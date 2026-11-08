Phí gửi xe tăng cao, ô tô cá nhân dần vắng bóng ở trung tâm Hà Nội

Chi phí gửi xe tăng, người dân tính toán lại việc sử dụng ô tô

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, sau khi Hà Nội điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện, hoạt động tại nhiều điểm đỗ xe khu vực trung tâm có sự thay đổi. Không ít người sử dụng ô tô cá nhân bắt đầu tính toán lại chi phí, cân nhắc chuyển sang xe máy hoặc phương tiện công cộng để tiết kiệm.

Điểm trông giữ xe ô tô trên phố Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Trên các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Thờ... các điểm trông giữ phương tiện vẫn có khách vào khung giờ trưa nhưng lượng xe giảm dần về chiều. Tại một số tuyến phố như Bà Triệu, Quang Trung, dù có nhiều điểm trông giữ ô tô nhưng lượng phương tiện ra vào không đông.

Anh Bùi Tiến Đạt, nhân viên trông giữ xe tại khu vực phường Hoàn Kiếm chia sẻ, sau tăng giá, tại một số điểm trông giữ xe, người dân không còn duy trì thói quen gửi phương tiện trong thời gian dài như trước. Thay vào đó, nhiều người chủ động sắp xếp công việc để giải quyết nhanh, hạn chế phát sinh chi phí gửi xe. "Lượng khách đến gửi phương tiện có nhiều biến động sau khi áp dụng bảng giá mới. Nhân viên tại các điểm trông giữ thường phải chủ động thông báo mức phí bởi không phải khách hàng nào cũng nắm được quy định điều chỉnh.

Một số người sau khi được thông báo mức giá mới đã lựa chọn tìm địa điểm gửi xe khác. Những khách vẫn có nhu cầu gửi xe cũng tính toán thời gian kỹ hơn, cố gắng giải quyết công việc trong khoảng một giờ để giảm chi phí", anh Đạt nói và cho biết, song, với những người thường xuyên làm việc, kinh doanh tại khu vực trung tâm, việc tìm được vị trí gửi xe thuận tiện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, dù giá tăng, một bộ phận khách hàng vẫn chấp nhận gửi xe gần nơi làm việc để tiết kiệm thời gian đi lại.

Gắn bó với chiếc ô tô gia đình hơn 15 năm, ông Trần Văn Hùng (60 tuổi, trú tại phố Hàng Đào, phường Hoàn Kiếm) cho biết, việc duy trì phương tiện cá nhân đang trở thành gánh nặng chi phí khi giá trông giữ xe tăng.

Theo ông Hùng, chiếc ô tô chủ yếu phục vụ gia đình đi chơi cuối tuần hoặc thỉnh thoảng về quê. Tần suất sử dụng không nhiều nên khoản tiền gửi xe hằng tháng trở nên khá lãng phí.

"Chiếc xe này chủ yếu phục vụ cả nhà đi dã ngoại cuối tuần hoặc thỉnh thoảng có việc về quê. Nếu nhẩm tính, tiền gửi xe mỗi tháng giờ leo thang lên ngưỡng 5 triệu đồng, thực sự quá lãng phí so với công năng. Xe chạy hằng ngày để kiếm tiền thì mình còn gồng gánh bớt chi phí khác bù vào được, chứ nhu cầu ít như nhà tôi nên phải tính toán lại", ông Hùng chia sẻ.

Tại một số điểm trông giữ xe trên phố Trần Thánh Tông, lượng phương tiện cũng có dấu hiệu giảm sau khi áp dụng mức phí mới. Một số vị trí đỗ xe không còn kín chỗ như trước, thậm chí có phương tiện lựa chọn đỗ bên ngoài vạch trông giữ. Với những người sinh sống và làm việc quanh khu vực Vành đai 1, việc tìm chỗ đỗ xe có mức giá hợp lý cũng trở thành bài toán cần cân nhắc.

Anh Nguyễn Xuân Dũng (38 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy) kinh doanh trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm). Hiện anh gửi ô tô qua đêm gần nhà tại một bãi xe tư nhân với mức phí khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi lái xe đến cửa hàng làm việc, anh phải gửi tại bãi đỗ phía đường Phùng Hưng, mất thêm 3,8 triệu đồng/tháng.

"Tổng cộng mỗi tháng tôi mất gần 7 triệu đồng chỉ để chiếc xe có chỗ đỗ. Mức chi phí này tăng đáng kể. Do đó, khả năng thời gian tới tôi sẽ chuyển sang đi xe máy để tiết giảm chi phí", anh Dũng cho biết.

Không chỉ những người gửi xe dài hạn, người sử dụng ô tô theo lượt cũng phải tính toán kỹ hơn trước mỗi chuyến đi vào khu vực trung tâm.

Theo ghi nhận, tại một số điểm trông giữ xe trên các tuyến phố trung tâm, lượng phương tiện có sự khác biệt theo khung giờ. Những điểm đỗ phục vụ khu vực hàng quán, vui chơi giải trí vẫn có nhu cầu nhất định, trong khi các điểm tập trung đông người làm việc hằng ngày ghi nhận lượng xe giảm rõ rệt.

Trước áp lực chi phí, một bộ phận người dân đã chuyển sang sử dụng xe máy, xe công nghệ hoặc giao thông công cộng.

Chị Lê Mai Lan (33 tuổi, trú tại Thanh Xuân) cho biết, trước đây chị thường xuyên lái ô tô đi làm. Tuy nhiên, sau khi tính toán các khoản chi phí nhiên liệu và gửi xe, chị chuyển sang sử dụng đường sắt đô thị kết hợp xe buýt.

