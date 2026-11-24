Chương trình Hội sách - Không gian văn hóa cộng đồng do UBND phường Phú Thủy tổ chức

Đa dạng không gian trải nghiệm văn hóa

Chương trình Hội sách - Không gian văn hóa cộng đồng do UBND phường Phú Thủy tổ chức sáng 23/11, đã tạo không khí vô cùng sôi động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân địa phương đến tham quan, trải nghiệm.

Sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại công viên Võ Văn Kiệt, góp phần đưa sách và các hoạt động trải nghiệm văn hóa đến gần hơn với từng khu dân cư thông qua mô hình ngày hội cộng đồng giàu tính tương tác.

Các em học sinh tham gia hội sách

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức hội sách đã rộn ràng tiếng nói cười, ngập tràn sắc màu cờ hoa và những gian trưng bày sách được bài trí bắt mắt, khoa học. Hàng trăm đầu sách đa dạng các lĩnh vực từ lịch sử, văn hóa dân tộc, kỹ năng sống đến sách thiếu nhi, văn học nghệ thuật đã tạo nên một không gian tri thức mở đầy cuốn hút.

Không khí sự kiện càng trở nên náo nhiệt khi từng tốp học sinh, phụ huynh và người cao tuổi hào hứng lật giở từng trang sách, cùng nhau trao đổi, chia sẻ niềm đam mê đọc sách ngay tại không gian chung.

Các em nhỏ say sưa lựa chọn sách

Lần đầu tiên được tham dự hội sách kết hợp không gian văn hóa bài bản ngay tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Hương, phường Phú Thủy bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng mô hình này sẽ được duy trì thường xuyên. Sự kiện không chỉ khơi dậy thói quen đọc sách trong mỗi gia đình mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP

Không chỉ tổ chức hội sách, ngày hội văn hóa tại phường Phú Thủy kéo dài cả ngày với chương trình chính là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng diễn ra tối 23/11. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc, nghe đờn ca tài tử, người dân, du khách còn được tham gia trò chơi dân gian hô bài chòi, đố vui có thưởng tìm hiểu lịch sử - văn hóa quê hương. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ đã biến ngày hội thực sự trở thành điểm hẹn tinh thần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc

Bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy chia sẻ: “Lần đầu tiên tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở quy mô cơ sở, chúng tôi mong muốn đưa sách và các sinh hoạt văn hóa đến gần với đời sống thường nhật của bà con. Sự hưởng ứng nhiệt tình, đông vui của người dân hôm nay chính là động lực để địa phương tiếp tục duy trì không gian văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giàu tri thức từ mỗi khu phố”.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông tham gia trò chơi dân gian hô bài chòi

Phát huy giá trị văn hóa

Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, ngày hội diễn ra tưng bừng với chương trình Liên hoan nghệ thuật kết hợp Trưng bày sản phẩm OCOP địa phương.

Ngày hội diễn ra tưng bừng với chương trình Liên hoan nghệ thuật kết hợp Trưng bày sản phẩm OCOP địa phương

Sự giao thoa giữa những tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc và các gian hàng giới thiệu đặc sản quê hương đã tạo nên một không gian vừa giàu tính nghệ thuật, vừa nhộn nhịp sắc màu đời sống lao động, thu hút rất đông bà con đến tham quan, thưởng thức và cổ vũ.

Các tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc

Chương trình là nơi hội tụ những giai điệu tự hào, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, lan tỏa tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên với nhiều tiết mục hấp dẫn, sôi động và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, màn bắn pháo hoa rực rỡ cuối chương trình đã thắp sáng bầu trời, mang đến cho bà con Nhân dân một đêm hội thật vui tươi, ấn tượng và đáng nhớ.

Các tiết mục được sân khấu hóa rất hấp dẫn, lôi cuốn

Đặc biệt, tại hải đảo xa xôi Đặc khu Phú Quý cũng hòa chung nhịp đập sôi động với sự kiện Diễu hành áo dài Việt Nam mang chủ đề “Ngàn sắc áo dài, lan tỏa văn hóa Việt” diễn ra sáng nay (24/11).

Dù trời có mưa nhẹ, nhưng 500 đại biểu nữ trong trang phục áo dài thướt tha, không ngại thời tiết vẫn tham gia diễu hành thật ấn tượng

Dù trời có mưa nhẹ, nhưng 500 đại biểu nữ trong trang phục áo dài thướt tha, không ngại thời tiết vẫn tham gia diễu hành thật ấn tượng. Những tà áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu tung bay giữa hải đảo, tạo nên một bức tranh văn hóa tuyệt đẹp.

Với những bước chân đồng đều, hình ảnh duyên dáng, rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, đoàn diễu hành đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn.

Tại hải đảo xa xôi Đặc khu Phú Quý cũng hòa chung nhịp đập sôi động ngày hội Văn hóa

Hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với tà áo dài Việt Nam mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh con người, quê hương Phú Quý thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Không chỉ sôi động ở các khu dân cư, tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa mạnh mẽ vào môi trường học đường.

Tại xã Tân Thành, các điểm trường thuộc Trường Mẫu giáo Tân Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày lễ. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sinh động, nhà trường đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh về ý nghĩa, giá trị của văn hóa Việt Nam.

Tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa mạnh mẽ tại các điểm Trường Mầm non Tân Thuận

Đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc ngay từ lứa tuổi mầm non. Đây cũng là dịp tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giàu bản sắc và nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Các em nhỏ vẽ tranh, gói bánh

Tại vùng biển xã Phan Rí Cửa, bầu trời ngày hội văn hóa sẽ trở nên sống động với Lễ hội thả diều sẽ diễn ra chiều nay (24/11) chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hàng trăm cánh diều đủ mọi kích thước, hình dáng đã được chuẩn bị, dự kiến sẽ no gió tung bay với sắc màu rực rỡ trên bầu trời xanh giữa biển trời, là điểm nhấn đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, thanh thiếu niên và du khách đến chiêm ngưỡng, cổ vũ.

Lễ hội thả diều sẽ diễn ra chiều 24/11 tại bãi biển Đồi Dương, xã Phan Rí Cửa

Thành công rực rỡ ngay trong lần đầu tiên tổ chức tại các xã, phường tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của phong trào văn hóa cơ sở. Chuỗi sự kiện không chỉ mang lại đời sống tinh thần phong phú, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng mà còn tạo tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh các hoạt động tại xã, phường:

Người dân đến xem các chương trình nghệ thuật đặc sắc ở địa phương

Đặc sản bánh tráng truyền thống được đưa lên sân khấu biểu diễn

Chuỗi sự kiện đã mang lại đời sống tinh thần phong phú

Sự kiện tạo tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp

Địa phương mong muốn đưa sách và các sinh hoạt văn hóa đến gần với đời sống thường nhật của bà con

Sự kiện Diễu hành áo dài Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Phú Quý thân thiện, giàu bản sắc văn hóa