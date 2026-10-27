Phí Hoàng Bảo Ngọc: Nữ sinh NEU có điểm GPA tuyệt đối, ước mơ vươn ra thế giới

Giành học bổng cho tài năng trẻ trong kỷ nguyên số

Sinh ra và lớn lên tại Lào Cai, từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Phí Hoàng Bảo Ngọc sớm bộc lộ năng lực học tập và tinh thần chủ động trong các hoạt động tập thể. Khi bước vào Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), cô gái sinh năm 2005 tiếp tục đặt ra cho mình những mục tiêu mới, không chỉ trong học tập mà còn ở nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và phát triển năng lực nghề nghiệp.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Bảo Ngọc trong năm 2026 là việc trở thành một trong 5 sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế Quốc dân được trao học bổng “SCIC - Nâng bước tài năng trẻ”. Học bổng này dành cho những sinh viên có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Bảo Ngọc là một trong 5 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được trao học bổng “SCIC - Nâng bước tài năng trẻ” năm 2026.

Đáng chú ý, dù đang ngồi trên giảng đường, Ngọc đã có tên trong 7 công trình nghiên cứu khoa học được công bố tại các tạp chí và hội thảo khoa học trong nước, quốc tế. Không dừng lại ở đó, Bảo Ngọc còn ghi dấu ấn với danh hiệu Quán quân cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số - Digital Business Contest 2025, đồng thời giành giải Nhì nội dung Bán hàng Online của cuộc thi do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức.

Những kết quả trên góp phần đưa Bảo Ngọc trở thành một trong những gương mặt được vinh danh “Sinh viên Tiêu biểu” Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học và cấp Thành phố trong năm học 2024 - 2025.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn những con số là cách Bảo Ngọc lựa chọn tiếp cận việc học. "Tri thức không nên dừng lại ở điểm số hay thành tích trên giấy, mà cần trở thành nền tảng để giải quyết vấn đề, sáng tạo và đóng góp trong những môi trường thực tế" - Bảo Ngọc nêu quan điểm.

Không chỉ xuất sắc trên giảng đường, Bảo Ngọc còn chứng minh năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn khi chinh phục ngôi vị Quán quân cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025.

Bảo Ngọc là diễn giả tại AEP Future Schooling 2026, truyền cảm hứng về tinh thần chủ động, bản lĩnh dấn thân và khát vọng chinh phục những giới hạn mới đến thế hệ trẻ.

Không đợi tốt nghiệp mới bước vào những sân chơi lớn

Nếu thành tích học thuật cho thấy năng lực tư duy và sự bền bỉ của Bảo Ngọc, thì những trải nghiệm ngoài giảng đường lại thể hiện rõ hơn bản lĩnh thích nghi và tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách của cô bạn.

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Ngọc không lựa chọn chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Song song với việc học và nghiên cứu khoa học, nữ sinh đã chủ động tham gia làm việc tại doanh nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và từng bước vận dụng những kiến thức được học vào các nhiệm vụ thực tế. Trong quá trình làm việc, Bảo Ngọc đã có cơ hội phối hợp với những đối tác trong và ngoài nước, trong đó có các tên tuổi như adidas và FC Bayern Munich.

Với Bảo Ngọc, những trải nghiệm nghề nghiệp ấy có sự kết nối chặt chẽ với hành trình hoạt động Đoàn - Hội tại trường.

Trong nhiệm kỳ 2025-2026, Bảo Ngọc đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Truyền thông Youth NEU Media, trực thuộc Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, nữ sinh từng giữ vị trí Phó Đội trưởng, tham gia tổ chức nhiều chương trình lớn và đảm nhiệm những vai trò quan trọng.

Bảo Ngọc chia sẻ rằng, bạn không muốn sống một phiên bản “an toàn”. Và chính những lựa chọn chủ động bước ra khỏi vùng quen thuộc đã góp phần tạo nên hành trình trưởng thành nhiều màu sắc của nữ sinh này.

Thành công không chỉ được đo bằng những tấm bằng khen

Giữa lịch trình học tập, nghiên cứu khoa học, công việc và các hoạt động ngoại khóa, Bảo Ngọc vẫn dành thời gian cho những chương trình thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn ý nghĩa gần đây của Bảo Ngọc là việc kết nối nguồn kinh phí tài trợ xây dựng công trình “Sân chơi cộng đồng” tại thôn Ngòi Nhầu, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Với những đóng góp trong việc kết nối tài trợ cho công trình, nữ sinh đã được Chủ tịch xã Bảo Ái trao tặng Giấy khen, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự chung tay đối với các hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương.

Trước đó, Bảo Ngọc cũng tích cực tham gia nhiều chương trình tình nguyện tại các địa phương trên cả nước. Chính vì vậy, Bảo Ngọc còn được nhận giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân về “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện” trong năm học.

Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội tại nhiều địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Mục tiêu du học và ước mơ trên bục giảng

Đằng sau hành trình của một nữ sinh năng động, bản lĩnh là nền tảng gia đình có truyền thống hiếu học và gắn bó nhiều thế hệ với nghề giáo. Bảo Ngọc lớn lên trong gia đình mà ông bà và bố mẹ đều là giáo viên. Những câu chuyện về việc dạy và học, tinh thần trân trọng tri thức cùng sự tận tâm dành cho học trò đã trở thành một phần quen thuộc trong quá trình trưởng thành của bạn.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn ngay con đường sư phạm, Bảo Ngọc quyết định theo đuổi ngành Kinh doanh Quốc tế - lĩnh vực mang đến cơ hội tiếp cận môi trường kinh doanh toàn cầu, sự đa dạng văn hóa và những biến động không ngừng của nền kinh tế hiện đại. Chính sự kết hợp giữa nền tảng giáo dục gia đình và những trải nghiệm thực tế đã dần định hình những mục tiêu dài hạn của nữ sinh.

Trong thời gian tới, Bảo Ngọc dự định nộp hồ sơ ứng tuyển các chương trình học bổng thạc sĩ tại châu Âu, hướng đến cơ hội học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế. Không chỉ mong muốn nâng cao kiến thức chuyên môn, bạn còn kỳ vọng hành trình học tập ở nước ngoài sẽ giúp mở rộng tư duy, tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại và tích lũy thêm trải nghiệm để phát triển sự nghiệp lâu dài.

Bảo Ngọc đặt mục tiêu chinh phục học bổng thạc sĩ và trở thành giảng viên đại học.

Sau hành trình trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, tiếp xúc các đối tác quốc tế và tham gia nghiên cứu khoa học, Bảo Ngọc mong muốn có thể tiếp tục phát triển chuyên môn để một ngày không chỉ học hỏi, tích lũy kiến thức cho riêng mình, mà còn chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế với các thế hệ sinh viên tiếp theo.