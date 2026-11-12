Phi Phụng, Ngọc Tưởng, DatKaa, Hải Yến Idol thử sức với lồng tiếng phim hoạt hình

Phim kể về chú voi ma mút con Fluffy bất ngờ tỉnh giấc sau hàng nghìn năm ngủ vùi giữa vùng đất băng giá. Không thấy mẹ bên cạnh, Fluffy quyết định lên đường vượt đại dương đến châu Phi, với hy vọng tìm lại gia đình.

Trên hành trình ấy, Fluffy gặp Tupik, một chú chim nuôi ước mơ trở thành "ngôi sao" nhạc rap. Hai người bạn, với tính cách khác biệt, cùng bước vào chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ, đối diện với những hiểm nguy và thử thách chưa từng trải qua.

Sự ngây thơ, đáng yêu của Fluffy kết hợp với tính cách sôi nổi, đam mê âm nhạc của Tupik tạo nên nhiều tình huống hài hước. Qua những lần vượt khó, chú voi ma mút con dần trưởng thành, học cách tin tưởng người bạn đồng hành và thêm quyết tâm tìm lại mẹ.

Đảm nhận vai trò đạo diễn chuyển âm, đồng thời trực tiếp lồng tiếng cho nhân vật chính Fluffy là Sơn Trần, gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim hoạt hình và anime. Sơn Trần có nhiều kinh nghiệm biến hóa giọng nói để thể hiện tính cách, cảm xúc của từng nhân vật. Đồng hành cùng Sơn Trần là nhiều diễn viên lồng tiếng quen thuộc, trong đó có Huyền Chi, Hồ Tiến Đạt và Trần Vũ.

Một trong những gương mặt đáng chú ý của phiên bản lồng tiếng Việt là nghệ sĩ Phi Phụng trong vai chim mẹ, nhân vật luôn yêu thương, bảo vệ và ủng hộ con theo đuổi ước mơ bước chân vào giới giải trí.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi được hóa thân thành một người mẹ giàu tình yêu thương. Đặc biệt, Phi Phụng tiết lộ, cô từng không vượt qua vòng tuyển chọn trong lần đầu thử sức với công việc lồng tiếng hoạt hình, đến mức nghĩ rằng, bản thân không phù hợp với lĩnh vực này.

Ca sĩ Hải Yến Idol cũng trở lại với công việc lồng tiếng trong vai voi mẹ đầu đàn. Đây là lần thứ hai, nữ ca sĩ tham gia lồng tiếng phim. Nhân vật của Hải Yến vừa có sự uy nghiêm, bản lĩnh của người dẫn dắt, vừa mang tình yêu thương và sự bao dung của một người mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết, trải nghiệm làm mẹ ngoài đời giúp cô dễ dàng đồng cảm với nhân vật, đặc biệt ở những tình huống phải nghiêm khắc để dạy dỗ, bảo vệ con cái. Từ những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình, Hải Yến tìm được cách thể hiện phù hợp để nhân vật vừa có uy lực, vừa giữ được sự ấm áp trong giọng nói.

Bên cạnh các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, Ma mút con vượt kỷ Băng hà còn có sự tham gia của những ca sĩ trẻ như DatKaa và Phát Huy T4. Quy tụ các diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm cùng những nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực, phiên bản tiếng Việt của phim mang đến những cách thể hiện đa dạng cho thế giới nhân vật.