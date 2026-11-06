Phi hành gia mạo hiểm ra ngoài trạm vũ trụ để nâng cấp hệ thống điện

Một cánh tay robot đã được sử dụng để vận chuyển tấm pin mặt trời ra ngoài ISS, ngày 5/11/2026.

Phi hành gia Anil Menon của NASA và phi hành gia Joshua Kutryk của Cơ quan Vũ trụ Canada đã bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian vào lúc 13h36 ngày 5/11, để lắp đặt tấm pin mặt trời thứ 8 và cũng là tấm cuối cùng của trạm vũ trụ.

Hoạt động này bao gồm việc vận chuyển một tấm pin mặt trời được đóng gói chặt chẽ dọc theo bề mặt ngoài của trạm vũ trụ, ở độ cao khoảng 420km so với Trái đất.

Dự kiến ​​Menon sẽ điều khiển cánh tay robot của trạm để mang thiết bị trước khi cùng Kutryk cố định nó vào đúng vị trí.

Sau khi các phi hành gia tháo bu lông giữ tấm panel ở vị trí cuộn tròn, nó có thể tự bung ra trong khoảng mười phút.

Các phi hành gia cũng phải đối phó với sự chuyển đổi nhanh chóng giữa ban ngày và ban đêm trên trạm vũ trụ, diễn ra khoảng 45 phút một lần.

Một số kết nối điện phải được hoàn tất trong đêm trên quỹ đạo, khi các tấm pin mặt trời hiện có không tạo ra điện năng.

Tuần trước, chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp đặt tấm pin mặt trời thứ bảy của trạm vũ trụ kéo dài 7 giờ 11 phút.

Theo NASA, việc nâng cấp sẽ tăng công suất điện khả dụng của ISS lên khoảng 30%, từ 160 lên 215 kilowatt.

Nhiệm vụ hôm 5/11, đánh dấu giai đoạn cuối cùng của chương trình hiện đại hóa được khởi động vào năm 2021.

Nguồn điện bổ sung sẽ hỗ trợ nghiên cứu khoa học và các hệ thống thiết yếu cho đến khi trạm vũ trụ dự kiến ​​ngừng hoạt động vào khoảng năm 2030, sau đó là quá trình hạ cánh có kiểm soát vào bầu khí quyển Trái đất.

Theo RT