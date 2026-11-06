Phí visa gấp 5 lần, lượng khách Việt đặt vé đến Nhật Bản vẫn tăng 70%

Du khách đi bộ trên đường phố gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu Traveloka công bố ngày 6/11,lượng đặt vé máy bay của du khách Việt đến Sapporo và Fukuoka (Nhật Bản) tăng khoảng 70% trong quý III so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản nâng lệ phí visa lên gấp 5 lần từ ngày 1/7. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phí visa nhập cảnh một lần được điều chỉnh từ 3.000 yen lên khoảng 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng), còn visa nhập cảnh nhiều lần từ 6.000 lên khoảng 30.000 yen (khoảng 4,9 triệu đồng). Mức phí được thu bằng đồng tiền địa phương, chưa bao gồm phí dịch vụ của đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Fukuoka thu hút du khách với những quầy ẩm thực đường phố yatai tại Tenjin và Nakasu, không gian xanh bên hồ ở công viên Ohori cùng trải nghiệm thưởng thức hải sản tại Itoshima. Các điểm dừng mang đến lựa chọn kết hợp ăn uống, tham quan và nghỉ ngơi trong cùng hành trình.

Trong khi đó, Sapporo có các trải nghiệm thay đổi theo mùa, từ cảnh sắc mùa thu đến Lễ hội Tuyết vào mùa đông. Thành phố còn được biết đến với hải sản tại chợ Nijo và món mì miso ramen.

Ở nhóm dịch vụ lưu trú, lượng đặt phòng khách sạn tại Nagoya tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Kyoto ghi nhận lượng đặt phòng cao hơn 1,5 lần.

Dữ liệu cho thấy sự quan tâm của khách Việt dành cho nhiều điểm đến tại Nhật Bản, với mức tăng xuất hiện ở cả dịch vụ hàng không và lưu trú.

Tại Trung Quốc, Hàng Châu cũng ghi nhận lượng đặt vé máy bay gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, còn lượng đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi. Theo Traveloka, việc đưa vào khai thác các đường bay mới góp phần hỗ trợ nhu cầu đi lại đến thành phố này.

Một trong những điểm tham quan tiêu biểu của Hàng Châu là Tây Hồ, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với cảnh quan mặt hồ, các công trình kiến trúc lịch sử và địa danh văn hóa.

Bắc Kinh cũng ghi nhận lượng đặt vé máy bay tăng hơn gấp đôi, trong khi lượng đặt phòng khách sạn tăng gần 50%.

Đường phố Seoul, Hàn Quốc ngày 24/10. Ảnh: La Phan.

Tại Hàn Quốc, lượng đặt vé máy bay đến Jeju đạt khoảng 1,5 lần cùng kỳ, còn lượng đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi. Hòn đảo có những điểm tham quan như Seongsan Ilchulbong với cảnh quan ven biển.

Lượng đặt phòng tại Seogwipo cũng tăng hơn gấp đôi. Trong khi đó, lượng đặt vé máy bay đến Cheongju đạt gần 2,5 lần cùng kỳ, phản ánh sự quan tâm đến những điểm đến ngoài Seoul và Busan.

Ông Alex Jung, Giám đốc Marketing Traveloka, nhận định: "Đông Á mang đến vô vàn cơ hội khám phá đa dạng và những điểm đến đang ngày càng thu hút sự quan tâm cũng khác nhau giữa các thị trường Đông Nam Á". Theo ông, Jeju, Fukuoka và Hàng Châu là một số gợi ý cho du khách đang tìm kiếm trải nghiệm khác biệt trong khu vực.