Phía Kim Soo Hyun: 'Gia đình người quá cố cùng đồng phạm đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố'

Vào ngày 26/10, công ty quản lý Gold Medalist đã đưa ra thông báo chính thức với nội dung: “Chúng tôi xin thông báo kết quả điều tra của cảnh sát đối với các đơn khiếu nại và cáo buộc mà Kim Soo Hyun cùng công ty chúng tôi đã đệ trình, liên quan đến gia đình của cố diễn viên Kim Sae Ron và một cá nhân đã mạo danh là dì của người quá cố”.

Cơ quan chức năng cho biết: “Sau khi Kim Se-ui từ Viện Garo Sero bị bắt giữ và truy tố liên quan đến vụ án này, các đồng phạm khác, những người đã cùng Kim Se-ui thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, chẳng hạn như phát tán thông tin sai sự thật cũng bị xác định là có đủ căn cứ buộc tội hình sự và đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố”.

Cơ quan này giải thích thêm: “Trong số các đồng phạm bị chuyển sang cơ quan công tố, có những cá nhân đã mạo danh mẹ và dì của người quá cố. Họ phải đối mặt với các cáo buộc gồm: Vi phạm ‘Đạo luật Thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và truyền thông và bảo vệ thông tin’ (phỉ báng thông qua việc khẳng định các sự kiện sai sự thật), vi phạm ‘Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến trừng phạt tội phạm tình dục’ (phát tán tài liệu được ghi lại bằng máy quay hoặc các thiết bị tương tự), và tội cố ý cưỡng ép”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý: “Đã có quyết định không chuyển hồ sơ của cha người quá cố sang cơ quan công tố”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết: “Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt đối với các đồng phạm khác không nằm trong đơn tố cáo ban đầu. Luật sư Bu Ji-seok, người đại diện cho gia đình nạn nhân và đứng đầu hai buổi họp báo sử dụng các tài liệu sai sự thật, bịa đặt (như tin nhắn KakaoTalk giả mạo và âm thanh được tạo bằng AI, theo xác nhận của cơ quan điều tra) cùng với Kwon Young-chan, người điều hành kênh YouTube ‘Kwon Young-chan TV’, cũng đã bị xác định là có đủ căn cứ buộc tội hình sự và đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố”.

Kim Soo Hyun đã tạm dừng các hoạt động chuyên môn kể từ tháng Ba năm ngoái, sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến đời tư của anh và cố nghệ sĩ Kim Sae Ron. Vào thời điểm đó, kênh YouTube, Garo Sero Institute cùng gia đình của Kim Sae Ron cho rằng, Kim Soo Hyun đã có mối quan hệ với cố nghệ sĩ khi cô còn là trẻ vị thành niên, một cáo buộc mà phía Kim Soo Hyun đã phủ nhận, đồng thời tiến hành các biện pháp pháp lý.

Sau đó, phía Kim Soo Hyun đã đặt nghi vấn về tính xác thực của các tài liệu được đưa ra trong các cáo buộc này, đồng thời đệ đơn kiện hình sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đối với một vụ việc riêng biệt, trong đó gia đình cố nghệ sĩ cáo buộc Kim Soo Hyun vi phạm 'Luật Phúc lợi trẻ em' và đưa ra cáo buộc sai sự thật, cảnh sát đã khép lại hồ sơ vào tháng Bảy vừa qua, với quyết định không chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Hiện tại, các bước chuẩn bị cho việc tái khởi động sự nghiệp của Kim Soo Hyun đang dần trở nên rõ nét. Bắt đầu từ tháng Bảy, Kim Soo Hyun đã trở lại với các hoạt động chính thức, thông qua việc quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines.

Hơn nữa, vào ngày 23/8, anh đã xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình phát sóng trực tiếp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình tư nhân RCTI của Indonesia. Tại đây, anh đã biểu diễn ca khúc Dreaming, một bài hát trong nhạc phim Dream High và giao lưu cùng người hâm mộ quốc tế.

Quá trình trở lại thị trường trong nước cũng đã bắt đầu. Vào ngày 19 tháng trước, Kim Soo Hyun đã xuất hiện tại lễ trao giải 2026 The Fact Music Awards (TMA) được tổ chức tại Sân vận động chính Busan Asiad, với vai trò là người trao giải cho hạng mục 'Giải thưởng Phổ biến (Popularity Award)'. Đây là lần xuất hiện công khai chính thức đầu tiên của nghệ sĩ này tại Hàn Quốc sau khoảng một năm sáu tháng.