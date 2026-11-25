Tàu Thần Châu-24 cất cánh lúc 8h18 theo giờ địa phương từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, bằng tên lửa Trường Chinh-2F. Phi hành đoàn gồm chỉ huy Đường Hồng Ba, kỹ sư bay Ngô Ý và phi công Không quân Pakistan Ali, 40 tuổi.

Ông Ali trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm vũ trụ Thiên Cung, đồng thời đưa Pakistan trở thành quốc gia thứ 55 có công dân bay vào không gian.

Trước sứ mệnh, ông Ali trải qua 7 tháng huấn luyện tại Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, bao gồm học tiếng Trung, tìm hiểu văn hóa và thực hành trên các thiết bị mô phỏng.

Tại cuộc họp báo ngày 24/11, ông xúc động chia sẻ: “Tôi không bay cho riêng mình. Tôi mang trên vai tên tuổi của Pakistan, cùng hy vọng của 250 triệu người dân Pakistan”.

Tàu Thần Châu-24 đưa phi hành gia Pakistan đầu tiên vào vũ trụ. Video: X/CNSpaceflight

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai nước, ông Ali cho rằng những gì diễn ra sau chuyến bay còn quan trọng hơn bản thân sứ mệnh. “Sứ mệnh này không phải là đích đến mà là bệ phóng. Tôi hy vọng chương tiếp theo trong hợp tác vũ trụ Trung Quốc - Pakistan sẽ phát triển từ một phi hành gia, một chuyến bay thành nhiều chuyến bay chung hướng tới Mặt trăng, Sao Hỏa và xa hơn nữa”, ông nói.

Chỉ huy Đường Hồng Ba, người trở thành phi hành gia đầu tiên ba lần ghé thăm trạm Thiên Cung, nhấn mạnh: “Dù đến từ các quốc gia khác nhau, ước mơ ngước nhìn những vì sao của chúng tôi đều gắn kết với nhau. Vũ trụ thuộc về toàn nhân loại và khám phá vũ trụ là giấc mơ chung của chúng ta”.

Theo kế hoạch, phi hành gia Ali sẽ lưu lại trạm Thiên Cung từ 5 đến 10 ngày để tham gia bốn dự án nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và Pakistan về công nghệ sinh học và khoa học vật liệu.

Sau đó, ông sẽ trở về Trái đất trên tàu Thần Châu-23 cùng hai phi hành gia Trung Quốc Trương Trí Nguyên và Lại Gia Dĩnh. Trong khi đó, Đường Hồng Ba và Ngô Ý bắt đầu nhiệm vụ kéo dài 6 tháng trên quỹ đạo, phối hợp với phi hành gia Chu Dương Trúc, người dự kiến ở lại trạm một năm.

Sứ mệnh Thần Châu-24 là bước tiến trong thỏa thuận hợp tác được Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) và Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ và Tầng trên Khí quyển Pakistan (SUPARCO) ký tháng 2/2025. Chuyến bay cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhấn mạnh hợp tác vũ trụ đang đưa tình hữu nghị giữa hai nước “vượt qua chiều cao của dãy Himalaya trong hành trình tiến vào vũ trụ”.

Trung Quốc khẳng định thúc đẩy sử dụng hòa bình không gian và sẵn sàng chia sẻ thành tựu nghiên cứu với cộng đồng quốc tế. Một trong những hoạt động gần đây là trao tặng Liên hợp quốc mẫu đất Mặt Trăng thu thập từ sứ mệnh Hằng Nga-6.