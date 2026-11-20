Phí gửi xe tăng, áp lực đỗ xe vẫn dồn lên lòng đường
Việc điều chỉnh tăng phí trông giữ phương tiện tại Hà Nội đang tạo ra những thay đổi đáng chú ý trong thói quen gửi xe của người dân. Khi chi phí tăng lên, không ít người tìm kiếm những vị trí đỗ xe thuận tiện, ít tốn kém hơn. Trong khi đó, tình trạng ô tô, xe máy chiếm dụng lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố, khiến không gian dành cho giao thông ngày càng bị thu hẹp. Bài toán đặt ra không chỉ là mức phí gửi xe, mà còn là làm thế nào để quản lý hiệu quả hoạt động trông giữ phương tiện, bảo đảm trật tự đô thị và quyền lợi của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phi-gui-xe-tang-ap-luc-do-xe-van-don-len-long-duong-246261120182635367.htm