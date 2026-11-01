Phí thị thực du học tăng cao gây khó cho việc trao đổi học sinh quốc tế tại Australia

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Các trường học và tổ chức triển khai chương trình trao đổi cho rằng mức phí hiện hành chưa phản ánh sự khác biệt về thời gian lưu trú, mục đích học tập và điều kiện tham gia của các nhóm học sinh, đồng thời có thể khiến Australia giảm sức hấp dẫn đối với những người trẻ có nhu cầu trải nghiệm giáo dục và giao lưu văn hóa trong thời gian ngắn.

Theo phản ánh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, một học sinh đến Australia học tập trong 3, 6 hoặc 12 tháng có thể phải trả mức phí xin thị thực tương đương với người dự định theo học chương trình đại học kéo dài từ 4 đến 6 năm. Chi phí này ngày càng trở thành gánh nặng đối với các gia đình, nhất là trong bối cảnh việc nộp hồ sơ không bảo đảm thị thực sẽ được cấp và thời gian xử lý kéo dài có thể gây khó khăn cho việc lập kế hoạch học tập và lưu trú.

Đáng chú ý, đối với một số học sinh, riêng phí thị thực có thể chiếm khoảng 25% tổng chi phí tham gia chương trình học tập tại Australia. Đây là tỷ lệ đáng kể đối với những gia đình muốn cho con em trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế trong thời gian ngắn. Chi phí thị thực tăng cao có thể khiến các gia đình cân nhắc lựa chọn những quốc gia có mức phí thấp hơn, qua đó ảnh hưởng đến số lượng học sinh tham gia các chương trình tại Australia.

Sự khác biệt giữa các nhóm học sinh quốc tế

Học sinh quốc tế ở bậc phổ thông đến Australia có thể được chia thành ba nhóm chính, gồm học sinh tham gia các chương trình giao lưu kéo dài từ 1 đến 10 tuần; học sinh tham gia chương trình trải nghiệm tại trường phổ thông trong thời gian từ 4 đến 12 tháng; và học sinh theo học chương trình trung học tại Australia trong khoảng 3 đến 6 năm để hoàn thành bậc học.

Các nhóm này có mục tiêu, thời gian lưu trú và nhu cầu khác nhau. Trong khi nhóm học sinh học dài hạn thường hướng tới việc hoàn thành chương trình giáo dục và đạt bằng cấp, các chương trình ngắn hạn chủ yếu tập trung vào trải nghiệm học tập, trao đổi văn hóa, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tăng cường hiểu biết quốc tế.

Học sinh tham gia những chương trình trao đổi ngắn hạn thường sống cùng các gia đình bản xứ hoặc tại cơ sở lưu trú của trường. Các chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, đồng thời tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa cho cả học sinh và gia đình tiếp nhận. Nhiều em trở về nước sau các kỳ giao lưu, trao đổi, tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm tại Australia với gia đình, bạn bè và cộng đồng địa phương. Do đó, giá trị của các chương trình không chỉ nằm ở nguồn thu học phí mà còn ở khả năng thúc đẩy giao lưu văn hóa, xây dựng tình bạn và tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia.

Đóng góp đối với trường học và cộng đồng địa phương

Học sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần tạo nên môi trường học tập đa văn hóa tại các trường học Australia. Thông qua việc cùng học tập và sinh hoạt, các em có cơ hội chia sẻ ngôn ngữ, phong tục và quan điểm văn hóa của mình với học sinh Australia. Ngược lại, học sinh nước sở tại cũng có điều kiện tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau mà không cần phải ra nước ngoài. Những mối quan hệ được hình thành trong quá trình này có thể tạo nền tảng cho sự hợp tác và giao lưu quốc tế trong tương lai.

Nếu chi phí tham gia tăng cao khiến học sinh chuyển sang những điểm đến khác có mức phí hợp lý hơn, Australia có nguy cơ không chỉ mất nguồn tuyển sinh mà còn giảm cơ hội phát triển các mối liên kết văn hóa và tăng cường hiểu biết quốc tế từ sớm cho học sinh.

Đề xuất xây dựng diện thị thực riêng cho học sinh lưu trú ngắn hạn

Bên cạnh mức phí cao, thời gian xử lý hồ sơ kéo dài và sự không chắc chắn về kết quả cấp thị thực cũng đang gây khó khăn cho các trường học và gia đình trong việc đăng ký các chương trình trao đổi. Việc các gia đình phải chịu khoản phí đáng kể nhưng vẫn có thể bị từ chối thị thực càng làm gia tăng rủi ro tài chính trước khi học sinh bắt đầu chương trình học tập.

Một phương án được đề xuất là xây dựng diện thị thực riêng dành cho học sinh phổ thông lưu trú tại Australia không quá 12 tháng. Theo đề xuất này, người nộp đơn sẽ thanh toán một khoản phí xử lý ban đầu ở mức hợp lý, trong khi phần phí còn lại chỉ được thanh toán sau khi thị thực được cấp.

Phương án trên được cho là có thể phản ánh phù hợp hơn đặc điểm của các chương trình ngắn hạn, đồng thời giúp các gia đình xác định rõ hơn nghĩa vụ tài chính và hạn chế nguy cơ mất khoản phí lớn trong trường hợp thị thực bị từ chối. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất được đưa ra trong bài viết, chưa phải chính sách đã được Chính phủ Australia thông qua.

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế cho rằng việc điều chỉnh chính sách cần dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về đặc điểm của từng nhóm học sinh, thay vì áp dụng đồng loạt các quy định tài chính cho những chương trình có mục tiêu và thời gian khác nhau. Đồng thời, quá trình xây dựng và sửa đổi chính sách cần có sự tham vấn thực chất với các trường học và đơn vị trực tiếp tổ chức chương trình.

Australia từ lâu đã hưởng lợi từ giáo dục quốc tế thông qua nguồn thu học phí, đóng góp kinh tế và sự phát triển của các mối quan hệ giữa người dân các nước. Trong đó, các chương trình trao đổi học sinh phổ thông góp phần mở rộng cơ hội tiếp xúc văn hóa, phát triển khả năng thích ứng và hình thành hiểu biết về thế giới cho thế hệ trẻ.