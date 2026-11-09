Phía Đông Lâm Đồng chung tay làm đẹp cảnh quan hướng tới Festival Hoa

Đoàn viên, thanh niên chung tay góp sắc hoa từ những việc làm bình dị

Góp sắc hoa từ những việc làm bình dị

Tại phường Bình Thuận, công trình “Vườn hoa Thanh niên” đang được đoàn viên, thanh niên tích cực chăm sóc, trồng bổ sung hoa và chỉnh trang khuôn viên. Từ cải tạo đất, vệ sinh môi trường đến trồng hoa, chăm sóc cây xanh, mỗi phần việc đều có sự chung tay của các bạn trẻ. Những khóm hoa được vun trồng, chăm chút từng ngày đang góp thêm khoảng xanh, làm cho cảnh quan địa phương thêm tươi mới.

Công trình “Vườn hoa Thanh niên” của đoàn viên, thanh niên phường Bình Thuận

Trong khi đó, tại xã Đức Linh, tuổi trẻ địa phương cũng tích cực vận động đoàn viên, thanh niên và người dân trồng, chăm sóc hoa, cây xanh gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường. Tinh thần hưởng ứng được thể hiện từ những bồn hoa, khoảng xanh tại cơ quan, khu dân cư đến việc chăm chút cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Các hoạt động thu gom, phân loại rác thải, phát quang bụi rậm và chăm sóc cây xanh được triển khai, góp phần xây dựng môi trường sống sạch, đẹp hơn.

Ở xã Hàm Thuận, phong trào hưởng ứng Festival Hoa được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Địa phương vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân cùng tham gia chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chung tay trồng cây xanh

Xã cũng tổ chức lễ phát động và ra quân trồng 500 cây xanh dọc hai bên tuyến đường từ trung tâm xã đi Quốc lộ 1A. Những hàng cây mới được trồng không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường mà còn thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp của cán bộ và Nhân dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Tường Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hàm Thuận cho biết, tuổi trẻ địa phương sẽ phát huy các công trình, phần việc thanh niên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong đó có mô hình “Vườn ươm thanh niên” nhằm chủ động nguồn cây giống phục vụ các hoạt động tại cơ sở.

Đoàn Thanh niên cũng sẽ phối hợp phân công lực lượng chăm sóc cây sau khi trồng, góp phần để phong trào không chỉ sôi nổi trong những đợt ra quân mà còn được duy trì thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong cộng đồng.

Cán bộ, đoàn viên xã Hàm Thuận tham gia trồng cây xanh dọc hai bên tuyến đường từ trung tâm xã đi Quốc lộ 1A

Với đoàn viên, thanh niên, đây không chỉ là công trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt mà còn là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm với nơi mình sinh sống. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ góp phần tạo nên những đổi thay tích cực trong không gian chung.

Từ những hành động thiết thực ấy, tinh thần hưởng ứng ngày hội hoa dần lan tỏa trong đời sống thường ngày. Không nhất thiết phải là những không gian hoa quy mô lớn, đôi khi chỉ một bồn hoa trước nhà, hàng cây ven đường hay khoảng sân được chăm chút cũng đủ góp phần làm đẹp cảnh quan. Khi mỗi người cùng chung tay bằng những việc làm giản dị, vẻ đẹp của địa phương sẽ được vun đắp và lan tỏa từ chính những điều bình dị ấy.

Lan tỏa tình yêu thiên nhiên từ cơ sở

Cùng với phong trào trồng hoa, trồng cây xanh và gìn giữ môi trường sinh thái cũng là những hoạt động được tuổi trẻ nhiều địa phương phía Đông Lâm Đồng quan tâm. Mỗi công trình, phần việc tuy có cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là tạo dựng không gian sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Tánh Linh tham gia làm sạch cảnh quan môi trường

Tại xã Tánh Linh, tuổi trẻ địa phương phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tổ chức trồng 500 cây keo tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quang Hà, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”. Hoạt động góp phần phủ xanh đất trống, bổ sung màu xanh cho không gian sinh thái, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng trong đoàn viên, thanh niên.

Ở xã Liên Hương, Chi đoàn Quân sự xã lựa chọn một cách làm gần gũi khi triển khai công trình thanh niên trồng cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị. Cán bộ, đoàn viên cùng vệ sinh khu vực, cải tạo đất, đào hố và trồng cây. Những khoảng đất còn trống được bổ sung màu xanh, góp phần tạo cảnh quan thân thiện trong khuôn viên đơn vị.

Tuổi trẻ Đặc khu Phú Quý tham gia thu gom túi ni lông, chai nhựa và các loại rác thải ở bãi biển Hòn Tranh

Đặc biệt, tại Đặc khu Phú Quý, tình yêu thiên nhiên được thể hiện qua những việc làm thiết thực nhằm giữ gìn vẻ đẹp biển đảo. Ở bãi biển Hòn Tranh, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thường xuyên tham gia thu gom túi ni lông, chai nhựa và các loại rác thải dọc bờ biển. Rác sau khi thu gom được phân loại, tập kết đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn cảnh quan tự nhiên và môi trường biển.

Mỗi địa phương có một cách làm riêng, từ chăm sóc vườn hoa, trồng thêm hàng cây đến làm sạch những bãi biển. Điểm chung của các hoạt động là sự tham gia chủ động của tổ chức Đoàn, lực lượng vũ trang và người dân. Festival Hoa Đà Lạt vì thế không chỉ là ngày hội của riêng khu vực Đà Lạt mà còn là dịp để các địa phương, mỗi người dân cùng chung tay góp sức làm đẹp hơn cho quê hương.