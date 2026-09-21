Phi thuyền Nga mang gần 3 tấn hàng hóa cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Tàu chở hàng không người lái Progress MS-35 của Tập đoàn Nhà nước Nga về Hoạt động vũ trụ Roscosmos vừa cập bến và ghép nối thành công với module Poisk thuộc phân đoạn của Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 19/9, ở độ cao khoảng 418 km trên Biển Đen.

Quá trình tiếp cận và liên kết được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua hệ thống Kurs hiện đại. Các phi hành gia trên trạm luôn ở tư thế sẵn sàng chuyển sang chế độ điều khiển thủ công bằng thiết bị từ xa nếu xuất hiện bất kỳ sự cố kỹ thuật nào.

Tàu vũ trụ Progress MS-35 đang tiếp cận Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để thực hiện ghép nối vào ngày 19/9. Ảnh: NASA

Chuyến hành trình của tàu vận tải khởi đầu từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, khi tên lửa Soyuz-2.1b rời bệ phóng. Ban đầu lịch phóng được ấn định vào đầu tháng 9, nhưng phải hoãn lại 1 tuần do các kỹ sư phát hiện sự cố ở tầng thứ ba của tên lửa.

Sau khi được đưa trở lại nhà máy để khắc phục triệt để lỗi kỹ thuật, tên lửa cùng tàu chở hàng đã hoàn tất hành trình kéo dài 3 ngày với 49 vòng quỹ đạo trước khi cập bến ISS.

Chuyến tiếp tế lần này mang theo lượng hàng hóa khổng lồ gần 3 tấn, nhằm duy trì hoạt động bình thường cho phòng thí nghiệm trên ISS. Trong số này có hơn 800 kg nhiên liệu tiếp cho trạm, 420 kg nước uống cùng 50 kg khí oxy bổ sung cho khoang sinh hoạt.

Ngoài ra, con tàu còn vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm tươi sống và các nhu yếu phẩm y tế, thiết bị vệ sinh cùng thuốc men phòng chống tác hại của môi trường vi trọng lực lên cơ thể con người.

Bên cạnh nguồn cung cấp thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, Progress MS-35 còn mang theo các bộ thiết bị phục vụ cho 7 thí nghiệm khoa học quan trọng. Đáng chú ý nhất là hệ thống trạm làm việc điều khiển bộ khung xương ngoài dành cho phi hành gia Anna Kikina.

Thiết bị này sẽ giúp phi hành đoàn thử nghiệm việc điều khiển từ xa một robot hình người (humanoid) mang tên Teledroid trong các nhiệm vụ bước ra ngoài không gian. Robot này dự kiến sẽ được gửi lên trong chuyến bay tiếp tế tiếp theo.

Bảy thành viên thuộc phi hành đoàn Expedition 75 gồm các phi hành gia của Nga, Mỹ và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã sẵn sàng mở cửa khoang để tiếp nhận lô hàng. Theo kế hoạch, tàu vận tải này sẽ gắn bó với không gian của trạm trong khoảng 5 tháng.

Sau khi trút hết hàng hóa và được lấp đầy bởi các loại rác thải trên trạm, tàu sẽ tách khỏi quỹ đạo rồi tự hủy hoàn toàn bằng cách bốc cháy trong bầu khí quyển Trái Đất.