Phi Thanh Vân chia sẻ về bạn trai doanh nhân, hé lộ chuyện con chung con riêng

Phi Thanh Vân mới đây gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai riêng là bé Tấn Đức và bạn trai doanh nhân Trần Chí Phú trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ khoảnh khắc có sự xuất hiện của người yêu sau thời gian trang cá nhân chủ yếu cập nhật công việc.

So với giai đoạn mới công khai tình cảm, giờ đây nữ diễn viên kín tiếng hơn. Cô cho biết muốn giữ sự riêng tư cho mối quan hệ, hạn chế những bàn tán từ bên ngoài.

Bạn trai Phi Thanh Vân hơn cô gần 10 tuổi, được cô công khai từ cuối năm 2024. Tháng 9/2025, cô thông báo chuẩn bị kết hôn lần ba. Sau đó, nữ diễn viên cho biết cả hai đã sống chung như vợ chồng dù chưa tổ chức hôn lễ. Cô từng chia sẻ hình ảnh về quê ra mắt họ hàng bạn trai và bày tỏ niềm vui khi được mọi người yêu quý.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội về quyết định tiến tới hôn nhân lần ba, Phi Thanh Vân cho biết những trải nghiệm đã qua khiến cô thay đổi cách nhìn nhận bạn đời. Cảm xúc ban đầu vẫn có ý nghĩa, song cách một người ứng xử trong cuộc sống mới là cơ sở để cô cân nhắc chuyện lâu dài.

Phi Thanh Vân đón ngày 20/10 cùng con trai Tấn Đức và bạn trai U60, doanh nhân Trần Chí Phú.

"Sau những trải nghiệm đã qua, tôi không còn nhìn một người đàn ông chỉ bằng cảm xúc ban đầu. Tôi nhìn vào cách họ ứng xử khi bất đồng, cách họ đối xử với người yếu thế, cách họ giữ lời, cách họ chịu trách nhiệm và cách họ đối diện với khó khăn", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo cô, những lời ngọt ngào khi yêu chưa đủ bảo đảm cho một cuộc hôn nhân bền vững. Điều quan trọng nằm ở hành động và cách hai người đối đãi với nhau mỗi ngày. "Tôi cũng không tìm một người hoàn hảo. Tôi tìm một người mà khi hai chúng tôi có vấn đề, cả hai đều có khả năng ngồi xuống và nói: 'Chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào?' thay vì: 'Ai là người có lỗi?'", cô bày tỏ.

Bước vào mối quan hệ hiện tại, Phi Thanh Vân lựa chọn thành thật về quá khứ nhưng vẫn giữ những giới hạn riêng tư. Theo nữ diễn viên, người bạn đời cần biết các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung như con cái, trách nhiệm pháp lý, tài chính. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phải kể lại mọi chi tiết đã qua. "Quá khứ cần được thành thật, nhưng cũng cần có ranh giới. Tôn trọng người mới cũng là tôn trọng quyền riêng tư của chính mình", cô nói.

Phi Thanh Vân cũng giữ nguyên tắc ấy khi được hỏi về quá khứ của bạn trai. Cô sẵn lòng chia sẻ những phẩm chất mình trân trọng ở anh, song muốn dành cho người đàn ông bên cạnh sự riêng tư cần thiết.

"Tôi có thể chia sẻ những giá trị mà tôi trân trọng ở người bạn đời của mình, nhưng tôi không muốn biến quá khứ của anh ấy thành một câu chuyện để công chúng bàn luận", nữ diễn viên cho biết.

Với cô, điều có ý nghĩa hơn cả là lựa chọn và cách sống của mỗi người ở hiện tại. Phi Thanh Vân không đặt lên bạn trai trách nhiệm "chữa lành" những tổn thương từ các mối quan hệ trước. Cô cho rằng mỗi người có hoàn cảnh, ưu điểm, hạn chế và cách thể hiện tình cảm khác nhau. "Muốn yêu một người mới một cách công bằng, trước hết phải cho họ cơ hội được là chính họ", cô chia sẻ.

Sau những đổ vỡ, Phi Thanh Vân hạnh phúc nắm tay "nửa kia" - doanh nhân Trần Chí Phú. Cô cho biết nửa kia là người luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với cô trong cuộc sống và sự nghiệp.

Con trai Phi Thanh Vân từng ngập ngừng khi mẹ có người đồng hành mới

Bên cạnh sự hòa hợp giữa hai người, phản ứng của con trai là điều Phi Thanh Vân quan tâm khi tính chuyện xây dựng tổ ấm mới. Theo lời nữ diễn viên, ban đầu Tấn Đức có chút ngập ngừng vì đã quen với cuộc sống chỉ có mẹ bên cạnh.

"Nhưng dần dần, khi thấy sự tử tế và tình cảm của anh Phú dành cho mình, bé mở lòng hơn và bây giờ thì đã rất gần gũi với anh", cô kể.

Nữ diễn viên cho biết hai bên gia đình đều ủng hộ mối quan hệ. Sự đón nhận của người thân giúp cô thêm yên tâm với lựa chọn của mình.

Trước câu hỏi về những băn khoăn quanh mối quan hệ giữa con riêng và người bạn đời mới, Phi Thanh Vân thừa nhận đây là điều bất kỳ người mẹ nào trong hoàn cảnh của cô cũng phải suy nghĩ. Tuy nhiên, cách bạn trai kiên nhẫn vun đắp tình cảm với Tấn Đức khiến cô cảm thấy tin tưởng.

"Anh Phú chưa bao giờ xem Tấn Đức là con riêng, mà luôn coi con như con ruột. Anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng và tôn trọng để tạo nên sự gắn kết tự nhiên, không gượng ép", cô cho biết.

Phi Thanh Vân được bạn trai đồng hành trong việc nuôi nấng con trai.

Doanh nhân Chí Phú thân thiết với con riêng của bạn gái.

Khi con trai lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ riêng, Phi Thanh Vân có thêm sự đồng hành của bạn trai trong việc giáo dục và định hướng cho con. Theo cô, anh vừa trò chuyện với Tấn Đức như một người bạn, vừa là chỗ dựa để cậu bé tìm đến khi cần.

Khi được hỏi chuyện có con chung, cô cho biết muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Quan trọng nhất là hai mẹ con hiện tại đang hạnh phúc và gia đình mới sẽ được xây dựng trên nền tảng yêu thương.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, được biết đến là người mẫu, diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Cột mốc 23, Thiên mệnh anh hùng... Bên cạnh đó, cô còn tham gia sản xuất phim và kinh doanh. Về đời tư, Phi Thanh Vân từng trải qua nhiều thăng trầm với 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con trai (con chung với người chồng thứ 2). Đến tháng 11/2024, Phi Thanh Vân công khai bạn trai là Trần Chí Phú - Giám đốc của một công ty xây dựng.