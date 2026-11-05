Phi hành đoàn phát thông báo khẩn cấp, nữ hành khách được cấp cứu kịp thời giữa chuyến bay

Trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM, sau khi máy bay cất cánh được khoảng 15 phút vào tối ngày 4.11, một nữ hành khách (64 tuổi) trên chuyến bay xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, khó thở.

Các tiếp viên hàng không tiến hành hỗ trợ ban đầu nhưng qua 10 phút triệu chứng của bà vẫn không thuyên giảm. Trước tình huống khẩn cấp, phi hành đoàn buộc phải phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay để hỗ trợ bệnh nhân.

Nhận được thông báo, Bác sĩ CK2 Nguyễn Văn Bé Hai – Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Thống Nhất) đã cùng với 4 bác sĩ khác có mặt trên chuyến bay, ngay lập tức đến cấp cứu cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai cùng các đồng nghiệp kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân

Qua kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của người bệnh ở mức quá cao 160/90mmHg nên các bác sĩ vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng 1 viên Amlor 5mg và nửa viên Concor 5mg, đồng thời tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng người bệnh cải thiện, tim, huyết áp được kiểm soát, giảm chóng mặt và dần ổn định.

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng và quá trình hỗ trợ người bệnh được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVTN

Qua trường hợp này, Bác sĩ CK2 Nguyễn Văn Bé Hai lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên. Đặc biệt, người bệnh cần kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì áp suất trên không thay đổi có thể làm huyết áp tăng nhanh.