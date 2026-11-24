Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali. Ảnh: CGTN

Tân Hoa Xã hôm nay (24/11) dẫn thông báo từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) đưa tin, ông Ali được lựa chọn làm chuyên gia tải trọng trong sứ mệnh tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24, đánh dấu cột mốc mới trong hợp tác không gian giữa Trung Quốc và Pakistan.

Tàu vũ trụ Thần Châu-24 dự kiến rời bệ phóng lúc 8h18' ngày 25/11 giờ địa phương, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, miền tây bắc Trung Quốc.

Ông Ali sẽ tham gia sứ mệnh kéo dài khoảng một tuần cùng hai phi hành gia Trung Quốc là Đường Hồng Ba (Tang Hongbo) và Ngô Nghi (Wu Yi). Trong thời gian này, họ sẽ tiến hành các thí nghiệm khoa học trước khi ông Ali trở về Trái đất bằng tàu Thần Châu-23.

CMSA cho biết phi hành đoàn sẽ thực hiện khoảng 90 thí nghiệm trong sứ mệnh.

Phi hành đoàn Thần Châu-24. Ảnh: CGTN

Chia sẻ với CNSpace, ông Zeeshan Ali cho biết: “Là một phi công chiến đấu, tôi đã trải qua các khóa huấn luyện như huấn luyện trong máy ly tâm, huấn luyện cứu hộ và sinh tồn, cũng như huấn luyện các quy trình xử lý tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, thách thức thực sự, nói một cách thành thật, là làm chủ tiếng Trung. Tất cả công tắc, phần mềm, chương trình và thông báo bằng giọng nói đều sử dụng tiếng Trung, vì vậy tôi phải học và thành thạo tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật”.

Ông cũng bày tỏ may mắn khi có những đồng đội hiểu và tôn trọng ý kiến của mình, đồng thời cùng phối hợp tìm ra giải pháp trong mọi tình huống. Theo ông, sự hợp tác, phối hợp và tình hữu nghị giữa các thành viên phản ánh quan hệ hữu nghị giữa Pakistan và Trung Quốc.

Trong thông báo vừa đưa ra, CMSA cho biết phi hành gia Trung Quốc Chu Dương Trụ (Zhu Yangzhu), người đã làm việc trên quỹ đạo 6 tháng, sẽ tiếp tục ở lại trạm Thiên Cung thêm 6 tháng để hoàn thành thử nghiệm lưu trú liên tục một năm trong không gian.

Sứ mệnh lần này được triển khai sau thỏa thuận hợp tác không gian mà Bắc Kinh và Islamabad ký kết hồi tháng 2/2025, theo đó Trung Quốc đồng ý tuyển chọn và đào tạo phi hành gia Pakistan.

Ông Ali cùng một ứng viên phi hành gia Pakistan khác là Khurram Daud được lựa chọn tham gia chương trình huấn luyện tại Trung Quốc hồi tháng 4 năm nay.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2022, sau khi hoàn thành cấu hình gồm 3 module. Kể từ đó, các phi hành gia Trung Quốc luôn duy trì sự hiện diện thường trực trên trạm vũ trụ này.