"Nếu gộp cả tiền xăng và tiền gửi xe bãi, mỗi tháng tôi có thể chi từ 4 - 6 triệu đồng. Giờ tôi chỉ dùng đến ô tô vào những ngày mưa bão hoặc khi có lịch trình phải đi lại quá nhiều. Còn với tuyến cố định từ nhà đến cơ quan, đi tàu điện vừa rẻ, lại giúp mình bớt chi phí", chị Lan chia sẻ.

Điểm gửi xe máy trên phố Quang Trung vẫn đông xe gửi.

Trái ngược với tình trạng thưa vắng tại một số điểm trông giữ ô tô, các bãi gửi xe máy khu vực trung tâm vẫn khá đông khách. Vào các khung giờ cao điểm, nhiều điểm trông giữ xe máy có lượng phương tiện ra vào liên tục, người dân tranh thủ gửi xe để đi làm, mua sắm và giải quyết công việc.

Theo bảng giá mới, mức phí trông giữ xe máy ban ngày tại các tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi và các tuyến đường, phố còn lại trong phạm vi Vành đai 1 là 10.000 đồng/lượt. Mức tăng không lớn so với chi phí gửi ô tô nên chưa tạo áp lực đáng kể đối với người sử dụng xe máy.

Chị Nguyễn Thúy (Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên làm việc ở trung tâm thành phố cho biết, thay vì tiếp tục sử dụng ô tô để di chuyển vào trung tâm, chị lựa chọn xe máy vì vừa tiết kiệm chi phí gửi xe, vừa thuận tiện tìm chỗ đỗ và di chuyển trên những tuyến phố đông đúc.

Theo chị, việc chuyển đổi này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế. Với những người đi làm hằng ngày, quãng đường di chuyển không quá xa hoặc không cần chở nhiều người, xe máy trở thành phương án phù hợp hơn khi chi phí sử dụng ô tô tăng. Bên cạnh chuyển sang xe máy, một bộ phận người dân cũng lựa chọn sử dụng xe công nghệ hoặc giao thông công cộng.

Lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng tháng tại đơn vị đã giảm tới 70%

Đại diện Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, ngay trong tháng 11, khi áp dụng bảng giá mới, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng tháng tại đơn vị đã giảm tới 70%.

Đối với lượng khách gửi xe theo lượt, các điểm đỗ phục vụ khu vực hàng quán, vui chơi giải trí vẫn duy trì khoảng 80 - 90% so với thời điểm chưa tăng giá. Tuy nhiên, tại các tuyến phố tập trung đông công chức, người lao động đi làm hằng ngày, lượng xe gửi giảm mạnh.

Theo đại diện doanh nghiệp, nhiều người làm việc tại khu vực trung tâm đã chủ động tìm phương tiện khác để di chuyển do chi phí gửi ô tô tăng cao.

Về vấn đề trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau hơn 8 năm, các yếu tố cấu thành giá dịch vụ trông giữ phương tiện đã có nhiều biến động. Cùng với đó, mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện tăng từ khoảng 1,66 đến 3 lần tùy từng khu vực. Do vậy, việc điều chỉnh giá là cần thiết nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định.

Ngoài ra, áp dụng mức giá phù hợp còn góp phần tác động đến việc lựa chọn phương tiện, địa điểm và thời gian đỗ xe; khuyến khích người dân sử dụng các bãi đỗ xe tập trung, hạn chế tình trạng đỗ xe kéo dài trên lòng đường, hè phố và từng bước chuyển đổi sang phương tiện công cộng.

Theo chuyên gia giao thông, TS Nguyễn Xuân Thủy, những bất cập về hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội đã tồn tại nhiều năm, trong khi hệ thống bãi đỗ xe còn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh việc tính toán mức giá phù hợp, chuyên gia cho rằng cần bảo đảm minh bạch nguồn thu và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển hạ tầng.

Đặc biệt, chính quyền phường, xã cần tăng cường giám sát hoạt động trông giữ xe trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng tùy tiện lòng đường, hè phố, ảnh hưởng đến giao thông và không gian dành cho người đi bộ.

TS Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh, nguồn thu từ hoạt động trông giữ phương tiện cần được sử dụng hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng thêm các bãi đỗ xe thuận tiện, hiện đại với mức giá hợp lý.

Ở góc độ đầu tư, TS Phan Lê Bình, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG (Nhật Bản), nhận định việc nâng giá cho thuê vỉa hè, lòng đường và phí trông giữ xe tiệm cận giá thị trường có thể tạo động lực cho thị trường đầu tư bãi đỗ xe tư nhân.

Theo ông Bình, trước đây, mức giá gửi xe do Nhà nước quy định tại nhiều điểm trông giữ công cộng còn tương đối thấp, khiến nhà đầu tư khó bảo đảm hiệu quả kinh tế khi xây dựng và vận hành bãi đỗ xe.

Việc Hà Nội nâng mức giá tại các điểm trông giữ công cộng có thể giúp giá dịch vụ tiệm cận hơn với mức bảo đảm điểm hòa vốn của nhà đầu tư tư nhân, qua đó thu hút nguồn vốn xã hội hóa vào phát triển hạ tầng đỗ xe.

Thực tế, việc tăng giá trông giữ phương tiện đã bước đầu tác động đến lựa chọn đi lại của người dân. Tuy nhiên, để hạn chế phương tiện cá nhân một cách bền vững, Hà Nội cần song hành chính sách giá với việc phát triển các bãi đỗ xe tập trung, minh bạch hoạt động thu phí và nâng cao chất lượng giao thông công cộng.

Theo bảng giá mới, tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn theo lượt 60 phút tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng. 12 tuyến phố gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ. Tại các tuyến đường, phố còn lại trong phạm vi Vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ khu vực đô thị lõi), giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ theo lượt 60 phút tăng từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng.