phía Soopi cho biết đang chuẩn bị biện pháp pháp lý

Công ty quản lý IAMBRAND của nữ streamer Soopi mới đưa ra thông báo liên quan những tranh cãi xoay quanh vụ việc tại PUBG Asia Stars 2026.

Theo thông báo, IAMBRAND cho biết đang liên tục trao đổi với KRAFTON về vụ việc và thảo luận những biện pháp cần thiết tiếp theo.

Đáng chú ý, công ty cho biết đang thu thập tài liệu liên quan đến những hành vi mà phía này mô tả là phát tán thông tin sai sự thật có tính ác ý, phỉ báng và việc sản xuất nội dung trái phép tại Việt Nam.

IAMBRAND đồng thời cho biết đang chuẩn bị các biện pháp pháp lý thông qua một công ty luật tại địa phương.

Thông báo từ công ty quản lý của Soopi liên quan đến tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026. Ảnh: Ruliweb.

Ngoài ra, đối với những người có liên quan đến hành vi đe dọa, phát tán thông tin sai sự thật và sản xuất nội dung trái pháp luật, công ty này cho biết đang cùng các đại diện pháp lý tại Hàn Quốc xem xét kỹ những biện pháp có thể thực hiện theo luật pháp nước này nếu những người liên quan nhập cảnh Hàn Quốc.

Thông báo không nêu danh tính cụ thể của những cá nhân mà công ty đề cập.

Công ty quản lý Soopi kêu gọi ngừng phản ứng công kích

IAMBRAND cũng cho biết, qua quá trình trao đổi với KRAFTON, công ty nhận được sự hỗ trợ và hợp tác tích cực đối với những vấn đề cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cá nhân cũng như quyền lợi của các nhà sáng tạo nội dung trực thuộc.

Phía công ty nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngăn Soopi và những nhà sáng tạo nội dung khác tiếp tục chịu thêm thiệt hại.

Soopi - nữ streamer liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, IAMBRAND đề nghị cộng đồng không lan truyền những thông tin chưa được xác minh, phỉ báng, hoặc có những phản ứng mang tính công kích, nhằm tránh phát sinh thêm thiệt hại hoặc khiến tranh chấp không cần thiết tiếp tục mở rộng.