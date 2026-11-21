Phi Vụ Bông Tuyết Vàng là dự án điện ảnh đầu tay của Dương Khắc Linh ở vai trò đạo diễn cùng Phạm Hồ Sơn, dự kiến khởi chiếu ngày 11/12. Phim có sự tham gia của Steven Nguyễn, Vân Trang, NSND Kim Xuân và Đình Khang, xoay quanh vụ cướp báu vật gia truyền ngay giữa phiên đấu giá trên du thuyền.

Vân Trang - Steven Nguyễn trong Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Dương Khắc Linh cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim nảy sinh sau lần anh và Phạm Hồ Sơn hợp tác làm một dự án phim ngắn định dạng dọc vào năm ngoái. Trong quá trình làm việc, cả hai nhận ra đều có chung mong muốn thực hiện một bộ phim về chủ đề Giáng Sinh. Trước đây, Phạm Hồ Sơn từng chuẩn bị quay một phim Noel nhưng không thành, còn Dương Khắc Linh đã có sẵn ý tưởng kịch bản xoay quanh mùa lễ hội này.

Từ bản thảo ban đầu, Phạm Hồ Sơn phát triển thành kịch bản hoàn chỉnh và nhận lời hỗ trợ Dương Khắc Linh ở khâu đạo diễn trong lần đầu anh thực hiện phim chiếu rạp. Vì câu chuyện gắn với mùa lễ hội cuối năm, ngay khi quyết định bấm máy, cả ê-kíp phải đẩy nhanh tiến độ để kịp ra mắt vào dịp Giáng Sinh năm nay.

Theo Dương Khắc Linh, chọn du thuyền làm bối cảnh chính tưởng chừng đơn giản lúc lên ý tưởng nhưng lại trở thành thử thách lớn nhất khi bước vào giai đoạn sản xuất. Do con tàu vẫn hoạt động kinh doanh hằng ngày, đón khách đến dùng bữa mỗi tối và chạy theo khung giờ cố định, đoàn phim buộc phải điều chỉnh lịch quay theo lịch trình của chủ tàu.

"Làm phim đôi lúc cần linh hoạt, nhưng quay buổi tối trên tàu rất khó vì khách cứ đi lên xuống, ăn uống vòng quanh. Đoàn phim lại đông người nên khâu sản xuất phải thay đổi lịch khá nhiều để không trùng giờ hay ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ", anh kể.

Dù ghi hình trên sông nước, dàn diễn viên không gặp tình trạng say sóng. Dương Khắc Linh cho biết du thuyền được sử dụng là một trong những du thuyền lớn nhất tại Việt Nam, di chuyển êm đến mức cả đoàn gần như không cảm nhận được rung lắc mà chỉ biết tàu đang chạy khi nhìn ra cửa sổ. Bất tiện là khi tàu đã rời bến, mọi người không thể xuống bờ.

Bên cạnh tuyến truyện vụ cướp trên du thuyền, đạo diễn cũng tiết lộ phim có sự xuất hiện của một nhân vật chú lùn. Anh mô tả nhân vật này là "rất dễ thương".

Bộ đôi đạo diễn Dương Khắc Linh và Phạm Hồ Sơn chia sẻ về ý tưởng phần 2.

Nói về chặng đường sau dự án điện ảnh đầu tay, Dương Khắc Linh cho biết dù hiện chưa thể khẳng định trước điều gì, anh đã lên ý tưởng cho phần 2 và dự kiến vẫn giữ thể loại hài hành động nếu tiếp tục thực hiện. Ngoài khả năng phát triển phần phim tiếp theo, nam đạo diễn và Phạm Hồ Sơn cũng mong muốn có thể thực hiện những bộ phim mang không khí Giáng Sinh vào các năm sau, dù là câu chuyện nối tiếp hay một nội dung hoàn toàn mới.